Rheinmetall după publicarea rezultatelor financiare: Investitorii salută creșterea vânzărilor și a investițiilor

Aspecte esențiale Liderul german al industriei armamentului a publicat rezultate financiare care au impresionat investitorii și au liniștit piața

Creștere masivă a vânzărilor și a veniturilor în majoritatea domeniilor de activitate

Portofoliul de comenzi continuă să crească

Marja operațională ușor mai mică din cauza investițiilor masive

Piața civilă rămâne slabă

Perspective optimiste pentru al patrulea trimestru

Grupul german Rheinmetall a publicat astăzi rezultatele sale financiare. Producătorul european de arme a înregistrat o creștere spectaculoasă a veniturilor și a valorii în ultimele trimestre. Pe valul creșterii masive a cheltuielilor militare ale țărilor europene, valoarea companiei atinge record după record. Așteptările investitorilor sunt în creștere, iar indicatorii de evaluare lasă puțin loc pentru erori sau dezamăgiri. Au îndeplinit rezultatele companiei așteptările investitorilor? Compania a crescut cu aproximativ 3% la deschidere după publicarea rezultatelor, indicând faptul că a trecut cu succes un alt test impus de piață. Grupul Rheinmetall înregistrează o creștere constantă rar întâlnită pe bursa europeană, în special în rândul companiilor industriale. Vânzările în Europa au crescut la 7,5 miliarde de euro, comparativ cu 6,2 miliarde în anul precedent, înregistrând o creștere de 20%.

Profitul operațional s-a ridicat la 835 de milioane de euro, comparativ cu 705 milioane anul trecut, reprezentând o creștere de 18%.

Portofoliul de comenzi deja impresionant a surprins, de asemenea, în mod pozitiv. Acesta a crescut la 64 de miliarde de euro, înregistrând o creștere de încă 12 miliarde în acest an.

La fel de importante ca datele istorice sunt previziunile și obiectivele companiei. Conducerea companiei și-a menținut obiectivele de sfârșit de an, care includ o creștere globală a vânzărilor de 25-30% și o marjă operațională optimistă de 15,5%. Merită, de asemenea, să analizăm segmentele individuale ale operațiunilor companiei. Nucleul veniturilor companiei rămâne segmentul vehiculelor terestre. Această parte a operațiunilor companiei a generat venituri de 3,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 28% față de anul precedent, iar profitul operațional a crescut la 346 de milioane. Segmentele muniției și electronicii au, de asemenea, performanțe bune. În segmentul armelor și munițiilor, compania a înregistrat o creștere a veniturilor de 30%, până la peste 2 miliarde de euro. Segmentul a înregistrat, de asemenea, o creștere a marjei operaționale până la 22%, în ciuda „creșterii costurilor forței de muncă și a materialelor”. Ramura sistemelor electronice a înregistrat o creștere record, vânzările crescând la 1,46 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 41% față de anul precedent. Cu toate acestea, nu toate informațiile furnizate de companie sunt pozitive. Operațiunile companiei bazate pe motoare și sisteme de alimentare au înregistrat o scădere a vânzărilor de la 1,54 miliarde de euro la 1,45 miliarde. S-a luat o decizie strategică de a separa „Power Systems” de restul grupului, astfel încât veniturile de pe piața civilă să fie concentrate într-un singur subgrup. După cum se poate observa din raport și din comentariile conducerii, acest segment rămâne sub presiunea slăbiciunilor structurale ale pieței și ale consumatorilor. Cu toate acestea, aceasta nu este singura provocare pentru companie. În primul rând, marja operațională consolidată a scăzut de la 11,3% la 11,1%, iar fluxul de numerar disponibil a scăzut cu 912 milioane de euro, ajungând la -813 milioane de euro. Compania afirmă în mod clar că acest lucru se datorează investițiilor foarte intense și expansiunii în toate domeniile majore de activitate ale companiei. Aceste investiții includ linia de producție pentru carcase F-35 și fabrica de muniție „Nidersachsen”. În cele din urmă, conferința privind rezultatele financiare a satisfăcut investitorii. Raportul financiar i-a liniștit pe investitori cu privire la dinamica continuă a creșterii veniturilor, iar comentariile conducerii au calmat cea mai mare parte a sentimentului negativ. Cheltuielile mari de investiții sunt acceptabile pentru piață, mai ales în contextul comenzilor record, dar neîndeplinirea obiectivului ambițios privind marja operațională până la sfârșitul anului fiscal ar putea duce la o corecție semnificativă a prețului pentru companie. RHE.DE (Interval D1) Sursa: xStation 5

