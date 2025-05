Rezumatul zilei: Wall Street avansează ușor, în timp ce Trump face presiuni asupra Apple iar Walmart avertizează cu privire la costuri

Acțiunile americane sunt în creștere, US500 câștigând 0,46%, US30 și US100 avansând 0,42%. Piețele sunt în căutarea următorului catalizator, după ce euforia cu privire la discuțiile tarifare dintre SUA și China a dispărut.

Trump face presiuni asupra Apple pentru a trece de la producția din India la cea din SUA în timpul călătoriei în Orientul Mijlociu, spunându-i directorului general Tim Cook: „Nu suntem interesați să construiți în India” și făcând presiuni pentru producția internă în timp ce Apple se îndepărtează de China. Acțiunile Apple nu au recționat semnificativ în ciuda comentariilor președintelui, după ce au pierdut aproximativ 15% de la începutul anului până în prezent.

Walmart avertizează asupra creșterii inevitabile a prețurilor din cauza tarifelor, directorul financiar John David Rainey declarând: „Când vă uitați la amploarea unora dintre creșterile de costuri pentru anumite categorii de articole care sunt importate, este mai mult decât pot suporta comercianții cu amănuntul”. Cele mai afectate domenii vor include cărucioarele pentru copii, mobila și jucăriile, cu creșteri de preț de două cifre probabile pentru articolele care se confruntă cu tarife de 30% începând cu sfârșitul acestei luni.

Prețurile petrolului scad din cauza perspectivelor acordului cu Iranul , petrolul WTI scăzând cu peste 1,77%, la 61,76 dolari pe baril, iar țițeiul Brent scăzând la aproximativ 64,69 dolari, după ce președintele Trump a sugerat că SUA se apropie de un acord nuclear cu Iranul, care ar putea crește oferta globală de țiței. „Suntem în negocieri foarte serioase cu Iranul pentru pace pe termen lung”, a declarat Trump în timpul vizitei sale în Qatar.

Prețurile de producție înregistrează un declin surprinzător , PPI scăzând neașteptat cu 0,5% în aprilie (față de așteptările unei creșteri de 0,2%), marcând cea mai mare scădere lunară de la Covid. Declinul a fost determinat de o scădere de 1,7% a serviciilor comerciale, ceea ce indică faptul că marjele companiilor sunt presate de costurile tarifare mai mari care se vor răsfrânge probabil asupra consumatorilor în curând.

Creșterea vânzărilor cu amănuntul încetinește dramatic , creșterea de 0,1% din aprilie reprezentând o decelerare bruscă față de creșterea de 1,7% din martie, când consumatorii s-au grăbit să facă achiziții înainte de implementarea tarifelor.

Ratele ipotecare pe 30 de ani cresc la 6,81% de la 6,76% săptămâna trecută, revenind la nivelurile de acum trei săptămâni, dar rămânând sub rata de 7,02% de acum un an.

Directorul general al JPMorgan avertizează că recesiunea este încă posibilă , Jamie Dimon declarând pentru Bloomberg: „Nu aș scoate-o din discuție în acest moment”, citând deficitul mare al țării, creșterea ratelor dobânzilor pe termen lung și preocupările legate de inflație. Cu toate acestea, economiștii JPMorgan și-au redus recent probabilitatea recesiunii la sub 50%.

Coinbase dezvăluie o încălcare majoră a securității datelor după ce a refuzat să plătească o răscumpărare de 20 de milioane de dolari cerută de infractorii cibernetici care au mituit agenții de asistență pentru clienți din străinătate pentru a fura datele sensibile ale utilizatorilor. Incidentul ar putea costa 180-400 de milioane de dolari în remediere și rambursări, făcând ca acțiunile COIN să scadă cu peste 5%. Directorul general Brian Armstrong a anunțat un fond de recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații care conduc la arestarea atacatorilor.

SUA și Emiratele Arabe Unite finalizează un acord-cadru în domeniul tehnologiei , care se așteaptă să fie semnat în timpul turneului lui Trump în Golf, rapoartele sugerând că Abu Dhabi ar putea fi autorizat să importe anual 500.000 dintre cele mai avansate cipuri AI de la Nvidia începând cu 2025.

Randamentele Trezoreriei se retrag , randamentul pe 10 ani scăzând cu 8 puncte de bază la 4,46%, după ce datele economice care arată răcirea inflației și încetinirea creșterii au susținut argumentele pentru reducerea ratelor Fed. Președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat cu privire la „șocurile de aprovizionare” care ar putea face inflația mai volatilă.

Bitcoin se tranzacționează peste 100.000 USD după ce a depășit pragul pentru prima dată din februarie, în creștere cu 0,4% la 103.914 USD în tranzacțiile recente. Ether a scăzut cu 0,4% la 2.588 USD.

Acțiunile UnitedHealth au scăzut cu 15% în urma rapoartelor privind o anchetă penală pentru o posibilă fraudă Medicare, în timp ce Foot Locker a crescut cu 85% după ce Dick's Sporting Goods a ajuns la un acord de 2,4 miliarde de dolari pentru a achiziționa retailerul.

