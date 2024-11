Rezumatul zilei: Wall Street se redresează; Dow Jones atinge un maxim istoric după victoria lui Trump 💵 Dolarul american câștigă pe fondul creșterii randamentelor

Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. Indicii americani au înregistrat câștiguri impresionante astăzi, deși sentimentele de pe piețele europene nu au fost proporțional de optimiste astăzi. Indicele german DAX a pierdut mai mult de 1%, iar indicele francez CAC40 s-a retras cu aproape 0,5%. Scăderi au fost înregistrate și de contractele pe indicii chinezi

Nasdaq 100 și S&P 500 câștigă mai mult de 2%, iar DJIA crește cu peste 3,2%. Cu toate acestea, o sesiune record este marcată de indicele Russell 2000 al companiilor mici și mijlocii, care înregistrează o creștere de 5%. Dintre acțiunile BigTech, Nvidia este cel mai puternic câștigător de astăzi, cu aproape 4,4%

Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani cresc astăzi cu 12 puncte de bază, la 4,41%, în timp ce EURUSD pierde 1,6%, coborând la 1,075. Câștiguri de aproape 2% sunt înregistrate de perechea USDJPY, unde yenul a fost pus la zid de un dolar care se încarcă.

Sub presiunea dolarului puternic și al marcării de profituri au fost aurul și argintul, care pierd 3 și, respectiv, 5%. De asemenea, metalele industriale înregistrează pierderi importante, în special zincul și cuprul, ambele mărfuri înregistrând scăderi de aproape 5%. Mărfurile agricole, în afară de cacao și bumbac, au înregistrat câștiguri modeste astăzi

Acțiunile Tesla își revin cu 15% astăzi, investitorii evaluând că victoria lui Trump va aduce beneficii companiei prin reducerea programelor guvernamentale necesare altor producători rivali și prin concurența cu omologii chinezi.

Acțiunile Super Micro Computer pierd aproape 25%; compania a depășit previziunile de profit în rezultatele preliminare neauditate, dar a dezamăgit vânzările; de asemenea, a emis așteptări surprinzător de prudente pentru ultimul trimestru al anului (trimestrul fiscal 2 2025)

Scăderi de două cifre au fost înregistrate de acțiunile legate de piața panourilor fotovoltaice, precum First Solar, și de companiile eoliene, precum Orsted și Vestas. Investitorii se așteaptă ca noua administrație să nu favorizeze subvenționarea acestor industrii de la bugetul național

Acțiunile din sectorul aerospațial și al apărării sunt în creștere; HEICO Corp este în creștere cu aproape 3%, iar Textron înregistrează o creștere de 6%. Furnizorul de nave militare Huntington Ingalls notează o creștere de peste 6%. Principalele companii din domeniul apărării, precum Lockheed Martin, Northrop Grumman și General Dynamics, câștigă între 1 și 3%.

Variația stocurilor de țiței din SUA (variație săptămânală): 2,149 milioane barili (-300.000 barili așteptat; 515.000 barili anterior). Contractele petroliere pierd în prezent ușor, deși reacția inițială la raport a fost surprinzător de pozitivă. Gazele naturale, pe de altă parte, câștigă mai mult de 3%. Benzină: 412 mii (așteptat -0,977M; anterior -2,707M) Distilate: 2,947 milioane (așteptat -1,500 milioane; anterior -0,977 milioane)

Piața criptomonedelor înregistrează câștiguri masive. Bitcoin oscilează în jurul valorii de 75.000 $, în timp ce Uniswap, AAVE și Phantom câștigă în intervalul 15 - 30%. Dogecoin câștigă 14%, urmând pașii acțiunilor Tesla.

Potrivit lui Villeroy, membru BCE, victoria lui Trump înseamnă riscuri mai mari de inflație în SUA și probabilitatea unei creșteri a deficitului de la nivelurile ridicate actuale deja existente.

Investitorii se așteaptă ca politicile protecționiste și reducerile de taxe să pună presiune pe Fed, care va fi nevoită să mențină rate mai ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp, în contextul unor date macro solide și al riscului de revenire a presiunilor asupra prețurilor. În prezent, piețele estimează deja o singură reducere a ratei dobânzii în SUA, în acest an, și o reducere de 100 de puncte de bază anul viitor, în primele trei trimestre. Sectorul farmaceutic pierde teren, deoarece există percepția că republicanii nu vor privi cu ochi buni afacerile giganților farmaceutici, ale căror acțiuni Donald Trump le-a criticat în mod repetat. Eli Lilly și Novo Nordisk pierd mai mult de 3%; presiuni descendente pot fi observate în acțiunile Pfizer, BIONTech și Moderna. Sesiunea este dominată de câștigurile din sectorul IT, bănci și instituții financiare, precum și asigurări și producători de echipamente, unde Caterpillar a crescut cu aproape 9%.

