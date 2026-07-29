Scădere puternică a prețurilor pentru cafea și cacao

După trei zile de creștere susținută pe piața cafelei, s-a înregistrat o corecție puternică și o scădere a prețurilor. Scăderea a afectat atât soiurile Arabica, cât și Robusta și a fost însoțită și de scăderi pe piața pentru cacao. Pe o perspectivă de 12 luni, prețul pentru cacao rămâne în mod evident mai scăzut; Robusta a coborât sub nivelurile din luna iulie a anului trecut, iar Arabica se menține ușor peste acestea. Sursă: Bloomberg Finance LP Arabica: Realizarea de profituri și deprecierea realului Arabica a înregistrat astăzi o scădere abruptă — pierzând până la 4,2% în timpul sesiunii de la New York. Mai mulți factori au contribuit la această situație: Realul mai slab și lichidarea profiturilor: Vânzarea masivă este în mare parte rezultatul lichidării profiturilor după creșterea de marți la maximele ultimelor două săptămâni. Pretextul a fost scăderea cursului de schimb al realului brazilian (USD/BRL la un maxim de 2,5 săptămâni), ceea ce îi încurajează pe producătorii locali să-și crească vânzările la export.

Accelerarea recoltării: Deși ploile abundente anterioare din statul Minas Gerais au încetinit semnificativ lucrările (recolta din Brazilia este estimată la 64% față de 77% în urmă cu un an), prognozele pentru săptămânile următoare prevăd revenirea vremii uscate și calde. Acest lucru ar trebui să accelereze în mod eficient recoltarea boabelor și să atenueze îngrijorările legate de aprovizionare.

Stocurile reduse ca factor de stabilitate: Un factor care susține cafeaua Arabica pe termen lung rămâne nivelul stocurilor de pe bursa ICE, care au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2,5 ani (289.759 de saci). Prețul cafelei Arabica scade după creșterile puternice înregistrate ieri, ajungând la nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al ultimului val descendent. Sursă: xStation5 Robusta: Vremea favorabilă din Vietnam afectează prețurile Din punct de vedere al factorilor fundamentali, Robusta a fost afectată recent de cele mai negative știri, însă scăderile sunt ușor mai mici decât în cazul soiului Arabica. Reducerea temerilor legate de El Niño: Ploile musonice favorabile din Vietnam (cel mai mare producător mondial de Robusta) au atenuat în mod evident îngrijorările privind pierderile de recoltă cauzate de secetă.

Creșterea stocurilor: Spre deosebire de Arabica, stocurile de Robusta monitorizate de bursa ICE s-au menținut după minimele recente și se situează în zona maximelor din ultimele 4 luni. Ca urmare, bursa din Londra a determinat scăderea prețurilor la Robusta Prețul cafelei Robusta se află, de asemenea, sub o presiune semnificativă din partea ofertei. Sursă: xStation5 Cacao sub presiune Atmosfera mai slabă de pe piața mărfurilor agricole a afectat și cacaoa. Contractele pentru această marfă la New York au scăzut astăzi cu 1%, încadrându-se în mișcarea corectivă generală de pe piața mărfurilor agricole

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