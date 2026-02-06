Se conturează o redresare? O analiză aprofundată a motivului pentru care Bitcoin afectează acțiunile din sectorul tehnologic

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Acțiunile europene s-au tranzacționat cu prudență în această dimineață, după vânzările masive de joi de pe piețele de acțiuni și de metale prețioase. Aurul și argintul se redresează vineri dimineață, dar argintul înregistrează pierderi semnificative în această săptămână, scăzând cu 13% în ultimele 5 zile. Bitcoin este în creștere după ce a inversat toate câștigurile post Trump și a revenit peste 65.000 de dolari vineri dimineață, ceea ce are un efect ameliorator asupra contractelor futures de pe piața de acțiuni din SUA. Contractele futures care urmăresc indicele S&P 500 indică o ușoară creștere mai târziu în cursul zilei de astăzi, pe măsură ce sentimentul încearcă să se redreseze.

Nu a existat un singur factor care să fi declanșat recentele vânzări masive pe piețele de acțiuni din sectorul tehnologic și de mărfuri, ci mai degrabă o nervozitate legată de evaluările exagerate. Vânzarea masivă de Bitcoin este, de asemenea, interesantă, deoarece Bitcoin și Nasdaq tind să se miște împreună, iar corelația lor pozitivă este de 40%. Aceasta este o corelație pozitivă moderată, însă corelația dintre Bitcoin și coșul de acțiuni AI al Bloomberg are o relație pozitivă mai strânsă, de 62%.

Cum poate Bitcoin să influențeze acțiunile din sectorul tehnologic

Acest lucru sugerează că, atunci când Bitcoin se mișcă, are un impact asupra acțiunilor AI. Motivul pentru aceasta este lichiditatea. În ultimii ani, lichiditatea a circulat simultan între activele digitale și acțiunile din domeniul tehnologiei avansate. Acest lucru înseamnă că ambele clase de active au o legătură financiară strânsă, care este influențată de schimbările în modelele de lichiditate. Astfel, când Bitcoin a câștigat teren, acest lucru s-a reflectat în acțiunile AI, iar când prețul Bitcoin scade, această presiune descendentă poate afecta acțiunile din domeniul tehnologiei.

Ciclul de inovare pe piețele financiare se oprește

Creșterea rapidă a fluxurilor ETF a contribuit probabil la această legătură. Cu toate acestea, ne spune și ceva despre ciclul investițional. Când Bitcoin și acțiunile AI cresc în unison, este un semn că ciclul de inovare este în plină desfășurare. Investitorii se concentrează pe viitor: AI va modela viitorul informaticii și modul în care facem afaceri, Bitcoin reprezintă viitorul finanțelor descentralizate și al plăților globale. Nervozitatea recentă de pe piețe se datorează temerilor legate de viitorul Bitcoin și îngrijorărilor legate de o bulă în AI. Ciclul de inovare a ajuns la sfârșit, întrebarea este: au pierdut investitorii toată încrederea sau vor privi din nou spre viitor?

Bitcoin a înregistrat o scădere mai accentuată din octombrie în comparație cu acțiunile din domeniul tehnologic, dar acum ambele sunt în scădere. Întârzierea declinului acțiunilor din domeniul tehnologic poate fi atribuită comunității mai mari de traderi de acțiuni în comparație cu Bitcoin precum și fundamentelor piețelor bursiere care le susțin, lucru pe care Bitcoin nu îl are.

AI și Bitcoin se pregătesc pentru o pauză

Scăderea Bitcoin sub 65.000 de dolari joi a atras un anumit interes de cumpărare, iar astăzi a crescut cu 2.000 de dolari. Acest lucru ar putea sugera că acțiunile tehnologice care au fost vândute brusc în această săptămână, inclusiv App Lovin, Paypal, Robinhood și Coinbase, ar putea fi pregătite pentru o recuperare la sfârșitul acestei săptămâni, iar acest lucru ar putea ridica și indicii bursieri.

O acțiune care ar putea rămâne sub presiune mai târziu astăzi este Amazon, după ce a raportat rezultatele sale aseară. Piața s-ar putea speria de angajamentul de 200 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital inclus în rezultate, după ce acțiunile Alphabet au fost vândute joi, tot din cauza preocupărilor legate de cheltuielile de capital.

Obligațiunile sunt regele în contextul actual

Pe măsură ce lichiditatea se retrage din Bitcoin și acțiunile din domeniul tehnologic, obligațiunile devin refugiul preferat, iar obligațiunile suverane europene sunt din nou în creștere astăzi. Obligațiunile suverane globale sunt mai mari săptămâna aceasta, pe fondul scăderii acțiunilor și al randamentelor mai mici, în special la termen scurt.

Toate sectoarele din S&P 500, cu excepția a două, au scăzut joi, chiar și sectoarele non-tehnologice. De asemenea, indicele S&P 500 ponderat egal este mai mic, chiar dacă vânzările masive din sectoarele non tehnologice ale pieței au fost moderate până acum. Acest lucru sugerează că scăderile abrupte din sectorul tehnologic și bitcoin ar putea declanșa vânzări forțate în alte sectoare.

Câștigurile nu reușesc să stimuleze sentimentul pieței

Astăzi nu va fi publicat raportul privind salariile, din cauza închiderii temporare a guvernului federal al SUA. Acest raport va fi publicat miercuri, 11 februarie. Aceasta înseamnă că, pe termen scurt, există puține știri fundamentale care să înlăture temerile legate de o bulă AI. În plus, în acest moment, piața și-a pierdut din avânt și există puțini factori care să susțină acțiunile. Câștigurile și revizuirile nu au un impact pozitiv asupra piețelor, ceea ce sugerează că factorii care au contribuit la atingerea unor niveluri record de către piețele globale de acțiuni în ultimii ani și luni și-au pierdut influența.

Este o perioadă dificilă pentru investitori. Când acțiunile scad din cauza temerilor legate de evaluare și de apariția unei bule speculative, acest lucru poate duce la o scădere îndelungată a acțiunilor. Luna februarie nu se prezintă bine pentru investitorii optimisti de pe piața bursieră, așa că va trebui să vedem dacă recuperarea Bitcoin peste 65.000 de dolari este un semn că se prefigurează o recuperare mai profundă.