Viitoarele publicare a rezultatelor financiare ale TSMC: Va surprinde piața acest furnizor cheie de semiconductori?

rămâne principalul obstacol în producție, care se preconizează că va persista pe tot parcursul anului 2025.

(creștere a veniturilor de 36% față de anul precedent), datele preliminare apropiindu-se deja de limita superioară a previziunilor. TSMC depășește în mod istoric cu aproximativ 6%.

Rezultatele TSMC pentru trimestrul al treilea sunt cruciale pentru

Gigantul taiwanez din domeniul producției de semiconductori, TSMC, urmează să anunțe rezultatele pentru al treilea trimestru al anului 2025 joi, 16 octombrie, chiar înainte de deschiderea piețelor europene. Acest lucru survine într-un moment în care entuziasmul pentru inteligența artificială (AI) a atins niveluri care dau naștere la speculații privind o potențială bulă speculativă. Rezultatele gigantului taiwanez din domeniul cipurilor vor fi cruciale nu doar pentru companie, ci și pentru întregul ecosistem AI, condus de Nvidia, unul dintre principalii clienți ai TSMC.

Așteptările pieței: un posibil trimestru record

Q3 2025 - Consens Bloomberg:

Profit net: 406,67 miliarde NT$ (13,39 miliarde USD) — o creștere de 25% față de anul precedent (YoY)

Venituri: 968,44 miliarde NT$ (31,89 miliarde USD) — o creștere de 36% față de anul precedent

Marjă brută: 57,2%

Venituri operaționale: 459,12 miliarde NT$ (15,12 miliarde USD)

Marjă operațională: 47,3%

Q4 2025 - Previziunile analiștilor:

Venituri: 31,3 miliarde de dolari

Marjă brută: 57,1%

Marjă operațională: 46,9%

Date preliminare pentru septembrie 2025:

Venituri în septembrie: 330,98 miliarde de dolari taiwanezi (10,90 miliarde de dolari) — cu mult peste consensul de 302 miliarde de dolari taiwanezi

Venituri totale în trimestrul III: 989,92 miliarde NT$ (32,60 miliarde $) — aproape de limita superioară a previziunilor companiei (31,8−33 miliarde $)

Previziuni TSMC pentru trimestrul II 2025:

Venituri în trimestrul III: 31,8−33,0 miliarde $ (valoare medie 32,4 miliarde $)

Marja brută: 56,5%

Marja operațională: 46,5%

Indicatori suplimentari:

Creșterea veniturilor pentru întregul an 2025: 32-34%

Surpriza istorică a câștigurilor: o medie de +6% peste așteptări în ultimele patru trimestre

Evoluția preconizată a acțiunilor după publicarea rezultatelor: ±5,88% conform volatilității implicite de pe piața opțiunilor

Modificări de preț în ultimele luni: Creșterea prețului acțiunilor TSMC de la începutul anului (YTD): +53% Creștere de la septembrie (după tranzacțiile AI): +25% Creștere de la martie 2025: +67% față de +15% pentru S&P 500



Se preconizează că TSMC va raporta venituri de aproximativ 978 miliarde NT$, urmate de previziuni care indică două trimestre consecutive de creștere constantă a veniturilor față de trimestrul anterior. Cu toate acestea, prognozele pentru trimestrul al treilea al anului 2026 și pentru perioada ulterioară sugerează că TSMC va relua creșterea puternică, impulsionată de comenzile solide din partea companiilor de top din segmentul AI. Sursa: Bloomberg Finance LP

Factori cheie de performanță

Dominanța AI și HPC

Segmentul High-Performance Computing (HPC), care cuprinde în principal cipuri AI, reprezintă acum 60% din veniturile TSMC — o creștere spectaculoasă față de anii precedenți. Cererea pentru cele mai avansate procese de fabricație (3 nm, 5 nm, 7 nm) rămâne „insațiabilă”, potrivit analiștilor din domeniul semiconductorilor. Companii precum Nvidia, AMD, Apple și operatorii de centre de date (Google, Microsoft, Amazon) se luptă pentru capacitatea de producție a gigantului taiwanez.

