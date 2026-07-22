Sectorul apărării înaintea publicării rezultatelor financiare: Rezumat

Având în vedere conflictele armate succesive care izbucnesc și se intensifică de-a lungul timpului în întreaga lume, precum și perspectiva apariției altora noi, nu este deloc surprinzător că cheltuielile pentru apărare cresc în cel mai rapid ritm din ultimele decenii. Sute de miliarde de dolari și de euro provenite din bugetele de apărare în continuă creștere se îndreaptă către companiile din industria de apărare. O serie dintre aceste firme își vor publica rezultatele în următoarele săptămâni. Majoritatea companiilor din acest segment au pierdut o parte foarte mare din valorile lor de piață în ultimele câteva luni. Chiar și liderii industriei cu cele mai bune performanțe par slabi pe graficele bursiere, în ciuda veniturilor și profiturilor record. Motivul este că teza de investiții a devenit mult mai complexă și mai exigentă, ceea ce se reflectă în mod clar în valorile de piață. Program 17.07 SAABB.SE Saab AB

21.07 NOC.US Northrop Grumman

22.07 AM.FP Dassault Aviation

23.07 HO.FP Thales

23.07 IDR.SM Indra Group

23.07 RTX.US RTX Corp

23.07 LMT.US Lockheed Martin

23.07 EXA.FP Exail Technologies

28.07 SAF.FP Safran

30.07 BAE.UK BAE Systems

30.07 HII.US Huntington Ingalls Industries

31.07 HAG.DE Hensoldt AG

06.08 RHM.DE Rheinmetall Sinteză Tema centrală a raportărilor financiare din aproape întregul sector nu mai este cererea, nici măcar stabilitatea acesteia. Mesajul este clar: piața se așteaptă acum la o transformare eficientă și consecventă a comenzii restante în profituri precum și la menținerea marjelor pe fondul creșterii prețurilor la energie și materii prime și al riscului persistent de întârziere a livrărilor. Saab și Northrop Grumman au ilustrat deja acest lucru: Saab a înregistrat nu doar o creștere hiperbolică a vânzărilor, ci și o extindere a marjei.

Northrop, în ciuda veniturilor record, a înregistrat o scădere. A afișat o scădere a marjei de 2% și a pierdut până la 8% în momentul cel mai nefavorabil al evoluției. Același tipar poate fi așteptat de la fiecare companie din sector care își va publica rezultatele. Cu toate acestea, multe vor prezenta aspecte secundare și regionale; acestea au șanse reduse de a influența direcția evoluției, dar investitorii care caută un avantaj ar trebui să le acorde o atenție deosebită, deoarece adesea pot căpăta importanță pe termen lung. Companii Lockheed Martin Așteptările sunt scăzute pentru companie (la fel și evaluările). Consensul indică o creștere a vânzărilor de aproximativ 6-7%, dar EPS-ul rămâne practic neschimbat față de Q2 2025. Piața nu cere perfecțiune, ci doar să nu mai apară surprize negative. Programele F-35, PAC-3, precum și cele de modernizare a modelelor F-16 și C-130 vor fi esențiale.

Ar putea apărea, de asemenea, surprize sub forma unor deprecieri suplimentare legate de proiectele „secrete”. Thales Consensul pentru prima jumătate a anului 2026 indică comenzi de 10,48 miliarde EUR și un EBIT ajustat de 1,32 miliarde EUR, cu o marjă de 12,1%. Așteptările sunt ridicate, dar în limite rezonabile. Cheia va fi menținerea raportului comenzi/facturare peste 1 și a dinamicii segmentului „Cyber”. Dassault Aviation „Cartea necunoscută” a sectorului francez de apărare. Așteptările privind rezultatele variază semnificativ în funcție de sursă (venituri între 3,15 și 3,5 miliarde EUR).

Dincolo de cifrele principale, contractele legate de Rafale și Falcon vor fi cruciale. Piața va acorda, de asemenea, o atenție mult mai mare costurilor de cercetare și dezvoltare (R&D) datorate programului Falcon 10X. RTX Cea mai bună calitate a activelor, dar cea mai slabă asimetrie în ceea ce privește reacția potențială a pieței după publicarea rezultatelor. Menținerea unei creșteri de două cifre nu va fi suficientă.

Previziunile și controlul costurilor/fluxurilor de numerar în segmentul motoarelor vor fi esențiale. Rheinmetall Rheinmetall este compania din sector care a pierdut cea mai mare parte din valoarea sa de piață în ultimele trimestre, în ciuda faptului că este lider în ceea ce privește creșterea veniturilor și a portofoliului de comenzi. Grupul german pare să aibă o sarcină mai ușoară, întrucât majoritatea riscurilor par să fie deja reflectate în preț. Marjele vor fi în centrul atenției și vor decide direcția prețului. În al doilea rând, investitorii se vor concentra pe contractele pentru o gamă de tipuri de vehicule destinate armatei germane.

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