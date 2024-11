Rheinmetall crește cu 5%, atingând un nou maxim istoric, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor privind cheltuielile pentru apărare în Germania 📈

Acțiunile producătorului german de muniții și echipamente militare Rheinmetall (RHM.DE) câștigă astăzi aproape 5%, după ce cancelarul Scholz a indicat că cheltuielile interne de apărare ale țării vor depăși semnificativ 2% din PIB în următorii ani. Compania estimează pentru 2027 vânzări de 20 de miliarde de euro și o marjă operațională de 18%, care este ridicată pentru industrie, iar în cadrul prezentării sale de la Capital Market Days a indicat că se consideră un beneficiar direct al creșterii cheltuielilor cu armamentul în cadrul NATO și UE. Acțiunile companiei se tranzacționează astăzi la noi maxime istorice și au crescut cu peste 20% în ultimele 30 de zile. Rheinmetall intenționează, de asemenea, să intre pe piața americană și să formeze o întreprindere comună cu compania italiană Leonardo. Rusia a confirmat prima lovitură a Ucrainei cu rachete americane ATACMS cu rază lungă de acțiune; 5 din cele 6 rachete interceptate de Rusia în regiunea Briansk, părți ale uneia dintre acestea fiind de așteptat să avarieze o fabrică de armament. Mișcarea este de natură să conducă la o escaladare, înainte de debutul iernii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a indicat că Moscova nu este surprinsă că ultimele săptămâni ale candidaturii lui Biden aduc o escaladare a războiului; pentru investitori, acest lucru deschide ușa speculațiilor în jurul unei potențiale „temporarități” a situației, pe care Donald Trump s-a angajat să o rezolve;

Rusia a anunțat un răspuns adecvat, Vladimir Putin semnând astăzi o doctrină nucleară „actualizată”, potrivit căreia Rusia poate utiliza arme nucleare, inclusiv în scenariul unor atacuri convenționale asupra teritoriului rus sau belarus. Kremlinul a indicat că utilizarea rachetelor duce la concluzia că țările occidentale vor fi considerate direct implicate în războiul împotriva Rusiei Sentimentul pozitiv se observă și în alte acțiuni ale companiilor de apărare din Europa, inclusiv BAE Systems, Leonardo, Dassault Aviation și SAAB. Aurul câștigă mai mult de 1%, dar materiile prime energetice fără prea multe reacții la perspectiva tensiunilor geopolitice; contractele de gaze și petrol se tranzacționează fără variații astăzi. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Sursa: xStation 5

