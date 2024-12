Rigetti Computing câștigă 15% extinzând euforia în jurul calculului cuantic 💣

Rigetti Computing (RGTI.US) câștigă încă 15,60% pe fondul creșterii interesului pentru calculul cuantic Punctul de cotitură a fost la începutul acestei săptămâni, când Alphabet a anunțat noul său prototip de cip Willow. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Interesul pentru calculul cuantic a atins un nivel record în ultimii cinci ani (linia punctată reprezintă perioada actuală, încă în curs). Sursă: Google Trends Companiile din sectorul calculului cuantic profită în mod clar de această tendință. Creșterea semnificativă a acțiunilor a început chiar mai devreme, la începutul lunii noiembrie. Multe companii au înregistrat creșteri de mai multe ori ale prețurilor acțiunilor lor. Scânteia a venit de la anunțurile succesive de progrese tehnologice semnificative, culminând cu prezentarea de către Alphabet a cipului Willow în această săptămână și cu anunțul unui nou fond american în valoare de peste 2,7 miliarde de dolari. La începutul lunii decembrie, senatorii americani au propus National Quantum Initiative Reauthorization Act , cu scopul de a aloca 2,7 miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani pentru cercetarea cuantică. Eforturile s-ar concentra pe detecție, calcul și comunicare pentru a spori securitatea națională și competitivitatea în acest sector.

În noiembrie, Amazon Web Services a lansat „Quantum Embark” , un nou program de consultanță conceput pentru a ajuta clienții să se pregătească pentru calculul cuantic, oferind o abordare condusă de experți. Rigetti beneficiază de impulsul pieței și își anunță propriile progrese La 10 decembrie, Quantum Machines și Rigetti Computing au anunțat utilizarea cu succes a inteligenței artificiale pentru a automatiza calibrarea unui procesor cuantic cu 9 qubit, ca parte a „AI for Quantum Calibration Challenge” organizată de Centrul israelian de calcul cuantic. Situația financiară În prezent, toate progresele din sectorul calculului cuantic rămân în domeniul cercetării. Comercializarea produselor nu este încă posibilă și probabil nu va fi posibilă decât peste câțiva ani. Prin urmare, majoritatea companiilor din acest sector, inclusiv Rigetti, se bazează în mare măsură pe finanțarea de capital și nu operează afaceri profitabile. Grafic (Interval zilnic) Acțiunile companiei au crescut cu aproape 15% astăzi, ajungând la o capitalizare de piață totală de 1,9 miliarde de dolari. Cu toate acestea, natura acestor câștiguri este extrem de speculativă. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."