Sesiunea din SUA: America sărbătorește, contractele futures sunt în creștere

Bursa din SUA nu se va deschide astăzi din cauza zilei libere din Statele Unite cu ocazia Zilei Independenței. În ciuda volumului semnificativ redus, tranzacționarea și stabilirea prețurilor continuă prin intermediul instrumentelor derivate. Contractele futures US100 au înregistrat astăzi o creștere de aproximativ 1,2%, ceea ce poate fi interpretat ca o corecție a pierderilor din ultimele două zile. Creșteri mai mici se observă la contractele futures US500 și US2000, cu creșteri limitate la 0,3–0,4%. Se pot observa ușoare scăderi la US30. Știri: Concurența în industria AI se intensifică. Financial Times relatează despre o campanie internă de amploare la Anthropic, axată pe prevenirea unor noi furturi de date și a „scalpingului” algoritmilor, pentru a sprijini dezvoltarea unor omologi chinezi ai modelelor americane Claude/ChatGPT. În același timp, Alibaba, un lider al industriei AI din China, a interzis oficial utilizarea modelului Claude în cadrul organizației, invocând „probleme de securitate”.

În Iran a avut loc o înmormântare pentru fostul „Lider Suprem” și, potrivit relatărilor mass-media, au fost prezenți numeroși oficiali ai guvernului iranian care nu mai fuseseră văzuți în public de luni de zile. Piața interpretează acest lucru ca o confirmare a faptului că ultimul conflict dintre SUA și Iran s-a încheiat. Vânzarea masivă a petrolului continuă.

Meta agravează starea de spirit din sectorul tehnologic. Ieri, un „hyperscaler” a anunțat că va vinde capacitatea de calcul „excedentară”, ceea ce pune sub semnul întrebării teza privind o penurie permanentă pe piață. Astăzi, Reuters relatează că directorul general al companiei și-a exprimat opinia că dezvoltarea AI agentică, considerată esențială pentru teza optimistă privind industria AI, avansează mai lent decât se aștepta. O notă mai optimistă vine din partea șefului departamentului „Superinteligență” al Meta, Alexander Wang, care susține că modelele interne de AI ale companiei au ajuns la nivelul produselor liderilor din industrie, OpenAI și Anthropic.

Donald Trump a acordat un interviu postului CNBC. Printre remarci relevante pentru piață, președintele SUA și-a stabilit obiectivul ca „40–60% din producția globală de cipuri să se desfășoare în SUA” și ca „creșterea PIB-ului SUA să se situeze în jurul valorii de 12–13%”. Președintele a mai declarat că intenționează să continue eforturile de a o demite pe Lisa Cook (Fed) din funcție, în urma unei hotărâri judecătorești.

Tesla și Apple susțin evaluările companiilor chineze care aprovizionează aceste conglomerate. Întreprinderile chineze înregistrează o creștere a cererii și a producției în rândul unor firme selectate. US100 (interval zilnic) Graficul ilustrează formarea unui triunghi ascendent. Testarea de trei ori a maximului din jurul valorii de 30.500 indică puterea acestei zone de rezistență, în timp ce amplitudinile din ce în ce mai mici ale corecțiilor descendente arată, în același timp, o slăbire a presiunii de vânzare. Sursă: xStation

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