Rezumatul zilei: Wall Street avansează pe fondul diminuării tensiunilor din Orientul Mijlociu 📈 Vânzările pe gaze naturale și petrol se intensifică

US100 câștigă 1,6% și atinge niveluri record. Sectorul tehnologic continuă seria impresionantă de creșteri pe bursele globale. În fruntea câștigurilor se află companiile producătoare de semiconductori, precum Nvidia și AMD , care înregistrează creșteri de 2% și, respectiv, 5% .

Sectorul energetic rămâne sub presiune , companii precum Exxon Mobil și Chevron înregistrând scăderi. Acest lucru sugerează o reorientare a capitalului către sectorul tehnologic și financiar, pe fondul atenuării tensiunilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Se observă, de asemenea, realizarea de profituri în cazul acțiunilor din sectorul apărării.

Piețele europene au înregistrat creșteri și mai puternice. Indicele german DAX rămâne la un nivel ridicat , înregistrând o creștere zilnică de aproape 1,6% . Cursul de schimb EUR/USD s-a apreciat cu peste 0,4% .

Datele din SUA au fost sub previziuni. Încrederea consumatorilor, potrivit Conference Board , a scăzut în mod neașteptat la 93 , sub 99,8 previziuni și 98 în mai . Așteptările privind inflația au scăzut ușor, stabilizându-se la 6% , în scădere de la 7% în mai .

Indicele S&P Case-Shiller al prețurilor locuințelor pentru 20 de zone metropolitane din SUA a înregistrat o creștere de 3,4% pe an , ratând estimarea de 4% și în scădere față de 4,1% în luna precedentă. Ajustate sezonier, prețurile au scăzut cu 0,3% , mai mult decât -0,1% cât se preconiza. Datele din mai au fost revizuite de la -0,1% la -0,2% . Indicele regional Richmond Fed a adus o surpriză pozitivă modestă, înregistrând -7 față de -9 estimat.

Jerome Powell a încheiat prima zi a audierilor sale în fața Congresului. Președintele Fed a menționat că impactul modificărilor tarifelor asupra inflației va deveni probabil vizibil odată cu publicarea datelor CPI pentru lunile iunie, iulie și august . Acest lucru indică faptul că decizia importantă a FOMC cu privire la reducerea sau menținerea dobânzilor la niveluri actuale ar putea fi luată abia după această perioadă .

Pe piețele valutare, observăm în principal o scădere a dolarului american , alături de creșteri ale yenului japonez și ale francului elvețian . Perechea USD/JPY a scăzut sub 144,600 , iar indicele USD (USDIDX) a înregistrat o scădere de 0,55% .

Datele privind inflația din Canada au fost aproape în linie cu previziunile, menținându-se la 1,7% pe an , neschimbate față de valoarea anterioară. Cu toate acestea, inflația CPI a crescut cu 0,6% , peste estimarea de 0,5% și valoarea anterioară de -0,1% . Inflația CPI de bază a crescut cu 0,6% MoM , comparativ cu 0,5% anterior , rata anuală de bază rămânând la 2,5% pe an .

Petrolul brut a scăzut cu peste 4,5% , pe fondul confirmării unui acord de încetare a focului , reiterat de Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu . De asemenea, contractele futures pe gaz natural scad, pe fondul prețurilor piețelor care anticipează o probabilitate mai mică de închidere a Strâmtorii Hormuz, în timp ce vremea din SUA semnalează o răcire după o perioadă de căldură record.

Aurul a scăzut cu peste 2% în cursul zilei. Reducerea riscului geopolitic — cel puțin temporar — elimină un factor cheie care a determinat recent creșterea prețurilor metalelor prețioase. Din punct de vedere tehnic, retragerea de astăzi atinge media mobilă exponențială pe 50 de zile (linia albastră din graficul de mai jos), un nivel care a acționat ca o zonă de sprijin critică în tendința ascendentă a aurului în ultimele luni.

Bitcoin a crescut cu 2% , beneficiind de optimismul piețelor de acțiuni și de slăbiciunea dolarului . Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: NOAA

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."