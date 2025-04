Rezumatul zilei: Wall Street și criptomonedele revin, în timp ce aurul și EURUSD scad de la maximele record🗽

Sentimentul pe piața bursieră americană indică o revenire solidă după scăderile de ieri. Indicele S&P 500 este în creștere cu 1,5%, iar Nasdaq 100 crește cu peste 1,7%. Acțiunile Tesla câștigă mai mult de 3% înainte de rezultatele financiare pe care compania le va raporta după sesiunea americană. Printre acțiunile Big Tech, Apple, Amazon și Meta Platforms sunt în creștere cu 3-3,5%.

Împreună cu indicii americani, contractele futures pe indicii asiatici de referință sunt, de asemenea, în creștere cu aproximativ 2%, JP225 și CHN.cash înregistrând câștiguri. În Europa, creșterile sunt ușor mai mici, dar DAX cash a reușit să închidă sesiunea în creștere cu 0,4%, susținut de o deschidere superioară a bursei americane.

Indicele de producție Richmond Fed pentru luna aprilie a fost semnificativ sub așteptări (-13, prognoză: -6, anterior: -4), ștergând îmbunătățirea din ultimul trimestru. Sentimentul sectorului serviciilor a scăzut, de asemenea (-7, anterior: -4). EURUSD a scăzut cu aproape 0,6%. Investitorii cumpără active americane, inclusiv dolarul american, din nou după Paște

Neel Kashkari (Fed) a declarat că trece de la o poziție “dovish” la una mai “hawkish”, citând o analiză a datelor recente. Acesta a apreciat că, în cazul în care SUA se îndepărtează de deficitul său comercial cu diverse țări, este probabil să își piardă statutul de cel mai bun loc pentru investiții. Cu toate acestea, el a menționat că este încă incert dacă acest lucru se va întâmpla.

De asemenea, Kashkari a semnalat că "Asistăm la cea mai accentuată scădere a încrederii din martie 2020. Randamentul obligațiunilor în creștere și dolarul în scădere indică o anumită reașezare a locului în care investitorii globali doresc să investească”.

„Nu vedem o recesiune în Zona Euro”, a declarat astăzi Christine Lagarde. Potrivit președintelui BCE, inflația în Zona Euro va reveni la ținta de 2% în acest an, iar impactul tarifelor asupra dinamicii prețurilor rămâne dificil de determinat. Cu toate acestea, tarifele pun presiune asupra perspectivelor de creștere.

Pe piața valutară, asistăm la stabilizarea dolarului american, care revine față de aproape toate monedele G10 (USDIDX: +0,5%). Excepție face dolarul canadian (USDCAD: -0,17%), care câștigă în lumina comentariilor prim-ministrului Carney, conform cărora bugetul Canadei va reveni la excedent dacă liberalii vor câștiga viitoarele alegeri. Francul elvețian (USDCHF: +1,05%) înregistrează cea mai mare corecție.

Fondul Monetar Internațional și-a redus prognoza privind PIB-ul SUA la 1,8% pentru 2025, față de 2,7% în termeni anuali anterior. Acesta a menționat că riscul unei recesiuni în acest an a crescut la aproximativ 40%, față de 27% estimat în octombrie 2024, deși acesta nu este un scenariu preconizat.

Indicele canadian al prețurilor materiilor prime (RMPI) a scăzut cu 1% MoM în martie, față de 0,1% așteptat și 0,3% anterior (4,7% YoY față de 4,9% anterior).

Perechea USDSEK a testat minimele ultimilor 3 ani după ce datele suedeze pentru luna martie (ajustate sezonier) au arătat o rată a șomajului neașteptat de scăzută de 8,1% față de previziunile anterioare de 8,7% și 8,9%.

Petrolul a scăzut ușor după ce rapoartele din Financial Times au indicat că Vladimir Putin este gata să ofere pace Ucrainei prin oprirea frontierelor de-a lungul liniei actuale de front. NATGAS este în scădere cu aproape 2% astăzi. Contractele futures la cacao au urcat cu aproape 5% pe ICE, în timp ce cafeaua a încheiat sesiunea cu aproape 3% mai sus.

Bitcoin a crescut la aproape 92.000 de dolari, datorită cererii puternice de fonduri ETF în SUA. Intrările nete de ieri au depășit 380 de milioane de dolari, pentru prima dată de la 30 ianuarie 2025. Ethereum a câștigat 7%, urcând la aproape 1.700 de dolari.

