Sfârșitul erei Orbán: Ungaria alege Europa. Ce înseamnă această schimbare pentru forint și pentru regiune?

După 16 ani de guvernare a lui Viktor Orbán, Ungaria se trezește într-o nouă realitate. Partidul Tisza a obținut o victorie istorică sub conducerea lui Péter Magyar, care nu numai că pune capăt erei „democrației iliberale”, dar, grație unei probabile majorități constituționale (2/3 din locuri), îi conferă noului lider un mandat pentru o reformă completă a statului. Forintul este în prezent una dintre cele mai puternice monede de pe piața globală la deschiderea de luni, în ciuda tensiunilor acute din Orientul Mijlociu. Între timp, Bruxelles privește spre Budapesta cu speranță, ceea ce ar putea semnala un potențial suplimentar de apreciere a activelor locale. Un mandat pentru o mare schimbare Rezultatul alegerilor este un cutremur politic, deși în mare parte anticipat de observatori. Péter Magyar a reușit să mobilizeze națiunea pentru a respinge fostul establishment anti-european. Deși numărarea voturilor este încă în curs, toate semnele indică faptul că partidul său, Tisza, va obține două treimi din locurile din parlament. Un astfel de instrument oferă oportunitatea de a „debloca” multe instituții care au fost controlate de partidul lui Orbán timp de ani de zile. În discursul său de victorie, Magyar a cerut deja demisia unor oficiali cheie, inclusiv a procurorului general și a judecătorilor Curții Constituționale, promițând o revenire la standarde democratice depline și la statul de drept. Forintul: Este acesta doar începutul unei creșteri mai ample? Moneda maghiară a reacționat instantaneu, apreciindu-se semnificativ atât față de dolarul american, cât și față de euro. Perechea USDHUF scade cu aproape 2%, iar forintul este în prezent una dintre cele mai puternice monede din ultimele 12 luni — nu doar față de dolar, ci și față de euro. Forintul a fost decisiv mai puternic față de dolarul american în comparație cu alte monede regionale, precum zlotul polonez sau coroana cehă. Sursă: Bloomberg Finance LP. În ciuda unei aprecieri atât de mari în ultimul an, merită menționat faptul că, din punct de vedere istoric, forintul a fost una dintre cele mai slabe monede din regiune, lăsând loc pentru potențiale câștiguri suplimentare. În ultimul său raport, Morgan Stanley indică faptul că cererea pentru obligațiunile interne va crește probabil brusc, ceea ce ar putea stimula o cerere suplimentară pentru monedă. Banca vede, de asemenea, potențialul unei înăspriri mai reduse a politicii monetare datorită puterii forintului, ceea ce ar permite o redresare economică mai robustă. Perspectivă pe 5 ani: Privind înapoi, forintul a suferit ani de depreciere profundă cauzată de conflictele cu UE, slăbiciunile pieței energetice și politicile economice neconvenționale. O revenire la stabilitate ar putea însemna o apreciere suplimentară de 5–7% pe termen mediu.

Prima de risc: Prăbușirea guvernului Orbán reduce drastic așa-numita primă de risc politic. Se așteaptă ca curba randamentelor să scadă cu 100–150 de puncte de bază , atrăgând capitalul străin care a evitat Budapesta de ani de zile. Economie: Deblocarea miliardelor de la UE Cheia creșterii viitoare este deblocarea fondurilor UE. Morgan Stanley estimează că accesul la Facilitatea pentru redresare și reziliență (KPO) și la fondurile de coeziune ar putea crește potențialul de creștere a PIB-ului Ungariei cu 1–1,5 puncte procentuale. Ce înseamnă acest lucru pentru impozite? Deși noua administrație moștenește o economie cu o anumită povară fiscală, afluxul de euro de la Bruxelles oferă Magyarului un spațiu semnificativ de manevră: Sfârșitul „impozitelor pe profituri neașteptate”: Este posibilă retragerea taxelor sectoriale impuse de Orbán asupra băncilor, comerțului cu amănuntul și energiei, ceea ce ar îmbunătăți climatul investițional.

Investiții în locul consumului: Fondurile UE vor fi probabil direcționate către modernizarea infrastructurii și transformarea energetică, ceea ce favorizează creșterea economică mai mult decât transferurile sociale preelectorale ale Fidesz. Schimbare geopolitică: Ucraina și Rusia Victoria partidului Tisza reprezintă o schimbare fundamentală în politica externă. Sfârșitul vetoului asupra Ucrainei: Magyar a anunțat o revenire în „familia europeană”. Aceasta înseamnă un potențial sfârșit al blocării ajutorului militar și financiar pentru Kiev (inclusiv pachetul crucial de 90 de miliarde de euro ). Ungaria încetează să mai fie „calul troian” al Rusiei în cadrul structurilor UE și NATO.

Mărfurile rusești: Aici, schimbarea va fi mai degrabă evolutivă decât revoluționară. În ciuda unui curs pro-european, Magyar a prezentat un calendar realist (care se extinde în următorul deceniu) pentru renunțarea treptată a țării la petrolul și gazul rusesc. Ungaria este în prezent prea dependentă de infrastructură (conducta TurkStream, rafinăriile MOL adaptate pentru țițeiul din Ural) pentru a tăia legăturile peste noapte, dar direcția către diversificare este acum ireversibilă. Rezumat Ungaria intră într-o nouă eră. Pentru investitori, acesta este un semnal de revenire pe o piață care a fost „subponderată” de ani de zile. Pentru regiune, este o șansă de a consolida Grupul de la Vișegrad și coeziunea întregii Uniuni Europene. Dacă Péter Magyar își folosește majoritatea constituțională pentru a repara rapid relațiile cu Bruxelles, forintul și bursa maghiară ar putea deveni lideri de creștere în Europa Centrală în următorii ani.

EURHUF scade la nivelul de 366, cel mai scăzut din aprilie 2022. O potențială apreciere suplimentară de 5% a forintului ar oferi o oportunitate de a testa nivelul de 350, un nivel nemaiîntâlnit din septembrie 2021. O mișcare sub 360 ar reprezenta, de asemenea, o rupere a liniei de tendință ascendentă de 15 ani. Sursa: xStation 5

