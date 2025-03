Rezumatul zilei: Wall Street scade pe măsură ce tarifele lui Trump stârnesc temeri legate de recesiune

Indicii americani s-au prăbușit luni, S&P 500 coborând cu 2,3%, Nasdaq 100 cu 3,4%, iar Dow Jones Industrial Average cu 1,2%, investitorii fugind de acțiuni pe fondul temerilor tot mai mari privind o recesiune declanșată de incertitudinea legată de tarifele comerciale.

Președintele Trump a recunoscut o „perioadă de tranziție” atunci când a fost întrebat despre îngrijorările legate de recesiune într-un interviu pentru Fox News, semnalând că ar putea accepta ca piața să sufere pe termen scurt în schimbul obiectivelor sale mai largi de politică comercială, ceea ce a șters toate câștigurile post-electorale ale principalilor indici.

Mai multe firme de pe Wall Street au redus previziunile economice, Goldman Sachs reducând perspectivele PIB pentru 2025 de la 2,4% la 1,7%, iar Morgan Stanley a redus proiecțiile de la 1,9% la 1,5%, citând ipoteze de politică comercială „considerabil mai nefavorabile”.

Preocupările legate de stagflație au apărut pe măsură ce economiștii prevăd o creștere mai lentă combinată cu o inflație persistentă, Goldman așteptându-se acum ca indicatorul de inflație preferat al Fed să încheie anul la 3%, față de previziunile anterioare de la mijlocul intervalului de 2%.

Acțiunile tehnologice au condus scăderile de pe piață, grupul „Magnificent Seven” pierzând 5,3% în mod colectiv, în timp ce Tesla s-a prăbușit mai mult de 12% la cel mai scăzut nivel de dinainte de alegeri, după ce UBS și-a redus ținta de preț citând cererea în scădere.

Bitcoin a scăzut sub 80.000 de dolari, acum în scădere cu 27% de la maximul său post-inaugurare, în ciuda poziției pro-crypto a lui Trump, investitorii fiind dezamăgiți de faptul că rezerva strategică de bitcoin anunțată va include doar criptomonede deja deținute de guvern.

Indicele de volatilitate VIX a atins cel mai ridicat nivel din acest an, deoarece sentimentul pieței s-a schimbat dramatic, majoritatea investitorilor individuali așteptându-se acum ca prețurile acțiunilor să scadă în următoarele șase luni, conform unui sondaj AAII.

Randamentele titlurilor de trezorerie au scăzut, randamentul pe 10 ani coborând cu șapte puncte de bază, la 4,23%, ca urmare a așteptărilor ca încetinirea economică să forțeze Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor mai agresiv.

Țițeiul WTI și-a continuat alunecarea spre minimele ultimilor trei ani, scăzând cu 1%, la 66,40 dolari pe baril, deoarece politicile tarifare ale lui Trump, creșterea producției OPEC+ și potențialele negocieri de pace din Ucraina au pus presiune pe piețele energetice.

Mohamed El-Erian și-a ridicat prognoza de recesiune la 25-30% probabilitate, față de 10% anterior, în timp ce piețele de pariuri plasează acum 40% șanse ca o recesiune să fie declarată oficial până la sfârșitul anului.

