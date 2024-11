Rheinmetall crește cu 6% pe fondul unei orientări solide și a unui portofoliu record

Rheinmetall (RHM.DE), compania germană din domeniul apărării cu sediul la Düsseldorf, a câștigat 6% astăzi, iar acțiunile sale au atins maximul ultimelor 30 de zile. Anul acesta, Rheinmetall este al doilea cel mai puternic performer DAX (după Siemens Energy), cu o creștere de 80% de la începutul anului până în prezent. Compania a declarat că se confruntă cu o creștere „cum nu s-a mai înregistrat niciodată în cadrul grupului” în contextul războiului din Ucraina; compania și-a majorat ținta de profitabilitate pentru anul fiscal 2024. Rheinmetall nu se așteaptă ca victoria lui Trump să aibă vreun impact asupra programelor sale de apărare pentru Statele Unite ale Americii, odată cu preluarea companiei americane Loc Performance. Directorul executiv Armin Papperger a declarat că Statele Unite vor fi o piață de bază puternică pentru grup, care construiește o bază industrială în această țară, și „nu contează cine este președinte în SUA”.

În perioada ianuarie-septembrie, comenzile primite au crescut cu 48% față de perioada similară a anului trecut, ajungând la 21 de miliarde de euro (22,61 miliarde de dolari), datorită contractelor cu Bundeswehr și celor legate de ajutorul militar acordat Ucrainei. Portofoliu a atins un nou record la 52 de miliarde de euro și este de așteptat să ajungă la 60 de miliarde de euro până la sfârșitul anului. Compania se așteaptă să atingă pragul de aproximativ 10 miliarde de euro în vânzări anuale, pentru prima dată în acest an, după ce vânzările au crescut cu 36% din ianuarie până în septembrie la 6,3 miliarde de euro (clienții germani reprezentând aproape 1/3 din vânzări).

Acum grupul se pregătește să dubleze vânzările anuale la 20 de miliarde de euro în câțiva ani. Contractele germane și-au restrâns orientarea privind marja operațională pentru întregul an, vizând în prezent limita superioară a orientării pentru 14-15% în acest an (11,3% în primele nouă luni). Potrivit analiștilor J.P. Morgan, Rheinmetall va fi probabil un câștigător pe termen lung, dar în prezent se confruntă cu incertitudini pe termen scurt pe fondul încetării focului Rusia-Ucraina și a furtunii politice din Germania. Rheinmetall (interval zilnic) Pe grafic, putem nota o potențială formațiune de tip steag crescător care se formează, cu aspecte tehnice care conduc la testarea zonei de rezistență a canalului de preț de lângă nivelul de 530 EUR. Zona de rezistență majoră este stabilită la 570 EUR, cu două maxime locale anterioare. Prețul a evitat declinul, respectând suportul oferit de media exponențială de 200 de zile (linia roșie). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."