⚫Scăderea masivă a stocurilor de petrol din SUA alimentează și mai mult creșterea prețurilor

Raportul săptămânal al Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA) privind starea stocurilor de țiței și produse petroliere a reprezentat o surpriză evidentă pentru piață. Stocurile de țiței din Statele Unite au scăzut mult mai brusc decât se aștepta piața, pe fondul unei scăderi a importurilor, al creșterii exporturilor și al unui ritm ridicat de prelucrare în rafinării. Date cheie din raportul EIA (săptămâna încheiată la 24 iulie): Stocurile comerciale de țiței: Scădere de 7,2 milioane de barili , până la 404,5 milioane de barili (piața se aștepta la o scădere de doar 0,6 milioane de barili). În prezent, stocurile se situează cu aproximativ 7% sub media pe ultimii 5 ani .

Rezerva strategică de petrol (SPR): Scădere cu 3,8 milioane de barili , până la 307,7 milioane de barili , ca urmare a eliberării continue a rezervelor de urgență.

Stocurile din nodul de distribuție Cushing (Oklahoma): Stocurile de la principalul punct de livrare pentru contractele NYMEX au scăzut cu 771 mii de barili , până la 18,6 milioane de barili.

Activitatea rafinăriilor: Gradul de utilizare a capacității a crescut cu 1,1 puncte procentuale, ajungând la 97,2% (debitul a crescut cu 271 mii b/d, ajungând la 17,3 milioane b/d). Previziunile indicau o scădere a gradului de utilizare cu 0,3 puncte procentuale.

Producție și comerț: Producția SUA s-a menținut la 13,8 milioane de barili pe zi . Importurile au scăzut cu 124 mii de barili pe zi (la 5,7 milioane de barili pe zi), în timp ce exporturile au crescut cu 114 mii de barili pe zi (la 3,5 milioane de barili pe zi).

Stocuri de combustibili finali: Benzină: Practic neschimbate, la 211,3 milioane de barili (cu aproximativ 6% sub media pe 5 ani; se aștepta o scădere de 0,8 milioane). Cererea zilnică a crescut cu 94 mii b/d, ajungând la 9 milioane b/d. Distilate: Creștere de 1,1 milioane de barili , ajungând la 110,6 milioane de barili (contrar scăderii prognozate de 0,3 milioane).



O surpriză semnificativă și o scădere evidentă după perioada de consolidare din ultimele câteva săptămâni. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

În ansamblu, stocurile nu scad atât de brusc, ceea ce se datorează creșterii volumului de țiței prelucrat în combustibili. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Rezervele strategice sunt în scădere evidentă. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Comentariu de piață Datele EIA indică o tensiune susținută pe partea ofertei în SUA. Stocurile comerciale de țiței se apropie foarte mult de limitele inferioare ale minimelor înregistrate în ultimii 5 ani pentru această perioadă a anului, iar stocurile totale de produse petroliere se află la niveluri istorice scăzute. Nivelul foarte ridicat de utilizare a rafinăriilor (97,2%) indică o cerere puternică în plin sezon de vacanță, ceea ce, combinat cu creșterea exporturilor și scăderea rezervelor strategice (SPR), limitează marja de siguranță a SUA în ceea ce privește combustibilul. Geopolitică: Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu Pe lângă datele fundamentale privind stocurile, situația din Orientul Mijlociu rămâne un factor semnificativ care influențează prețurile petrolului. Tensiunile geopolitice determină creșteri: Prețurile petrolului Brent și WTI înregistrează creșteri puternice de peste 7,5% după prăbușirea armistițiului din Orientul Mijlociu și atacurile directe cu rachete ale Iranului asupra forțelor americane. Îngrijorările pieței se referă la posibilitatea unei noi întreruperi a continuității aprovizionării cu țiței și a rutelor maritime cheie din regiune.

Petrolul WTI înregistrează astăzi o creștere semnificativă și o revenire peste media mobilă pe 50 de perioade. În prezent, se testează nivelul de 85 de dolari pe baril, în timp ce o rezistență importantă se situează în jurul valorii de 87-88 de dolari, la nivelul de retragere Fibonacci de 50,0%. Sursă: xStation5

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