Salesforce anunță parteneriate cu OpenAI și Anthropic🚨

Fundamentele par solide, dar indicatorii tehnici nu sunt la fel de buni

Salesforce anunță o cooperare de mare anvergură cu doi giganți din domeniul AI

În ciuda acestui fapt, prețul nu a înregistrat aproape nicio creștere

Salesforce a anunțat pe 14 octombrie două extinderi strategice ale colaborării – cu OpenAI și Anthropic – menite să aprofundeze integrarea soluțiilor de inteligență artificială în ecosistemul Agentforce 360. Colaborarea cu OpenAI implică conectarea platformei Agentforce 360 cu ChatGPT, permițând utilizatorilor să caute date de vânzări, să analizeze conversațiile cu clienții și să creeze vizualizări în Tableau folosind interogări text simple. În plus, companiile vor oferi instrumente pentru crearea de agenți AI și prompturi folosind cele mai recente modele OpenAI, inclusiv GPT-5, precum și o nouă funcție de vânzări în ChatGPT pentru clienții Salesforce, oferind control deplin asupra datelor și relațiilor cu clienții. În același timp, Salesforce a anunțat o extindere a colaborării cu Anthropic, concentrându-se pe furnizarea de soluții AI pentru sectoarele reglementate și sensibile la date. Modelul Claude va deveni baza platformei Agentforce 360, cu implementări inițiale care vizează sectorul financiar. Ambele companii planifică, de asemenea, o integrare mai profundă a Claude cu Slack, permițând utilizatorilor accesul la instrumente AI direct în aplicațiile de colaborare în echipă. Salesforce a înregistrat performanțe foarte bune în ultimii ani, crescând constant amploarea operațiunilor și veniturile de la an la an. Compania pune în aplicare o strategie de dezvoltare bine gândită în domeniul inteligenței artificiale, care începe deja să dea rezultate tangibile sub forma creșterii productivității și îmbunătățirii marjelor. AI ar putea deveni un fel de pârghie operațională pentru Salesforce, permițându-i să-și scaleze atât costurile, cât și profiturile. În ciuda creșterii dinamice, evaluarea companiei rămâne relativ conservatoare în comparație cu standardele din industria tehnologică: Raportul P/E este de aproximativ 36

Raportul preț/vânzări este de 5

Raportul preț/valoare contabilă este de 3 În ciuda acestui context optimist, acțiunile Salesforce au pierdut aproximativ 15% din valoarea lor în 2025. Mai mult, nici măcar anunțul de astăzi privind extinderea colaborării cu OpenAI nu a reușit să inverseze tendința negativă. Acțiunile companiei continuă să scadă în timpul sesiunii, pierzând astăzi peste 1%. Nu cu mult timp în urmă, anunțuri similare privind orice colaborare cu OpenAI puteau declanșa creșteri de două cifre în evaluările companiilor de tehnologie. Au încetat investitorii să mai creadă în „magia” inteligenței artificiale sau situația fundamentală a Salesforce este mai slabă decât sugerează o analiză superficială? Aceasta este o întrebare la care probabil se va răspunde în rezultatele trimestriale viitoare. CRM.US (intervalul zilnic) Sursa: xStation5 Situația tehnică pe grafic pare dramatică pentru cumpărători. Compania rămâne într-o tendință descendentă care persistă de aproape un an și care a fost confirmată în repetate rânduri de prețul care a ricoșat din linia de tendință, cu diferențe periodice de ofertă. Mai mult, în aprilie anul acesta, am observat așa-numita „Death Cross” (crucea morții), care este intersecția mediilor mobile exponențiale de 50 (EMA50) și 200 (EMA200) de perioade, urmată rapid de o intersecție bearish, care este intersecția mediei mobile exponențiale de 200 de perioade (EMA200) cu media mobilă exponențială de 100 de perioade (EMA100) de sus în jos. Prețul se apropie de nivelul de suport de la 229 din ce în ce mai frecvent și în curând se va intersecta cu linia de tendință. Cumpărătorii trebuie să se grăbească să inverseze tendința dacă vor să prevină o corecție spre nivelul de 194 de dolari — minimul de acum 2 ani.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."