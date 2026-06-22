Rezumatul zilei: Wall Street în incertitudine, pe fondul discuțiilor din SUA privind ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian

📈 Piața bursieră Sesiunea de tranzacționare din SUA înregistrează o ușoară corecție , iar entuziasmul inițial s-a estompat în mod evident. Doar Dow Jones rămâne peste nivelul de deschidere , în timp ce S&P 500 se situează ușor sub nivelul de închidere , iar Nasdaq pierde peste 1% .

Alphabet (Google) înregistrează o scădere de peste 5% , aceste acțiuni situându-se printre cele cu cele mai mari scăderi din indicii S&P 500 și Nasdaq. Presiunea a fost declanșată de plecările unor personalități-cheie din sectorul AI , printre care Noam Shazeer (de la Gemini la OpenAI) și John Jumper (de la DeepMind la Anthropic), ceea ce a accentuat îngrijorările privind exodul de talente de la Google .

SpaceX și-a prelungit pierderile la trei sesiuni consecutive, înregistrând astăzi o scădere de 10% . După debutul puternic de la început și după ce a depășit temporar Microsoft și Amazon, compania își corectează câștigurile dinamice. În același timp, firma a dezvăluit că deține peste 100 de miliarde de dolari în numerar și a anunțat o emisiune de obligațiuni , pe care piața o interpretează ca o încercare de a finanța o expansiune ulterioară.

Pe Vechiul Continent, sentimentul rămâne moderat pozitiv . Doar indicele francez CAC 40 a înregistrat o scădere de peste 0,2% , în timp ce restul indicilor europeni au încheiat sesiunea în teritoriu pozitiv – inclusiv indicele spaniol IBEX 35, care a crescut cu aproape 1,2% . 🌍 Politică și geopolitică Discuțiile dintre SUA și Iran din Elveția rămân principalul subiect pe piețele globale . Conform relatărilor mass-media, negocierile au durat aproximativ 18 ore și au fost descrise de ambele părți ca un progres semnificativ către un acord , deși sunt încă preliminare și necesită finalizarea detaliilor.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a vorbit despre „progrese semnificative” și a confirmat că unul dintre elementele acordului este revenirea inspectorilor nucleari ai ONU , care vor supraveghea punerea în aplicare a măsurilor inițiale. În paralel, părțile au convenit asupra unui calendar de 60 de zile pentru continuarea negocierilor care să conducă la un acord final.

Un element-cheie al discuțiilor rămâne problema sancțiunilor asupra petrolului iranian . SUA au decis să suspendă temporar unele dintre restricții , măsură menită să permită Iranului să exporte legal această marfă în condiții apropiate de cele de pe piață. Potrivit relatărilor din presă, părțile au convenit asupra unui proiect inițial care prevede un mecanism de „autorizare” a vânzărilor de petrol și o relaxare parțială a presiunii financiare .

Partea iraniană subliniază că acordul are în primul rând o dimensiune economică și permite exporturile de petrol fără restricțiile sancțiunilor existente, deși detaliile sunt încă în curs de negociere.

Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, a declarat că Iranul va fi de acord cu „inspecții extinse ale armamentului”, ceea ce se înscrie într-un pachet mai amplu de înțelegeri care acoperă atât controlul programului nuclear, cât și infrastructura militară. Teheranul nu a răspuns direct la această declarație, dar subliniază, în paralel, că obiectivul principal este stabilizarea economică și reluarea exporturilor de petrol .

Întreaga situație indică doi piloni paraleli ai negocierilor : pe de o parte se află mecanismele de control nuclear și inspecțiile internaționale , iar pe de altă parte – deblocarea treptată a exporturilor de petrol iranian și relaxarea parțială a sancțiunilor . În ciuda progresului înregistrat, procesul se află încă într-un stadiu incipient, iar detaliile privind sfera de aplicare a controlului, calendarul și amploarea completă a ridicării restricțiilor sunt încă în curs de negociere.

Piața se concentrează în prezent asupra evoluției ulterioare a situației geopolitice , cu un accent deosebit pe ritmul de punere în aplicare a acordului dintre SUA și Iran și asupra impactului acestuia asupra prețurilor materiilor prime.

Situația politică din Marea Britanie a reprezentat un factor suplimentar care a influențat sentimentul pieței în Europa . Demisia prim-ministrului Keir Starmer a fost larg remarcată, dar reacția pieței a rămas moderată . 💱 Valute și obligațiuni Lira sterlină a pierdut doar 0,19% față de dolar ca reacție la demisia prim-ministrului britanic și și-a recuperat pierderile mai târziu în cursul zilei .

Randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani au rămas stabile , ceea ce sugerează că această mișcare politică fusese în mare parte anticipată de piață. 🛢️ Mărfuri Pe piața metalelor prețioase predomină sentimente mixte . Aurul pierde aproximativ 1% și testează nivelul de 4.200 USD pe uncie, în timp ce argintul câștigă aproximativ 1% și se apropie de 65 USD .

Petrolul brut își continuă corecția, scăzând cu peste 3% . Acest lucru reflectă o reacție directă la îmbunătățirea sentimentului legat de un potențial acord și la așteptările privind relaxarea sancțiunilor. Ca urmare, Brent a scăzut sub 78 USD , iar WTI a coborât sub 74 USD . 🪙 Criptomonede S-au observat, de asemenea, creșteri timide pe piața activelor digitale .

Ethereum crește cu peste 0,3% și a depășit nivelul de 1.730 de dolari .

Bitcoin a înregistrat o creștere de peste 0,4% și testează nivelul de 64.500 de dolari .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."