Bloomberg Intelligence sugerează că dinamica cererii de produse TSMC ar trebui să continue și în trimestrul al patrulea, deoarece se așteaptă ca pentru cipurile A19 ale Apple și arhitectura Blackwell a Nvidia comenzile puternice să compenseze în mare măsură provocările tipice legate de sezonalitate și tarife. De asemenea, se anticipează că compania va raporta o creștere a veniturilor pe întreg anul în intervalul 32-34%, o creștere față de estimarea anterioară de 30%.

Riscuri și incertitudini

Tensiuni geopolitice și tarife

Principalul subiect al conferinței privind rezultatele financiare va fi probabil comentariile referitoare la războiul comercial dintre SUA și China și impactul tarifelor introduse de administrația Trump. Președintele a anunțat tarife de 100% pentru cipurile semiconductoare, deși TSMC a beneficiat de o scutire datorită construcției fabricii sale de 165 de miliarde de dolari în Arizona.

Cu toate acestea, Taiwanul este încă supus unui tarif temporar de 20% pentru alte sectoare, iar negocierile comerciale sunt în curs. Investitorii vor căuta indicii cu privire la modul în care TSMC intenționează să-și asigure aprovizionarea cu materiale și instrumente în cazul în care conflictul comercial se va intensifica.

Blocaj în ambalarea avansată

O constrângere critică rămâne capacitatea de producție pentru tehnologia CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), esențială pentru fabricarea cipurilor AI. TSMC extinde agresiv această capacitate de la 13.000 de plăci pe lună la sfârșitul anului 2023 la 70.000-80.000 până la sfârșitul anului 2025, cu un obiectiv de peste 100.000 în 2026. CEO-ul C.C. Wei a recunoscut că tensiunea în ceea ce privește aprovizionarea va persista „pe tot parcursul anului 2025” și speră la o ameliorare în 2026.

Această problemă este deosebit de acută, deoarece noile arhitecturi, precum Nvidia Blackwell, ocupă un spațiu de 3,3 ori mai mare decât generațiile anterioare, iar viitorul Rubin se așteaptă să ocupe un spațiu de 4,0 ori mai mare, crescând exponențial cererea de capacitate CoWoS.

Ambalarea se referă la tehnologiile avansate de ambalare a cipurilor ale companiei, precum CoWoS și SoIC (System-on-Integrated-Chips), care integrează mai multe cipuri într-un singur pachet pentru a spori performanța și a reduce consumul de energie, aspecte cruciale pentru procesoarele AI și HPC. TSMC construiește noi centre de ambalare a cipurilor, de exemplu, în Statele Unite, pentru a satisface cererea în creștere, în ciuda faptului că inițial a trebuit să expedieze unele cipuri din fabricile din SUA înapoi în Taiwan pentru ambalarea finală. În 2025, TSMC intenționează să deschidă o nouă linie de producție CoWoS și să colaboreze cu Amkor în Statele Unite pentru a-și extinde capacitățile.

Scenarii de reacție a pieței

Scenariu pozitiv: Continuarea tendinței ascendente a AI

TSMC: Dacă TSMC depășește așteptările (așa cum a făcut-o în ultimele patru trimestre, cu o surpriză medie de +6%) și își ridică previziunile pentru trimestrul IV și pentru întregul an 2025, ne putem aștepta la câștiguri continue pentru TSMC. Deși obiectivul de preț al acțiunilor TSMC pe 12 luni a fost atins, o depășire ar putea declanșa recomandări actualizate. Analiștii de la Susquehanna au ridicat recent ținta de preț de la 300 USD la 400 USD , invocând trimestre viitoare potențial mai puternice decât se anticipase inițial.

Nvidia: Fiind cel mai mare beneficiar al rezultatelor solide ale TSMC, Nvidia va avea probabil de câștigat din confirmarea faptului că producția de cipuri Blackwell progresează conform planului. Corelația dintre TSMC și NVDA este de aproape 60%, ceea ce sugerează o co-dependență moderată. Rezultatele pozitive ale TSMC și previziunile care confirmă cererea robustă de cipuri AI în trimestrul IV și în 2026 ar trebui să susțină povestea unui super-ciclu AI continuu. Acțiunile Nvidia au câștigat deja 25% de la începutul lunii septembrie, pe fondul contractelor de infrastructură AI de miliarde de dolari.

Sectorul mai larg: Companii precum AMD, Broadcom, Micron , furnizorii de echipamente pentru centre de date ( Nebius ) și chiar Apple ar trebui să beneficieze de confirmarea cererii durabile de AI. Producătorii europeni de echipamente semiconductoare ( ASML, ASM International, BE Semiconductor ) au înregistrat deja câștiguri de mai multe puncte procentuale în urma datelor preliminare ale TSMC din septembrie.

