Rezumatul zilei: Vânzarea sectorului tehnologic din SUA pune presiune pe Wall Street. VIX câștigă 6% ca urmare a creșterii temerilor

US500 a scăzut cu 1,22% pentru a-și extinde cea mai gravă pierdere trimestrială din 2023, US100 a scăzut cu 2%, iar US30 pierde 0,4%. Sesiunea aduce un test major pentru impulsul de revenire al pieței bursiere din SUA

Președintele Trump urmează să anunțe tarifele auto la o conferință de presă la ora 22:00 ora României astăzi , potrivit secretarului de presă al Casei Albe, trimițând acțiunile Ford, General Motors și Stellantis în scădere puternică înainte de anunț.

Comenzile de bunuri durabile din SUA pentru luna februarie au fost peste așteptări, ceea ce a ajutat investitorii să creadă în reziliența economiei. Pe de altă parte, datele mai puternice decât așteptările poate semnala că Fed va menține ratele dobânzilor neschimbate pentru mai mult timp. USDIDX câștigă 0,35% astăzi, în timp ce EURUSD scade cu 0,3% la 1,0755. Randamentele obligațiunilor de trezoreriei SUA pe 10 ani au avansat cu trei puncte de bază, la 4,34%. Comenzi de bunuri durabile - februarie 2025: Comenzi de bunuri durabile: +0.7% MoM (Previziune: +0,2%, Anterior: 0,0%)

Comenzi de bunuri durabile de bază(ex-transport): +0,9% MoM (Previziune: -1,1%, Anterior: +3,1%) Lichiditatea pieței în contractele futures pe indicele bursier S&P 500 se situează la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, conform datelor Deutsche Bank, creând provocări pentru investitorii instituționali și putând stimula volatilitatea, după o creștere recentă a parametrului gamei al dealerilor de opțiuni. VIX crește cu aproape 6% astăzi, revenind de la minimele de aproape o lună

Strategii Barclays și-au redus ținta de preț pentru 2025 pentru S&P 500 de la 6.600 la 5.900, citând tarifele și slăbirea datelor din sondaje ca factori susceptibili să afecteze piața bursieră americană pentru restul anului.

Grupul companiilor megacapitalizate „Magnificent 7” a condus declinul, Nvidia înregistrând o scădere de 6,5% ca urmare a informațiilor conform cărora noile norme chineze privind eficiența energetică ar putea interzice efectiv accesul cipului său H20 pe piața chineză, amenințând aproximativ 17,1 miliarde de dolari (13%) din veniturile anuale ale companiei.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 6,2%, extinzându-și pierderile din 2025 la 32,1%, în timp ce preșul acșiunilor Microsoft s-a retras după ce analiștii TD Cowen au raportat că societatea a renunțat la noi proiecte de centre de date în SUA și Europa. Tesla a anunțat că va începe vânzările în Arabia Saudită luna viitoare, semnalând că producătorul de vehicule electrice și regatul au vindecat o ruptură care datează din 2018, în timp ce penetrarea EV pe piața saudită rămâne scăzută la doar 1% din totalul vânzărilor de mașini.

Președintele Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, a semnalat astăzi că Fed urmărește îndeaproape o schimbare majoră a sentimentelui economic, care este cea mai mare schimbare de la pandemia Covid-19, în timp ce efectele tarifelor asupra economiei rămân foarte incerte

Acțiunile GameStop au crescut cu până la 13,7% după ce a anunțat consiliul său a aprobat în unanimitate adăugarea Bitcoin ca un activ de rezervă de trezorerie, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare Q4 care arată o scădere de 28% de la an la an a vânzărilor nete la 1,28 miliarde USD.

Contractele futures pe porumb și cafea au scăzut astăzi cu 1,5%. Volatilitatea mărfurilor energetice este scăzută, petrolul crescând doar cu 0,5% intraday. Chiar și modificarea mult mai mare decât se aștepta a stocurilor de petrol din SUA conform raportului EIA nu a ajutat prețurile petrolului.

Stocurile de țiței: actual -3,341M (prognoză 1,977M; anterior 1,745M) Stocurile de benzină: actual -1,446M; prognoză -1.5M; anterior -0,527M

Sentimentul pentru piața criptomonedelor este nefavorabil astăzi, Bitcoin fiind în scădere cu 1,3%, coborând la nivelul de 86.500 USD. Solana și Ethereum pierd aproape 3%, în timp ce Dogecoin este în creștere cu 2%

