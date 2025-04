Rezumatul zilei: „Ziua eliberării” lui Trump declanșează scăderi masive

Piețele americane au suferit cea mai gravă cădere din 2022 , anunțul lui Trump privind tarifele vamale șocând investitorii. IndiceleUS500 a scăzut cu 1,8% (pe cale să înregistreze cea mai mare pierdere într-o singură zi din 2022 încoace), indicele US100, puternic axat pe tehnologie, a scăzut cu 1,5%, iar indicele US30 cu 2% (aproximativ 1 248 de puncte).

Piețele europene au înregistrat pierderi abrupte , DAX-ul german prăbușindu-se cu 3%, CAC 40-ul francez scăzând cu 3%, iar acțiunile italiene înregistrând cea mai slabă performanță într-o singură zi din ultimii doi ani. Indicele pan-european STOXX 600 s-a prăbușit cu 2,7 %, ajungând la cel mai scăzut nivel din ianuarie, fiind acum cu peste 7 % sub închiderea record de la începutul lunii martie.

Președintele Trump a pus în aplicare „tarife reciproce extinse în ceea ce el a numit Ziua eliberării”, impunând un tarif universal de 10% pentru toate importurile din SUA, plus taxe mai mari specifice fiecărei țări. China se confruntă cu o taxă suplimentară de 34% (total 54%), Uniunea Europeană 20%, Vietnam 46%, Thailanda 37%, iar alte țări se confruntă cu tarife între 20-49%. Punerea în aplicare începe la 5 aprilie pentru tarifele universale și la 9 aprilie pentru creșterile specifice fiecărei țări.

Piețele petrolului s-au confruntat joi cu o vânzare punitivă, țițeiul înregistrând cea mai mare scădere din 2020 , afectate de dublul șoc al anunțului președintelui Donald Trump privind tarifele și de decizia neașteptată a OPEC+ de a accelera creșterea producției. Contractele futures West Texas Intermediate (OIL.WTI) au scăzut cu până la 7,4% pentru a se tranzacționa sub 67 de dolari pe baril, în timp ce cotația globală de referință Brent (OIL) a scăzut cu peste 7% pentru a coborî sub 70 de dolari.

Acțiunile Apple au scăzut cu 8% , ștergând 280 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, investitorii evaluând impactul tarifelor. Aproximativ 85% din iPhone-uri sunt fabricate în China (care se confruntă cu tarife de 54%) și 15% în India (care se confruntă cu tarife de 26%). Analistul Jefferies a avertizat că tarifele ar putea reduce profitul net al Apple pentru anul fiscal 2025 cu 14% în cazul în care nu sunt acordate scutiri, în timp ce analistul Rosenblatt a remarcat că societatea s-ar putea confrunta cu costuri tarifare de 39,5 miliarde de dolari.

Sectorul bancar a fost puternic afectat , indicele KBW Nasdaq Bank Index scăzând cu peste 8%. Citigroup a condus pierderile majore ale băncilor (-9,9%), urmată de Bank of America (-9%), iar Goldman Sachs, Morgan Stanley și Wells Fargo au scăzut toate între 7,6-7,9%. Indicele a scăzut acum cu aproape 12% de la începutul anului, pe fondul incertitudinii politice continue.

Acțiunile de retail și de consum s-au prăbușit , Five Below, Dollar Tree și Gap suferind pierderi procentuale de două cifre. Nike și Walmart s-au prăbușit deoarece tarifele au afectat principalele centre de producție, în timp ce producătorii de articole sportive Adidas și Puma au scăzut cu peste 11%, deoarece principalele lor piețe de aprovizionare au fost afectate de taxe ridicate.

Acțiunile farmaceutice au crescut temporar , deoarece producătorii de medicamente au fost scutiți de tarifele imediate, în beneficiul exportatorilor majori din India, Japonia și Irlanda. AbbVie și Johnson & Johnson au crescut cu aproximativ 2%, sfidând scăderea pieței în general. Cu toate acestea, un oficial american a indicat că tarife separate pentru sectorul farmaceutic sunt planificate pentru viitor, Trump prezicând că companiile farmaceutice se vor „întoarce în forță” în SUA sau se vor confrunta cu „o taxă mare de plătit”.

Strategii Bank of America au avertizat că tarifele corespund „celui mai pesimist scenariu” și ar putea crește inflația din SUA cu 1-1,5%, provocând în același timp o tragere similară asupra PIB-ului, punând economia „pe marginea prăpastiei recesiunii”. UBS estimează că tarifele ar putea reduce PIB-ul real cu 1,5-2 puncte procentuale în 2025, împingând în același timp inflația spre 5%.

Preocupările legate de războiul comercial au eclipsat datele pozitive privind cererile de ajutor de șomaj , care au scăzut cu 6.000 pentru săptămâna încheiată la 29 martie, indicând o stabilitate continuă a pieței muncii înainte de raportul privind salariile neagricole de vineri, foarte urmărit.

Rezerva Federală se confruntă cu decizii politice dificile , comercianții estimând în prezent patru reduceri ale ratelor în acest an, deoarece îngrijorările legate de recesiune depășesc îngrijorările legate de inflație. Vicepreședintele Fed, Philip Jefferson, a declarat că „nu este nevoie să ne grăbim” să ajustăm ratele, subliniind importanța evaluării efectului cumulativ al schimbărilor de politică.

Raportul EIA semnalează o creștere peste așteptări a stocării de gaze naturale , care a crescut cu 29 mld. mcf (comparativ cu estimarea de 27 mld. mcf). Acest lucru a condus la o vânzare de peste 1% a contractelor futures NATGAS. Cu toate acestea, prețul este încă cu peste 3% mai mare decât prețul de închidere de ieri.

Proiect de lege bipartizan în Senat prezentat de Chuck Grassley (R) și Maria Cantwell (D) pentru a limita autoritatea prezidențială în materie de tarife. „Trade Review Act of 2025” ar necesita aprobarea Congresului pentru noi tarife în termen de 60 de zile. Senatorul Rand Paul a avertizat că impunerile tarifare semnificative anterioare au condus la pierderi electorale majore ale republicanilor.



