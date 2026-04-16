Sezonul raportărilor financiare din SUA este în plină desfășurare 🗽Ce arată datele FactSet?

Sezonul raportărilor financiare pentru primul trimestru al anului 2026 a început în forță, sugerând că creșterea profiturilor companiilor din S&P 500 ar putea surprinde din nou piața în sens pozitiv. Consensul actual, conform datelor FactSet, rămâne solid, dar tendințele istorice indică faptul că rezultatul final al indicelui depășește adesea în mod semnificativ estimările inițiale. Creșterea actuală a profiturilor estimată pentru S&P 500 în Q1 este de 12,6% față de aceeași perioadă a anului trecut , ceea ce ar marca al șaselea trimestru consecutiv de creștere a EPS de două cifre

Istoric, există o tendință puternică către surprize pozitive; în 37 din ultimele 40 de trimestre, creșterea reală a profiturilor a fost mai mare decât prognoza de la sfârșitul perioadei.

Mecanismul de revizuire funcționează direct: un EPS real mai mare înlocuiește estimările mai mici , ceea ce crește dinamica agregată a întregului indice

De exemplu: dacă o companie raportează un EPS peste consens, rata sa de creștere crește automat, ceea ce se traduce în performanța întregului S&P 500

Într-o perspectivă de 10 ani : companiile au depășit așteptările cu o medie de 7,1% aproximativ 76% dintre companii au raportat un EPS peste consens rezultatul a fost o creștere medie a dinamicii profitului de +5,8 puncte procentuale în timpul sezonului de raportare a rezultatelor

Într-o perspectivă de 5 ani : depășirea medie a fost de 7,3% aproximativ 78% dintre companii au depășit previziunile revizuirea medie a creșterii EPS a fost de +7,0 puncte procentuale.

În ceea ce privește ultimele 4 trimestre (2025) : surprizele pozitive au fost în medie de 7,2% 79% dintre companii au depășit consensul creșterea medie a dinamicii profitului în timpul sezonului: +6,1 puncte procentuale

Folosind un scenariu conservator (medie pe 10 ani): creșterea finală a profitului pentru Q1 ar putea ajunge la aproximativ 19,0% față de aceeași perioadă a anului trecut

Într-un scenariu bazat pe ultimii ani: intervalul potențial este de aproximativ 19,3% până la 20,2% față de aceeași perioadă a anului trecut

Acest lucru ar însemna cea mai mare creștere a profitului din Q4 2021 (32%)

Primele date din sezon (la 10 aprilie): 20 de companii și-au publicat rezultatele 80% dintre acestea au depășit așteptările privind EPS amploarea surprizelor pozitive a fost de +15,7%

În același timp: Revizuirile în jos ale estimărilor privind profitul pe acțiune de la sfârșitul trimestrului au depășit impactul surprizelor pozitive ca urmare, dinamica așteptată a scăzut de la 13,2% la 12,6% (-0,6 puncte procentuale)

Variabila cheie pentru săptămânile următoare: Procentul ridicat de „rezultate peste așteptări” va continua la nivelul întregului indice? dacă amploarea revizuirii în sens descendent va limita și mai mult îmbunătățirea câștigurilor combinate pe acțiune

Scenariul de bază al pieței rămâne conservator în raport cu experiența istorică. Dacă rata tipică a surprizelor pozitive a S&P 500 persistă, rata finală de creștere a câștigurilor în Q1 2026 are potențialul de a depăși semnificativ așteptările actuale și de a se apropia de aproximativ 19%. Acest lucru ar indica faptul că maximele istorice de pe Wall Street rămân, într-o oarecare măsură, justificate din punct de vedere fundamental. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."