Scenariu negativ: corecție a pieței din cauza dezamăgirii

Dacă rezultatele sunt dezamăgitoare sau previziunile sunt prudente, acest lucru ar putea semnala incertitudine cu privire la viitor, evidențiind potențial:

Incertitudine legată de tarife și restricții la export

Probleme legate de capacitatea CoWoS

Cerere mai slabă decât se aștepta pentru iPhone (segmentul smartphone-urilor reprezintă încă 18% din venituri)

Avertismente privind încetinirea investițiilor în AI

Cum ar putea reacționa prețul acțiunilor:

TSMC: Este posibilă o corecție față de nivelurile actuale (303 USD), mai ales având în vedere creșterea de 53% de la începutul anului. O evaluare P/E forward de aproximativ 30 nu este scăzută, deși este justificată de o creștere a câștigurilor de 40%. După creșteri atât de puternice, nu se poate exclude o corecție. În mod notabil, acțiunile au înregistrat o corecție de aproape 40% din ianuarie până la începutul lunii aprilie și o altă corecție de sub 10% în iulie.

Nvidia: Fiind compania cu cea mai mare expunere la TSMC (practic 100% din producția sa de cipuri AI), Nvidia ar putea avea cel mai mult de suferit. Un risc suplimentar este faptul că Nvidia se tranzacționează la un P/E forward de 40 de puncte , ușor mai mare decât TSMC.

Sectorul mai larg: Scăderile s-ar putea extinde la întregul sector al semiconductorilor, în special pentru companiile cu evaluări ridicate și expunere la AI. AMD, Broadcom și producătorii de memorie HBM ( Samsung, SK Hynix, Micron ) ar putea suferi o vânzare masivă.

Perspectivă pe termen lung: TSMC ca fundament al erei AI

Indiferent de reacția pe termen scurt a pieței, TSMC rămâne compania cea mai bine poziționată în lanțul de aprovizionare AI. Compania controlează peste 60% din piața globală de turnare și un procent uimitor de 90% din piața cipurilor cele mai avansate (sub 10 nm).

Concurența rămâne în urmă: Intel se confruntă cu probleme de producție și testează doar nodul 14A cu Nvidia, Samsung are propriile dificultăți în scalarea nodurilor mai mici, iar barierele de intrare în această afacere sunt atât de mari încât nu se așteaptă apariția de noi jucători în următorul deceniu.

Întrebări cheie pentru conferința privind rezultatele financiare:

Care sunt previziunile pentru trimestrul IV și pentru întregul an 2025?

Comentarii privind asigurarea aprovizionării în cazul escaladării războiului comercial dintre SUA și China.

Actualizare privind comenzile pe termen lung de la Intel în urma investiției recente a Nvidia.

Accelerarea ritmului procesului N2 și a construcției fabricii din SUA.

Marja brută a atins deja nivelul minim?

Perspectivele de preț pentru 2026 (speculații privind creșteri de preț de 5-10% pentru nodurile avansate).

Rezumat

TSMC este pe punctul de a publica rezultate care ar putea confirma sau contesta povestea unui boom durabil al AI. Câștigurile vor depăși probabil așteptările (de obicei cu aproximativ 6%), dar cheia va fi orientarea și tonul conducerii cu privire la riscurile geopolitice.

Pentru investitorii pe termen lung, TSMC rămâne o companie cu perspective de creștere excepțional de puternice, datorită avantajului său tehnologic necontestat și poziției sale cvasi-monopoliste în segmentul cel mai profitabil al producției de cipuri. Pentru traderii pe termen scurt, având în vedere câștigul de 53% de la începutul anului și mișcarea preconizată de ±5,88%, ar fi prudentă acoperirea pozițiilor.

Nvidia și alte companii din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să urmeze exemplul TSMC — rezultatele potențial pozitive și previziunile optimiste vor confirma longevitatea super-ciclului AI și vor genera câștiguri suplimentare. Un scenariu negativ ar putea declanșa o corecție la nivelul întregului sector, care ar putea reprezenta o oportunitate de cumpărare pentru investitorii răbdători, având în vedere puterea fundamentală a tendinței pe termen lung a sectorului inteligenței artificiale.