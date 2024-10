Rezumatul zilei: Vânzările de pe piața bursieră se intensifică; Bitcoin scade sub 66.000 de dolari 📃

Numărul de locuințe vândute în SUA în luna septembrie a fost de 3,84 milioane, față de 3,88 milioane prognozate și 3,88 milioane anterior (o scădere de 1% de la an la an, față de -2,5% anterior). Prețul median a fost de 404.500 de dolari, o creștere de 3% de la an la an.