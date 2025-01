Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să oprească noi scăderi după minutele ședinței FOMC. Bitcoin pierde 3%

Indicii bursieri au recuperat o parte din pierderi din prima parte a sesiunii, în ciuda tonului “hawkish” al minutelor ultimei ședințe FOMC. Majoritatea membrilor doresc o abordare moderată în deciziile viitoare, indicând un risc considerabil de revenire a inflației

Așteptările membrilor Fed indică faptul că expansiunea economică ar putea încetini, dar situația de pe piața muncii va rămâne solidă, iar inflația va rămâne probabil pe traiectoria către ținta de 2%

În același timp, procesele-verbale ale ședinței din decembrie a FOMC s-au axat parțial pe situația politică incertă; membrii Fed au semnalat faptul că va fi oportună amânarea deciziilor pentru o perioadă, pentru a observa modul în care economia reacționează la evenimentele legate de politica vamală și imigrație

Raportul ADP a arătat o creștere a ocupării forței de muncă de 122.000, mai puțin decât estimarea de 140.000 și mai puțin decât publicarea anterioară de 146.000. Am asistat la o ușoară slăbire a dolarului după raport, dar EURUSD s-a menținut în continuare în apropierea nivelului de 1,0300

Numărul cererilor de șomaj au scăzut la doar 201.000, așteptările fiind pentru o creștere de la 211.000 la 217.000. Raportul arată o piață a muncii încă foarte puternică. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani s-au stabilit astăzi în jurul valorii de 4,7%,

Raportul DOE a arătat o scădere a stocurilor de mai puțin de 1 milion brk, cu o scădere așteptată de 2 milioane brk. Stocurile de benzină și de distilate au crescut cu mai mult de 6 milioane brk. Petrolul brut pierde mai mult de 1% astăzi, după ce anterior a stabilit maxime multi lunare.

Petrolul WTI a testat nivelul de 75 de dolari, iar acum se apropie de pragul de 73 de dolari pe baril. Scăderile au fost declanșate și de comentariile secretarului de stat american Blinken, care a transmis că un acord final de pace în Orientul Mijlociu este realizabil și că discuțiile merg în direcția bună

Raportul privind stocurile de gaze a fost publicat cu o zi mai devreme din cauza zilei libere de joi în SUA. Raportul a arătat o scădere a stocurilor de 40 bcf, față de o scădere așteptată de 39 bcf. Scăderea anterioară a fost de 116 bcf.

Gazele au câștigat peste 4% astăzi datorită consumului de gaze peste nivelul mediu și producției scăzute, declanșate de temperaturile foarte scăzute

Ziua liberă de joi în SUA se datorează ceremoniilor funerare ale fostului președinte Jimmy Carter

Comenzile pentru fabricile din Germania au scăzut cu 5,4% lunar față de așteptările de menținere a situației și față de o scădere anterioară de 1,5%.

Vânzările cu amănuntul din Germania au scăzut 0.6% MoM, așteptările fiind pentru o creștere de 0.5% MoM

Comentariile directorului general al Nvidia, Jensen Huang, au indicat că, computerele cuantice vor ajunge pe piață într-un orizont de aproximativ 20 de ani, ceea ce a determinat o vânzare a acțiunilor companiilor de calcul cuantic. Acțiunile IONQ și Rigetti Computing pierd mai mult de 40%.

Meta Platforms (META.US) a anunțat astăzi că va începe să testeze în Germania, Franța și Statele Unite o funcție care va permite utilizatorilor Facebook Marketplace să vizualizeze anunțuri de pe eBay (EBAY.US) și să efectueze tranzacții pe site-ul de comerț electronic. Acțiunile eBay cresc cu peste 9%

