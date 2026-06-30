Prețurile petrolului rămân supuse unei presiuni puternice după normalizarea parțială a situației din jurul Strâmtorii Hormuz și reluarea negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran. Prețul petrolului Brent a scăzut deja la 74 USD pe baril, în timp ce cel al petrolului WTI se situează în jurul valorii de 71 USD.
În acest moment, piața pare să excludă din prețuri orice „primă” geopolitică sau legată de război în ceea ce privește petrolul și inflația. Totuși, optimismul ar putea fi prematur.
OIL (Interval D1)
Pe graficul prețului petrolului, ceea ce iese în evidență este un nivel extrem de scăzut al indicatorului RSI, care nu reflectă tensiunile din lanțul de aprovizionare. Sursă: xStation5
UNCTAD, un organism oficial al ONU, avertizează că, chiar și după redeschiderea Strâmtorii Ormuz (ceea ce nu s-a întâmplat încă), costurile alimentelor și ale combustibililor ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată.
Problema nu mai ține doar de prețul petrolului în sine, ci de efectul întârziat al perturbărilor anterioare din domeniul transporturilor, al costurilor de transport, al asigurărilor sau al prețurilor îngrășămintelor. Acest aspect este deosebit de important pentru țările care importă energie și alimente, unde costurile mai ridicate de transport și de producție agricolă se reflectă mai rapid în prețurile de consum. Potrivit UNCTAD, 61 de economii rămân expuse la șocuri suplimentare legate de importurile de petrol și cereale.
NATGAS (Interval D1)
Sursă: xStation5
Gazul rămâne al doilea canal de presiune inflaționistă. Prețurile gazului natural din SUA au crescut astăzi mai puternic decât cele ale petrolului, iar riscul persistent legat de fluxurile de GNL din regiunea Golfului Persic ar putea limita ritmul de normalizare a costurilor energetice în Europa și Asia. Un gaz mai scump înseamnă nu doar facturi mai mari la energie, ci și presiune asupra prețurilor îngrășămintelor și, ulterior, asupra costurilor de producție a alimentelor. Acest lucru face ca impulsul inflaționist să fie potențial mai persistent decât ar sugera doar scăderea prețurilor petrolului.
O oarecare calmare a pieței este susținută de semnalele diplomatice. Reprezentanții SUA ar fi urmat să se întâlnească la Doha cu mediatorii din Qatar, iar Pakistanul indicase anterior posibilitatea reluării discuțiilor între Statele Unite și Iran. În același timp, Qatarul a subliniat că nu este vorba de o întâlnire la nivel înalt între Washington și Teheran.
Factorul imprevizibil: Rusia
Mulți analiști au subliniat beneficiile de anvergură pentru Federația Rusă rezultate din creșterea prețurilor petrolului, însă campania de „sancțiuni cinetice” și atacurile aeriene din ce în ce mai intense asupra teritoriului rus ridică îndoieli nu atât cu privire la amploarea beneficiilor Rusiei din această criză, cât cu privire la prezența produselor rusești pe piață.
Reprezentanții Kremlinului au confirmat că, în prezent, caută potențiali furnizori de combustibil care ar putea atenua criza internă a combustibililor, care continuă și se agravează. Kremlinul a refuzat însă să indice ce entități ar putea efectua astfel de livrări. Un aspect important pentru piața petrolului este faptul că trecerea Rusiei de la statutul de exportator la cel de importator de combustibil (nu de țiței) va exercita o presiune suplimentară asupra infrastructurii de rafinare deja insuficiente, ceea ce înseamnă că, chiar dacă prețurile petrolului scad, prețurile combustibililor ar putea rămâne ridicate.
Care este situația cu dolarul?
USDIDX (Interval D1)
Indicele dolarului rămâne aproape de minimele înregistrate în ultimii ani. Dacă Fed se dovedește a fi mai agresivă în retorica sa (sau în deciziile sale) decât se aștepta, există un potențial semnificativ pentru o corecție ascendentă. Sursă: xStation5
Indicele dolarului se menține peste 101 puncte, ceea ce, având în vedere că prețurile materiilor prime sunt exprimate în USD, poate spori presiunea asupra costurilor în economiile care importă energie și alimente. Chiar dacă prețul nominal al petrolului scade, un dolar mai puternic limitează parțial efectul pozitiv pentru importatorii din afara Statelor Unite. Acest lucru este deosebit de important pentru piețele emergente.
Pe termen scurt, piața energiei preconizează un scenariu de detensionare, dar balanța riscurilor rămâne asimetrică. Analizând indicii și prețurile contractelor futures pe mărfuri, investitorii privesc sfârșitul războiului nu ca pe o perspectivă, ci ca pe un fapt împlinit.
Relația actuală dintre Statele Unite și Iran seamănă mai degrabă cu un armistițiu, nu cu pacea. Un armistițiu pe care una dintre părți îl încalcă cel puțin o dată pe săptămână. În plus, acordul include o serie de prevederi care ar putea fi foarte dificil de pus în aplicare din cauza aprobărilor necesare, de exemplu din partea Congresului SUA. Acordul în sine este limitat de numeroase condiții pe care niciuna dintre părți nu dorește să le îndeplinească, iar ambele părți au termen până în august să ajungă la un compromis real sau să confirme lipsa acestuia.
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