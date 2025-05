Rezumatul zilei: Wall Street se retrage pe măsură ce reapar îngrijorările legate de comerț înainte de rapoartele companiilor mari din sectorul tehnologiei

Piețele se retrag după raliul de săptămâna trecută , S&P 500 scăzând cu 0,6%, iar Nasdaq 100 cu 1,1%, punând capăt unui avans de patru zile, în timp ce investitorii se pregătesc pentru rapoartele majore de câștiguri și date economice pe fondul tensiunilor comerciale continue.

O pană de curent masivă afectează Spania și Portugalia , perturbând transportul, blocând zborurile și forțând spitalele să suspende operațiunile de rutină, cauza nefiind stabilită imediat, deși oficialii nu au putut exclude inițial un atac cibernetic.

În centrul atenției se află câștigurile Mega Cap Tech , Microsoft, Apple, Amazon și Meta raportând în această săptămână, reprezentând companii cu o valoare de piață combinată de aproximativ 20 de trilioane de dolari, care ar putea oferi informații esențiale cu privire la rezistența corporativă în timpul incertitudinilor comerciale.

Semnale contradictorii privind negocierile comerciale dintre SUA și China , deoarece secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că „toate nivelurile” guvernului SUA sunt în contact cu China, dar `a sugerat că Beijingul trebuie să facă primul pas în dezescaladare, contrazicând remarcile anterioare ale președintelui Trump cu privire la discuțiile în curs.

Investitorii străini se retrag de pe piețele americane, potrivit cercetării Deutsche Bank, care arată o încetare marcată a intrărilor pe piețele americane de obligațiuni și acțiuni în ultimele două luni, ca urmare a anunțurilor privind tarifele, ceea ce ar putea pune la încercare puterea dolarului.

Strategii de piață preconizează o tranzacționare în interval, Michael Wilson de la Morgan Stanley așteptându-se ca S&P 500 să rămână între 5.000-5.500, iar strategii JPMorgan prognozează un interval 5.200-5.800, pe fondul preocupărilor legate de recesiune și incertitudinilor comerciale.

Administrația Trump emite o derogare pentru benzina E15 , permițând vânzarea amestecului cu etanol mai ridicat în această vară la nivel național pentru a extinde oferta de combustibil în timpul sezonului de vârf de conducere, în beneficiul potențial al producătorilor de biocombustibili și al cultivatorilor de porumb.

Prețul petrolului scade , Brent pierzând 2,43% până la 64,34 dolari, iar WTI 2,42% până la 61,87 dolari, pe fondul îngrijorărilor privind impactul asupra cererii al tensiunilor comerciale dintre SUA și China.

NATGAS a crescut cu peste 6% datorită creșterii cererii în SUA

Randamentele Trezoreriei sunt stabile , randamentul pe 10 ani fiind aproximativ stabil la 4,24%, în timp ce dolarul a slăbit, Bloomberg Dollar Spot Index scăzând cu 0,2%.

Aurul continuă tendința ascendentă în creștere cu 0,9% la 3.330,29 USD pe uncie, deoarece investitorii caută active de refugiu pe fondul incertitudinii economice.

Bitcoin scade ușor , cu 0,5%, la 93.842,98 dolari, în timp ce Ether scade cu 2,2%, la 1.762,95 dolari, piețele criptomonedelor înregistrând performanțe mixte.

