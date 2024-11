Sărbătorile, marcate de incertitudine pentru piaţa bursieră. Ce este efectul "raliului de Crăciun" şi de ce investitorii vor petrece cu inima strânsă?

Luna decembrie este cunoscută ca fiind o "insulă de optimism" pentru piaţa bursieră, pentru că statisticile anterioare au arătat câştiguri notabile, deşi mai mici decât acum 10-20 de ani, însă anul acesta este aparte, ceea ce face ca investitorii să petreacă sărbătorile cu inima strânsă din cauza incertitudinii, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Potrivit unui sondaj al unei platforme de comparare de produse financiare, 65% dintre americanii intervievaţi şi-ar dori să găsească sub bradul de Crăciun... acţiuni. În SUA, legislaţia permite cadouri neimpozabile de până la 16.000 de dolari, potrivit unui regulament federal. Cu toate acestea, la vânzare, beneficiarul va plăti impozitul pe câştigul din capital acumulat faţă de preţul de cumpărare, nu cel de la momentul transferului. Unii părinţi au o abordare pe termen lung şi oferă copiilor sume relativ mici în acţiuni, pentru a-i familiariza cu investiţiile şi cu avantajele economisirii în scopul achiziţiei de acţiuni. De asemenea, în SUA donaţiile către entităţi non-profit sunt scutite atât pentru cel care donează, cât şi pentru beneficiar de impozitul pe câştigul de capital, potrivit lui Claudiu Cazacu. În România, transferul direct al acţiunilor prin Depozitarul Central este posibil doar între rude şi afini până la gradul IV. Cum este, însă, perioadă aceasta pentru burse? Luna decembrie şi, mai ales, ultimele zile din an au faima bună a unei "insule de optimism". În fapt, statisticile arată că decembrie a adus unele din cele mai bune câştiguri pentru S&P500, în medie, după 1950. Această tendinţă a slăbit, însă, în ultimii 20 şi mai ales în ultimii 10 ani, revenind la un nivel decent, dar nu spectaculos în ultimii 5 ani. Aceasta ar însemna că, dacă s-ar menţine logica ultimilor 5 ani, în ansamblul său, decembrie nu ar fi o lună spectaculoasă, în raport cu noiembrie. Tendinţele, atunci când ne raportăm la ultimii 5 ani, faţă de ultimii 10 şi mai ales 20 de ani, sunt mult mai favorabile lunii noiembrie, iulie şi octombrie (într-o măsură mai mică). Pe de altă parte, performanţa negativă a lunii septembrie s-a adâncit în ultimii ani. Finalul de an aduce, în mod tradiţional, o creştere pe bursa americană, susţinut de optimismul perioadei de sărbători, motive fiscale şi impulsul oferit de investitorii instituţionali. În ultimele 5 zile de tranzacţionare ale anului şi primele două ale anului următor, avansul a fost în medie de 1,4% pentru S&P500, materializat în aproape 8 din 10 ani de după 1950. Totuşi, aceasta nu s-a întâmplat şi anul trecut, când rezultatul a fost o pierdere de 1,04%, arată consultantul de strategie din cadrul XTB România. Anul acesta, investitorii vor avea de stabilit înainte de a pleca în vacanţă cât risc sunt dispuşi să îşi asume prin poziţii nesupravegheate cu mai puţin de o lună înainte de preluarea mandatului de către Donald Trump. De exemplu, o postare în reţelele sociale poate avea efecte ample, după cum s-a văzut zilele acestea cu propunerile pentru noul şef al Trezoreriei sau taxele vamale. Vestea despre nominalizarea lui Bessent a adus un suflu vizibil uşurat al pieţelor, cu o pauză pentru Euro în declinul în faţa dolarului american şi o reacţie iniţială favorabilă din partea bursei. Ştirea a venit cu un val de speranţă pentru ponderarea unor politici fiscale şi vamale percepute drept prea radicale din timpul campaniei electorale. Marţi, deja, vehicularea unui nivel de 10% pentru taxele vamale impuse Chinei, mult sub temutul 60% propus anterior, a continuat linia optimistă, adăugând 0,57% la valoarea S&P500, 0,28% pentru Dow Jones şi 0,63% pentru Nasdaq, subliniază Claudiu Cazacu. Dar aceasta nu a fost singura veste: Trump are în vedere majorarea barierelor vamale cu 25% pentru Mexic şi Canada, o surpriză de proporţii. Acordul NAFTA împiedică aceste propuneri, deci discuţiile vizează o rescriere de proporţii tectonice a legăturilor cu cei doi vecini ai SUA. Chiar dacă ar fi doar un prim pas pentru o negociere ulterioară, efectele în timp nu se vor limita doar la dolarul canadian şi peso-ul mexican, deja vulnerabilizate de anunţ. Miercuri, S&P500 a pierdut 0.38%, Nasdaq 0,6% şi Dow Jones 0,31% pe seama preocupărilor privind traseul inflaţiei cu noile măsuri vamale propuse şi a unor rezultate sub aşteptări în domeniul producătorilor de servere. Un lucru pare asigurat: investitorii nu se vor plictisi, şi nici traderii nu se vor îndepărta de ecrane cu inima uşoară de fiecare dată în ce priveşte viitorul apropiat. Volatilitatea generată de anunţurile prezidenţiale va introduce un nou strat de riscuri şi eventual oportunităţi, agitând ocazional bursele. Dacă efectul "raliului de Crăciun" rămâne posibil, dar nu garantat, după avansul consistent de 26.6% de anul acesta şi cu potenţiale comentarii oficiale spulberând calmul între Crăciun şi Anul Nou, un alt efect, cel al lunii ianuarie primeşte atenţie: semnalul dat de creşterea din prima lună a fost confirmat de un avans robust pe întreg parcursul anului, punctează consultantul de strategie în cadrul XTB România.

