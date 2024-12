Rezumatul zilei: Vânzare după Crăciun pe Wall Street; randamentele ating niveluri nemaivăzute de jumătate de an; dolarul rămâne stabil (27.12.2024)

Piața bursieră americană prezintă astăzi o slăbiciune post-vacanță, pierderi semnificative fiind observate la nivelul tuturor indicilor principali. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,5%, indicele Dow Jones a scăzut cu 1%, iar indicele Nasdaq 100 pierde aproximativ 1,8%.

Slăbiciunea este vizibilă în special în grupul Magnificent Seven . Toate cele șapte acțiuni Big Tech sunt în declin, Tesla fiind cea mai afectată, cu o scădere de aproape 5%. Apple, după ce s-a apropiat de pragul de 4 trilioane de dolari al capitalizării de piață, este de asemenea în scădere, pierzând 1,6%.

Acțiunile legate de tehnologiile de calcul cuantic își continuă ascensiunea. Rigetti Computing conduce câștigurile, crescând cu peste 14% și atingând un nou maxim istoric.

Randamentele obligațiunilor de Trezorerie din SUA pe 10 ani au depășit bariera de 4,6%. Mișcarea randamentelor a împins prețurile obligațiunilor la cele mai scăzute niveluri de la sfârșitul lunii mai. Dacă randamentele depășesc 4,62%, acestea se vor apropia de cele mai ridicate niveluri înregistrate de la vârfurile din aprilie, care au fost și cele mai ridicate din acest an.

Pe piețele europene , există un pic mai mult optimism. Revenirea de după vacanță este vizibilă pe indicele francez CAC40, care a crescut cu 1%, în SMI din Elveția, care a câștigat 0,9%, și DAX din Germania, care a crescut cu 0,7%.

Spania a raportat o creștere a vânzărilor cu amănuntul în noiembrie semnificativ mai slabă decât se aștepta. Vânzările de la an la an au crescut cu 1% (prognoză: 3%, anterior: 3,5%).

Piața criptomonedelor a avut o sesiune mixtă. Bitcoin a scăzut sub pragul de 94.500 (-1,15%), în ciuda influxurilor pozitive reînnoite în ETF-urile Bitcoin (+469 milioane USD). Solana a scăzut de asemenea (-1,25%), în timp ce Ethereum a reușit să înregistreze câștiguri (+0,8%).

Printre monedele G10 , coroana suedeză (SEK spot: +0,4%) și lira sterlină (GBP spot: +0,32%) sunt cele mai puternice astăzi. Dolarul american înregistrează ușoare corecții (USDIDX: -0,1%), în timp ce dolarul canadian este în scădere cu 0,15%, presat de recentele remarci ale lui Donald Trump care sugerează că, Canada ar putea deveni un stat american pentru a evita tarifele.

Câștigurile sunt predominante pe piața materiilor prime, volatilitatea fiind determinată în principal de publicarea raportului EIA. NATGAS este în creștere cu 0,8%, WTI se apreciază cu 1,3%, iar contractele OIL se tranzacționează cu 1,2% mai sus.

Stocurile de țiței au scăzut mult mai mult decât se așteptau săptămâna trecută (-4,24 milioane de barili; prognoză: -600.000; anterior: -934.000).

Variațiile săptămânale ale stocurilor de gaze naturale au fost sub previziuni (-93 miliarde de picioare cubice; previziune: -99 miliarde; anterior: -125 miliarde).

Datele economice japoneze indică un mediu favorabil unui potențial scenariu de creștere a ratei dobânzii. Inflația CPI a crescut la 2,4% (față de 2,2% în luna precedentă), în timp ce rata șomajului a rămas neschimbată la 2,5%.

Toate metalele prețioase importante sunt în declin astăzi. Contractele pe aur sunt în scădere cu peste 0,5%, argintul pierde aproape 1,3%, iar platina conduce deprecierea, cu o scădere de 1,7%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."