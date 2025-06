Rezumatul zilei: Wall Street este cu un pas mai aproape de maximul istoric, în contextul continuării negocierilor dintre SUA și China

Indicii bursieri de pe Wall Street continuă să avanseze pe fondul progreselor înregistrate în negocierile comerciale dintre China și SUA. US500 a crescut cu 0,4% , iar US100 a înregistrat câștiguri similare . Acțiunile Apple se redresează după pierderile de ieri

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick , a declarat în urmă cu câteva ore că negocierile „evoluează în direcția bună”. Cu toate acestea, discuțiile au fost temporar suspendate și urmează să fie reluate la 22:00, ora României, la Londra .

Potrivit Wall Street Journal , China se află într-o poziție puternică de negociere datorită rezilienței economiei sale. În același timp, The Telegraph avertizează asupra riscului celei mai lente creșteri economice globale din anii 1960 .

Prețurile petrolului rămân ridicate, în ciuda faptului că OPEC+ continuă politica de creștere a producției . Petrolul WTI a testat astăzi 66 de dolari pe baril , dar a revenit la 65 de dolari până la sfârșitul sesiunii.

Perspectivele pe termen scurt ale EIA prevăd scăderea prețurilor petrolului în următorii ani și anticipează că producția de petrol din SUA va scădea anul viitor, pentru prima dată din 2021 .

Contractele futures pe gaz natural au scăzut cu peste 2,5% , ajungând la 3,51 dolari pe MMBtu , continuând tendința descendentă începută vinerea trecută de la niveluri de aproape 3,82 dolari.

Dolarul american înregistrează o volatilitate minimă , EUR/USD rămânând în jurul valorii de 1,142 , chiar dacă indicele de încredere a întreprinderilor din Zona Euro (Sentix) a depășit așteptările.

În SUA, Indicele NFIB al încrederii întreprinderilor mici a surprins în sens pozitiv, urcând la aproape 99 de puncte , comparativ cu previziunile de 96 și puțin sub 96 în aprilie . Această îmbunătățire neașteptată a încrederii a stimulat optimismul pieței.

Bitcoin se retrage ușor , de la aproximativ 110.000 USD la 108.800 USD , deși sentimentul general rămâne decisiv optimist , impulsionat de apetitul crescut pentru risc și de expansiunea globală a masei monetare M2. Piețele metalelor prețioase înregistrează o volatilitate limitată și prevalează scăderile .

Contractele futures pe cacao au scăzut cu aproape 6% , tranzacționându-se la 9.600 dolari pe tonă , pe fondul atenuării temerilor privind aprovizionarea, ca urmare a precipitațiilor abundente din Africa de Vest . Stocurile de cacao ICE au atins cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni .

Președintele Fed, Jerome Powell , își va încheia mandatul în mai anul viitor . Printre posibilii săi succesori se numără actualul secretar al Trezoreriei, Scott Besent , sau fostul membru al Fed, Kevin Warsh .

OpenAI , susținută de Microsoft, a anunțat o înțelegere importantă cu Google Cloud pentru a-și asigura puterea de calcul pentru inteligența artificială — o mișcare surprinzătoare, având în vedere concurența intensă dintre cele două companii în domeniul inteligenței artificiale ( Gemini de la Google și ChatGPT de la OpenAI fiind în rivalitate directă). Acțiunile Alphabet au crescut cu 2,0% astăzi.

Acțiunile Walt Disney (DIS) au crescut după ce compania a finalizat achiziția integrală a platformei de streaming Hulu de la Comcast pentru 438,7 milioane de dolari . Acțiunile Disney au crescut cu 2,7% .

