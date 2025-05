Rezumatul zilei: Wall Street se prăbușește pe măsură ce datele economice indică contracție și raportările dezamăgesc

Acțiunile americane se prăbușesc pe măsură ce PIB-ul se contractă în mod neașteptat , US500 scăzând cu 1,09%, US30 cu 0,85%, iar US100 cu 1,19%, după ce datele au arătat că economia americană s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru față de creșterea așteptată de 0,2%, marcând prima contracție din 2022.

Prețul petrolului se prăbușește la minimele ultimilor patru ani , țițeiul WTI suferind cel mai mare declin lunar (19%) din noiembrie 2021, în condițiile în care tensiunile comerciale dintre SUA și China și potențialele creșteri ale producției OPEC+ afectează piața, împingând prețurile spre pragul de 58 de dolari pe baril.

Datele privind ocuparea forței de muncă semnalează răcirea pieței forței de muncă , deoarece raportul ADP arată că numărul salariilor din sectorul privat a crescut cu doar 62.000 în aprilie, semnificativ sub nivelul revizuit în scădere de 147.000 din martie, în timp ce numărul locurilor de muncă vacante JOLTS a scăzut la 7,192 milioane de la 7,48 milioane.

Acțiunile din sectorul tehnologiei au condus la depreciere , producătorul de servere pentru inteligență artificială Super Micro Computer pierzând 15% după reducerea previziunilor pentru trimestrul al treilea, în timp ce Snap a scăzut cu peste 14%, iar alte nume din sectorul tehnologiei au slăbit înainte de publicarea rapoartelor cheie ale Microsoft și Meta.

Consum discreționar arată slăbiciune , prețul acțiunilor Starbucks a scăzut cu aproape 7% pe al cincilea trimestru consecutiv de scăderi ale vânzărilor comparabile, în timp ce Norwegian Cruise Line pierde peste 8% după reducerea previziunilor din cauza cererii în scădere.

Sectorul solar a fost afectat de tarifele impuse de Trump , acțiunile First Solar înregistrând o scădere de până la 13% după ce compania și-a redus estimările privind câștigurile pe 2025 din cauza impactului tarifelor impuse recent, reducând previziunile EPS la 12,50-17,50 dolari de la 17-20 dolari anterior.

Acordul Ucraina-SUA privind minereurile este iminent , Ucraina pregătindu-se să semneze un acord strategic care oferă Statelor Unite acces preferențial la noi tranzacții cu resurse naturale ucrainene, deși au apărut complicații de ultim moment în finalizarea acordului.

Indicatorii economici arată preocupări legate de stagflație , deoarece PIB-ul se contractă în timp ce inflația se accelerează, indicele prețurilor PCE crescând la 3,5% de la 2,6% în trimestrul precedent, complicând perspectivele politicii Rezervei Federale.

Încrederea consumatorilor slăbește , ajungând la cel mai scăzut nivel din mai 2020, deoarece incertitudinea economică și tensiunile comerciale au un impact asupra sentimentului, ceea ce sporește îngrijorarea cu privire la rezistența cheltuielilor de consum, care au crescut cu 1,8% în primul trimestru, în ciuda încetinirii de la 4,0% în trimestrul patru.

O continuare a vânzării de ieri a fost observată în prețurile aurului , care sunt în scădere cu 0,3% astăzi. Argintul este, de asemenea, în scădere cu 0,6%, în timp ce platina area cea mai slabă performanță dintre metalele prețioase cu un declin de 1,4%.

Piețele europene au încheiat sesiunea cu un sentiment mixt. Majoritatea principalilor indici au închis în creștere: DAX din Germania a câștigat 0,3%, CAC 40 din Franța s-a apreciat cu 0,5%, în timp ce indicele SMI din Elveția și FTSE 100 din Marea Britanie au încheiat ziua în creștere cu aproximativ 0,4%. Pe de altă parte, indicele IT40 din Italia a scăzut cu peste 1%, iar indicele WIG din Polonia a scăzut cu peste 2%, încheind sesiunea sub pragul de 100.000 de puncte.

Datele preliminare privind inflația din Germania în luna aprilie au arătat o creștere a prețurilor ușor peste așteptări. Inflația CPI a crescut cu 2,1% anualizat față de o creștere așteptată de 2%. Cu toate acestea, aceasta este mai mică decât valoarea de 2,2% de luna trecută.

Datele privind PIB-ul Zonei Euro au arătat o creștere trimestrială de 0,4% , care este cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât consensul. Datele sunt deosebit de pozitive în comparație cu cifrele surprinzător de slabe din Statele Unite.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."