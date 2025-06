Rezumatul zilei: Wall Street șterge toate câștigurile înregistrate la începutul sesiunii, euro rămâne puternic (20.06.2025)

Indicii Wall Street au înregistrat o evoluție negativă după ce Wall Street Journal a publicat un raport privind planurile de înăsprire a reglementărilor americane privind exportul de echipamente pentru semiconductori destinate fabricilor sud-coreene și taiwaneze din China (S&P 500 : -0,2%, DJIA : -0,15%, Nasdaq : -0,8%, Russell 2000 : -0,25%).

Principalul factor care a determinat creșterile inițiale a fost comentariul moderat al lui Waller, membru al Fed, care a sugerat în mod neașteptat că Fed ar putea lua în considerare reducerea dobânzilor încă din iulie. Cu toate acestea, Barkin a adoptat ulterior un ton mai prudent, afirmând că în prezent nu poate „ignora” riscurile inflaționiste generate de tarife.

Volatilitatea pieței de acțiuni din SUA este alimentată de așa-numita zi „Triple Witching” — expirarea contractelor de opțiuni în valoare totală de 6,5 trilioane de dolari.

Reuters a citat surse iraniene care sugerează că Teheranul ar putea fi deschis la anumite concesii în programul său de energie nucleară și de îmbogățire a uraniului. Piețele au reacționat inițial pozitiv la această știre.

Datele economice din SUA au fost mixte. Indicele economic anticipator (LEI) al Conference Board a scăzut cu 0,1% MoM, conform așteptărilor (după o scădere de 1,4% în aprilie), în timp ce indicele Philly Fed s-a situat la -4, ratând așteptările pentru o revenire la -1,5 (anterior -4).

În Europa, indicii au încheiat săptămâna în teritoriul pozitiv. Indicele german DAX a condus creșterile cu un avans de 1,3%, indicele francez CAC40 a câștigat aproape 0,5%, în timp ce indicele britanic FTSE 100 a înregistrat o scădere modestă de 0,2%.

Încrederea consumatorilor din zona euro a dezamăgit, scăzând la -15,3 de la -15,2 anterior, sub așteptările de -14,9. Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au surprins în sens negativ, cu scăderi accentuate atât la nivelul indicatorilor de bază, cât și al indicatorilor principali; aceștia din urmă au scăzut cu -2,7% MoM, față de previziunile de -0,5%, după o creștere de 1,2% anterior.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2,5%, până la 76 USD pe baril, în timp ce gazul natural ( NATGAS ) a scăzut cu peste 5%, de la 4,14 USD/MMBtu la 3,83 USD/MMBtu, pe fondul realizării de profituri de către investitori, după creșterile determinate de condițiile meteorologice de la începutul săptămânii.

Pe piața valutară: dolarul a înregistrat cea mai bună performanță săptămânală din februarie, impulsionat de fluxurile către activele refugiu pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, declarațiile de astăzi ale Iranului au declanșat o corecție bruscă a dolarului ( USDIDX : -0,3%).

Euro rămâne cea mai puternică monedă din G10 astăzi, înregistrând câștiguri solide față de dolar ( EURUSD : +0,4% până la 1,153). Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de monedele din Antipode ( AUDUSD : -0,4%; NZDUSD : -0,3%), în timp ce liră britanică și francul elvețian se tranzacționează la un nivel stabil.

Pe piața criptomonedelor, prețurile sunt în scădere. Bitcoin a coborât la 102.000 USD, în timp ce Ethereum a înregistrat o scădere de peste 3,5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."