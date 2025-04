ServiceNow crește cu 10% după un raport de câștiguri puternic pentru Q1 2025 📈

Acțiunile ServiceNow (NOW.US) au crescut astăzi cu 10% în premarket, în urma raportului de câștiguri al companiei pentru primul trimestru 2025, mai puternic decât se aștepta. În calitate de lider în domeniul software-ului pentru întreprinderi, ServiceNow este bine cunoscută pentru soluțiile sale de flux de lucru bazate pe inteligență artificială care eficientizează operațiunile. Compania a depășit așteptările pieței cu privire la toți parametrii cheie de afaceri. Rezultatele ServiceNow pentru primul trimestru din 2025 Venituri totale: 3,09 miliarde de dolari, în creștere cu 19% de la an la an (față de 3,08 miliarde de dolari preconizat)

Venituri din abonamente: 3,005 miliarde de dolari, +19% de la an la an (20% în valută constantă)

Profit brut: 2,44 miliarde de dolari (marjă brută de 79%, în ușoară scădere față de 80% față de anul precedent, din cauza costurilor mai mari)

Venit operațional: 451 milioane de dolari, în creștere cu 36% față de anul precedent

Venit net: 460 de milioane de dolari, comparativ cu 347 de milioane de dolari cu un an înainte

EPS diluat: 2,20 USD față de 1,67 USD în aceeași perioadă a anului trecut

EPS ajustat: 4,04 USD, depășind așteptările pieței Compoziția veniturilor și defalcarea geografică Ponderea veniturilor din abonamente: 97% din veniturile totale, serviciile profesionale contribuind cu restul de 3%

America de Nord: 1,96 miliarde de dolari

EMEA: 782 milioane de dolari

Asia și alte regiuni: 343 de milioane de dolari

Venituri în afara Americii de Nord: 36% din total Extinderea bazei de clienți 508 clienți cu o valoare anuală a contractului (ACV) de peste 5 milioane de dolari, în creștere de la 425 anul trecut

72 de tranzacții cu o valoare contractuală anuală nouă de peste 1 milion de dolari în primul trimestru

Venituri din contracte (obligații de performanță rămase): 10,31 miliarde de dolari, în creștere cu 22% față de anul precedent Inițiativele strategice susțin creșterea Rezultatele ServiceNow reflectă execuția sa puternică în satisfacerea cererii în creștere a întreprinderilor pentru instrumente de transformare digitală bazate pe inteligență artificială. Principalele evoluții strategice includ: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Extinderea instrumentelor AI agențiale în toate industriile pentru a sprijini automatizarea fluxului de lucru

Lansarea suitei Government Transformation Suite

Parteneriate cu Vodafone și NVIDIA pentru îmbunătățirea integrării AI

Achizițiile Moveworks și Logik.ai pentru a extinde capacitățile inteligente ale platformei Compania rămâne optimistă cu privire la perspectivele sale. Atât veniturile din abonamente, cât și cele din servicii profesionale sunt așteptate să crească în termeni absoluți, menținându-și în același timp cota actuală din veniturile totale. Inovațiile în domeniul inteligenței artificiale și extinderea globală vor rămâne în centrul strategiei ServiceNow. Cu o bază în creștere de clienți mari și un flux stabil de venituri recurente, ServiceNow este bine poziționată pentru a beneficia de tendințele pe termen lung determinate de inteligența artificială Acțiunile ServiceNow (grafic D1) Acțiunile au scăzut anterior cu aproape 35% de la maximele lor, dar de atunci au revenit puternic. O deschidere în apropiere de 900 USD sugerează că acțiunile ar putea testa media mobilă exponențială critică de 200 de zile (EMA200, linia roșie) în sesiunea de astăzi.

Sursa: xStation 5 Evaluarea ServiceNow rămâne exigentă, însă compania continuă să demonstreze fundamente de creștere ridicată. Ca urmare, multiplii de evaluare tradiționali, cum ar fi raportul preț/profit (P/E), nu par a fi un semnal de alarmă pentru majoritatea investitorilor pe termen lung. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."