Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, și Kashkari de la Fed comentează despre economia SUA și despre tarife🏛️

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a anunțat că își va asuma un rol principal în negocierile tarifare din Statele Unite. El a indicat că progresele privind noua lege de reducere a impozitelor capătă amploare și că peste 70 de țări organizează întâlniri cu administrația americană pentru a negocia tarifele. Comentariile secretarului Trezoreriei SUA, Bessent: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sperăm să reducem raportul datorie/PIB cu 1 punct procentual pe an.

Dorim să reducem gradul de îndatorare al sectorului guvernamental și să creștem gradul de îndatorare în sectorul privat.

Discuțiile privind legea fiscală progresează mai bine decât ne așteptam.

Mă aștept să ajungem la un acord cu aliații noștri, după care vom putea aborda China ca un grup.

Bessent a comentat că remarca Spaniei cu privire la alinierea mai strânsă cu China ar însemna „să-ți tai gâtul”.

China este singura țară care a intensificat acțiunile comerciale.

Statele Unite sunt „copleșite” de cereri din partea țărilor care doresc să negocieze la Washington - în prezent, sunt programate 70 de negocieri.

Nivelul tarifelor reprezintă un plafon dacă alte țări nu iau măsuri de retaliere.

Din punct de vedere economic, suntem într-o formă destul de bună.

Deși există unele incertitudini, companiile îmi spun că economia rămâne foarte solidă.

Bessent a subliniat că rolul extins al Trezoreriei în reglementarea financiară va fi îndeplinit prin intermediul Consiliului de supraveghere a stabilității financiare, al Grupului de lucru al președintelui privind piețele de capital și al cooperării cu autoritățile de reglementare bancară.

Trezoreria SUA va avea un rol mai important în reglementarea financiară.

Acum este rândul străzilor principale, nu al celor de pe Wall Street.

Dereglementarea ar trebui să permită băncilor să cumpere mai multe titluri de trezorerie americane. Comentariile lui Neel Kashkari de la Fed: Riscul de neancorare a anticipațiilor inflaționiste pare să fi crescut considerabil.

Odată ce suntem încrezători în așteptările privind inflația, ne putem concentra asupra compromisurilor dintre obiectivele de politică.

Obstacolul pentru modificarea ratelor dobânzilor a crescut din cauza tarifelor.

Inflația pe termen scurt va crește, puterea de cumpărare va scădea, investițiile vor scădea probabil, iar PIB-ul va scădea din cauza tarifelor.

Tarifele anunțate sunt mult mai mari și mai extinse decât se preconiza, ceea ce duce la un impact economic mai mare și la un șoc asupra încrederii.

Probabilitatea pentru reducerea ratelor dobânzilor este acum mai ridicată, chiar dacă economia și piața muncii slăbesc.

Nu ar trebui exclusă nicio reacție a politicii monetare - nici în sensul creșterii, nici în sensul scăderii.

Prima prioritate trebuie să fie menținerea ancorată a anticipațiilor inflaționiste pe termen lung.

Este „prea riscant” să ignorăm efectele inflaționiste ale tarifelor.

Scăderea ratei neutre a dobânzii ca urmare a tarifelor reduce nevoia imediată de majorare a ratei.

Riscul de neancorare a anticipațiilor inflaționiste a crescut considerabil.

Rata neutră a dobânzii pe termen scurt este probabil să scadă pe fondul tarifelor.

Politica monetară se înăsprește de la sine, reducând necesitatea de a crește ratele.

Mi-aș putea revizui perspectivele dacă incertitudinile se rezolvă rapid.

Prima prioritate trebuie să fie menținerea ancorării anticipațiilor inflaționiste pe termen lung.

