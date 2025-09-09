Rezumatul zilei: Wall Street și dolarul american înregistrează creșteri în ciuda raportului slab privind locurile de muncă din SUA

Contractele futures pe indici americani se tranzacționează la mai sus, în ciuda unei revizuiri în jos alarmant de mari a datelor privind piața muncii. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii (BLS), între 2024 și martie 2025, economia SUA a pierdut 911.000 de locuri de muncă , comparativ cu previziunile de aproximativ 700.000 și estimarea anterioară de aproape 820.000 .

Contractul US30 a crescut cu aproape 0,4% , US100 a câștigat 0,2% , iar S&P 500 a înregistrat, de asemenea, o creștere, susținut de optimismul investitorilor cu privire la potențialele reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Investitorii așteaptă raportul privind veniturile Oracle (ORCL.US) , programat după închiderea sesiunii de tranzacționare de pe Wall Street

Departamentul Muncii din SUA a raportat o revizuire negativă istorică de –911.000 de locuri de muncă în martie , cea mai mare corecție din istoria indicatorului. Această revizuire drastică adâncește îngrijorările cu privire la condițiile pieței muncii și crește semnificativ probabilitatea unei acțiuni decisive a Fed sub forma reducerilor ratei dobânzii. Temerile legate de recesiune încep să devină mai evidente.

Datele economice secundare din SUA au prezentat o imagine mai optimistă. Vânzările comparabile în magazinele universale (U.S. Redbook) au crescut cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie , în timp ce încrederea întreprinderilor mici, măsurată prin indicele NFIB , s-a îmbunătățit la 100,8 față de 100,5 cât se aștepta. Aceste cifre contrazic parțial narațiunea privind recesiunea sugerată de datele privind piața muncii.

Fitch Ratings prevede acum două reduceri ale ratei dobânzii de către Fed în acest an (septembrie și decembrie) și încă trei în 2026. Agenția a ridicat ușor previziunile privind creșterea PIB-ului global, dar a avertizat că riscurile de încetinire a economiei americane sunt în creștere. În același timp, analiștii Citi au susținut că reducerea ratei dobânzii de către Fed în septembrie nu este garantată, indicând date care arată o reziliență a consumului american.

Acțiunile americane sunt conduse astăzi de sectorul tehnologic , Alphabet și Meta Platforms înregistrând ambele creșteri de peste 1,5% . Pe de altă parte, acțiunile Apple au scăzut cu peste 0,5% , deoarece investitorii au considerat că anunțurile de la Apple Event , inclusiv lansarea iPhone 17, nu sunt suficient de optimiste.

Acțiunile europene au avansat, de asemenea, susținute de îmbunătățirea sentimentului în urma raportului privind locurile de muncă din SUA, mai slab decât se aștepta, care a stimulat așteptările privind reduceri mai agresive ale Fed. Indici precum EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE și NEXT BIOTECH au înregistrat creșteri între 0,3 și 0,8% . Piața mărfurilor a înregistrat evoluții mixte: Aurul își continuă creșterea, apropiindu-se de un nou record aproape 3.660 USD , alimentat de îngrijorările legate de deficitele bugetare și inflație.

Prețul pentru cacao a crescut cu 1,5% , deși revenirea rămâne slabă după ce prețurile au atins recent minimele din ultimele 10 luni.

Petrolul și metalele industriale au înregistrat scăderi moderate, parțial în urma ultimului raport STEO . În ceea ce privește criptomonedele, presiunea de cumpărare rămâne evidentă, majoritatea token-urilor importante înregistrând creșteri. Bitcoin a revenit menținându-și câștigurile stabile, în timp ce Ethereum a beneficiat de așteptările privind o relaxare suplimentară a politicii Fed, care susține activele riscante.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."