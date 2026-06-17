Indicii principali din SUA se mențin astăzi aproape de nivelurile de deschidere. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,1%, în timp ce indicele NASDAQ Composite a înregistrat un avans de 0,2%. Prețurile petrolului rămân, de asemenea, stabile – țițeiul Brent se tranzacționează ușor sub 80 de dolari, în timp ce WTI oscilează în jurul valorii de 77 de dolari. Nici pe piața valutară nu se înregistrează evoluții majore, dolarul înregistrând creșteri modeste. Declarațiile haotice ale președintelui Trump cu privire la acordul cu Iranul, care urmează să fie semnat vineri, nu au declanșat o volatilitate mai mare. Atenția este concentrată în totalitate asupra ședinței Fed care se apropie cu pași rapizi. Nu se așteaptă ca aceasta să aducă o modificare a ratelor dobânzilor – sau cel puțin asta presupun piețele. Cu toate acestea, urmează publicarea noilor proiecții privind rata dobânzii (Dot Plot) și, mai ales, prima conferință de presă a noului președinte – Kevin Warsh. Decizia va fi publicată la ora 21:00, ora României.

Aceasta va fi însoțită de graficul “Dot Plot”, care reprezintă proiecția Comitetului privind rata dobânzii.

Vom primi, de asemenea, noi prognoze privind creșterea economică și inflația.

La ora 21:30, ora României, Kevin Warsh va urca la tribună. Politica monetară Președintele ales de Trump se va confrunta cu o sarcină dificilă. Mulți se așteaptă ca acesta să dorească să-l mulțumească pe președinte adoptând un ton “dovish”. În același timp, mesajul său va fi evaluat meticulos de analiștii din întreaga lume, care vor urmări dacă discrepanța dintre comunicările lui Warsh și semnalele venite din partea restului Comitetului este semnificativă. Dacă acesta va fi cazul, noul președinte ar putea pierde încrederea investitorilor încă de la început; prin urmare, pare puțin probabil ca acesta să opteze pentru o schimbare foarte bruscă a retoricii. Figura 1: Ratele dobânzilor și randamentele obligațiunilor din SUA (1998 - 2026) Sursa: XTB Research, 17.06.2026 Condițiile actuale nu par să permită acest lucru, deși semnarea memorandumului dintre SUA și Iran, programată pentru vineri, ar trebui să ușureze ușor sarcina lui Warsh, permițându-i să adopte o abordare mai detașată în ceea ce privește riscurile legate de inflație, care au devenit recent o prioritate. Ceea ce este esențial – declarațiile sale vor fi comparate cu proiecția Comitetului privind rata dobânzii (Dot Plot). Geopolitică Așa cum am scris în ediția de astăzi a articolului “Deschiderea sesiunii din SUA” , președintele Trump și-a continuat astăzi comunicarea haotică cu privire la acordul cu Iranul. La summitul G7 de la Evian, Franța, pe de o parte, el a subliniat că Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă în decurs de o zi sau două, în timp ce, pe de altă parte, a menționat că memorandumul cu Iranul nu constituie un acord final și că, dacă „nu-i place ce vede, va ataca (Iranul) din nou”. Cu toate acestea, piețele nu par să acorde prea multă importanță cuvintelor sale în acest moment. Semnarea documentului este programată pentru vineri. Reluarea efectivă a traficului maritim în strâmtoare va constitui un stimulent semnificativ pentru piețe – în ciuda tuturor asigurărilor din partea Casei Albe, investitorii rămân sceptici cu privire la deznodământul saga american-iraniană. Mărfuri În absența unor știri importante din Orientul Mijlociu, stabilitatea relativă a prețurilor principalelor mărfuri energetice nu este surprinzătoare. LNG și-a continuat declinul – TTF sub 42%, NATGAS în jur de 3,17 dolari. Observăm creșteri modeste ale prețului țițeiului (+0,7-0,9%). În parte, acest lucru poate fi atribuit scăderii semnificative a stocurilor sale, indicată de raportul EIA (-8,3 milioane, comparativ cu estimarea de consens de -3 milioane). O astfel de abatere puternică de la așteptări rezultă în primul rând din scăderea bruscă a importurilor de petrol și din gradul ridicat de utilizare a rafinăriilor – fluxul de petrol a crescut la 17,2 milioane de barili pe zi, iar gradul de utilizare a capacității rafinăriilor a atins 96,7%.

Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul intitulat “Știri de ultimă oră: Scădere semnificativă a stocurilor de petrol, Brent revine peste 80 USD”, disponibil pe platformă. S-au înregistrat, de asemenea, creșteri modeste în cazul aurului (+0,6%) și al argintului (+0,8%), care beneficiază de scăderea randamentelor titlurilor de stat din principalele economii. Din acest motiv, ședința de astăzi a FOMC ar putea constitui un test important pentru ambele metale prețioase. Piața bursieră Lipsa unei direcții clare. Industria semiconductorilor își recuperează pierderile, condusă de Applied Materials (7,5%). Acordul anunțat de companie cu Essilor Luxottica are ca scop lansarea unor ochelari cu tehnologie avansată, alimentați de sisteme de realitate augmentată (AR) și inteligență artificială (AI). Compania este, de asemenea, favorizată de analiștii care își majorează țintele de preț. Figura 2: Dashboard Nasdaq 100 (17.06.2026) Sursa: XTB Research, 17.06.2026 Europa a încheiat ziua, în mare parte, cu creșteri ușoare. Indicele Euro Stoxx 50 (+0,3%) și indicele german DAX (+0,1%) s-au apreciat – în ciuda unei scăderi semnificative înregistrate de acțiunile BMW (-7,8%). Gigantul din industria auto a fost sub presiune după ce și-a redus previziunile privind profitul anual, exercitând presiune asupra altor companii din sector, precum Volkswagen sau Mercedes-Benz. Figura 3: Dashboard Euro Stoxx 50 (17.06.2026) Source: XTB Research, 17.06.2026 Sursa: XTB Research, 17.06.2026 Date macroeconomice Datele privind vânzările cu amănuntul din SUA au surprins în sens pozitiv. Pe bază anuală, s-a înregistrat o creștere de 6,9%, iar pe bază lunară, de 0,9%. Datele din grupul de control (+0,7% lunar) au fost, de asemenea, peste așteptări, confirmând faptul că dinamica de creștere nu este doar o consecință a prețurilor mai mari la benzinării. Vigoarea consumatorului american este cu siguranță o veste bună pentru economia SUA, deși trebuie reținut faptul că aceasta se produce în mare măsură în detrimentul economiilor. În plus, observăm o stratificare imensă în acest domeniu. Creșterea consumului în treimea cu veniturile cele mai mici se înregistrează mult mai lent.

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