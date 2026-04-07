Rezumatul zilei: Wall Street își reduce pierderile inițiale în așteptarea deciziei finale a lui Trump privind atacul asupra Iranului 🗽(07.04.2026)

Indicele DAX din Germania a scăzut astăzi cu peste 1%, FTSE din Marea Britanie a înregistrat o scădere de peste 0,85%, iar indicele CAC40 din Franța a scăzut cu 0,65%, în urma unor date finale mixte privind indicatorii PMI din sectorul serviciilor în economiile europene. Datele Sentix au indicat o deteriorare bruscă a încrederii întreprinderilor și a investitorilor în Zona Euro, aceasta scăzând la niveluri nemaiîntâlnite din aprilie 2025 (-19,2 față de -8 cât se aștepta și -3,1 anterior).

Indicii bursieri americani și-au recuperat o parte din pierderile inițiale, contractele futures pe S&P 500 înregistrând o scădere de 0,3% față de o scădere de peste 1% la scurt timp după deschidere. Comenzile de bunuri durabile din SUA au scăzut cu 1,4% față de luna precedentă, mai mult decât scăderea de -1,2% așteptată, după 0% anterior. Cu toate acestea, comenzile de bază (excluzând transporturile) au crescut cu 0,8% față de așteptările de 0,5%. Așteptările privind inflația pe un an, conform Fed-ului din New York, au crescut la 3,4% (față de prognoza de 3,5% și 3% anterior), în timp ce Austan Goolsbee, membru al Fed, a avertizat asupra riscurilor reale de inflație generate de creșterea prețurilor la combustibili, care ar putea afecta creșterea economică și complica lupta împotriva inflației.

Trump a amenințat cu lovituri masive împotriva Iranului, dar susține că situația s-ar putea schimba în continuare înainte de luarea unei decizii finale privind acțiunea militară. Iranul a anunțat anterior că s-a retras din negocierile cu Statele Unite în urma amenințărilor președintelui și, în afară de rapoartele Axios, nu există o confirmare clară a negocierilor în curs între părți. Petrolul rămâne aproape de bariera de 110 dolari pe baril, ceea ce sugerează că investitorii nu văd o soluție pe termen scurt în ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Aurul câștigă 0,5%, urcând la 4.650 dolari pe uncie, în timp ce criptomonedele își pierd avântul. Bitcoin nu a reușit să depășească pragul de 70.000 de dolari și a scăzut astăzi la aproximativ 68.500 de dolari. Între timp, contractele futures pe cacao de la ICE scad cu aproape 7%, parțial din cauza unui dolar american mai puternic.

Analiștii de la Bank of America au inclus acțiunile Microsoft pe lista lor cu cele mai bune recomandări din SUA, însă titlul nu înregistrează nicio revenire semnificativă ca urmare a acestei vești. Sentimentul în sectorul tehnologic rămâne slab. Broadcom se remarcă prin creșteri puternice, înregistrând o urcare de 5% în urma unui acord privind cipurile încheiat cu Google și Anthropic, în timp ce UnitedHealth Group înregistrează, de asemenea, o creștere semnificativă, gigantul din domeniul asigurărilor înregistrând astăzi o creștere de 10%.

Petrolul își continuă tendința ascendentă, menținându-se în jur de 110 dolari pe baril înaintea unui potențial atac al SUA asupra Iranului anunțat de Donald Trump. Conform declarației, atacul este așteptat să înceapă miercuri, în jurul orei 3 dimineața, ora României. Iranul a avertizat că va lansa o ripostă fără precedent împotriva țărilor vecine și a infrastructurii relevante. Oficialii iranieni susțin că Teheranul are la dispoziție peste 45.000 de drone și câteva mii de rachete, stocurile fiind descrise ca fiind „departe de a fi epuizate”. Între timp, Pentagonul susține că armata iraniană este slabă și incapabilă să obțină victoria. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."