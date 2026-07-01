Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul apărării revin, indicii europeni se mențin la niveluri record 🔼 Rheinmetall înregistrează o creștere de 4%

Acțiunile europene au deschis ședința de miercuri fără o direcție clară, după ce indicele STOXX Europe 600 a închis la un nou nivel record în ședința anterioară. Investitorii rămân prudenți în așteptarea a două evenimente macroeconomice majore: publicarea datelor preliminare privind inflația din Zona Euro pentru luna iunie și discursurile celor mai importanți bancheri centrali din lume la Forumul BCE privind banca centrală, care se desfășoară la Sintra, în Portugalia.
Acțiunile din sectorul apărării se numără printre cele mai performante de astăzi. Acțiunile Rheinmetall au înregistrat o creștere de aproximativ 4%, iar RENK Group și Hensoldt au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative. Raliul se extinde dincolo de granițele Germaniei, impulsionând și mai multe companii din sectorul apărării din Franța, Marea Britanie și Norvegia. Între timp, petrolul brut se tranzacționează aproape de minimele din ultimele luni, la aproximativ 72 de dolari pe baril, oferind un sprijin suplimentar activelor de risc la nivel global prin atenuarea temerilor legate de inflație.
Evoluții cheie ale pieței
- Euro Stoxx 50: -0,5%
- STOXX Europe 600: -0,3%
- DAX: +0,2%
- CAC 40: -0,3%
- FTSE 100: -0,2%
- IBEX 35: -0,3%
- FTSE MIB: -0,3%
Evoluția prețurilor de astăzi nu prezintă o tendință clară. După o creștere puternică în ultimele săptămâni, investitorii par să-și realizeze profiturile, așteptând noi catalizatori macroeconomici care ar putea determina următoarea mișcare a acțiunilor europene
Sursa: XTB Research
Acțiunile din sectorul apărării înregistrează performanțe superioare, în timp ce cele din sectorul bunurilor de lux rămân în urmă
Printre cele mai performante titluri ale zilei din cadrul indicelui STOXX Europe 600 se numără Rheinmetall, Airbus și Deutsche Telekom, ceea ce reflectă interesul continuu al investitorilor pentru sectorul apărării și pentru anumite sectoare defensive.
Pe de altă parte, Schneider Electric, Anheuser-Busch InBev și LVMH se numără printre cele mai slabe performanțe ale sesiunii, evidențiind rotația continuă a sectoarelor pe piața europeană de acțiuni
Sursa: XTB Research
Perspectivele tehnice pentru DE40 și EU50
Începând din iunie 2025, contractul futures Euro Stoxx 50 a înregistrat patru corecții semnificative, recuperându-se relativ rapid după fiecare scădere. Tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă, media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200) situându-se în prezent în apropierea nivelului de 5.900 de puncte. O revenire la acest nivel ar implica o corecție de aproximativ 8% față de prețurile actuale.
Indicele testează din nou zona maximului istoric, în jurul valorii de 6.350 de puncte. O depășire decisivă a acestei rezistențe ar putea deschide calea către o nouă etapă de creștere și către noi maxime istorice
Sursa: xStation 5
Contractul futures pe indicele german DAX se tranzacționează astăzi în creștere, deși structura acestei creșteri s-a aplatizat în ultimele luni. Începând din primăvară, indicele a scăzut sub EMA200 de cinci ori, reușind de fiecare dată să revină.
Din punct de vedere tehnic, menținerea nivelului de suport deasupra mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50), în apropierea valorii de 24.400 de puncte, rămâne condiția esențială pentru menținerea tendinței ascendente actuale.
Sursa: xStation 5
Rotația sectorială în cadrul indicelui Euro Stoxx 50
Evoluțiile recente ale pieței continuă să evidențieze o rotație activă între sectoare și titluri individuale din cadrul indicelui Euro Stoxx 50. Investitorii își redirecționează în mod selectiv capitalul către sectoare despre care se preconizează că vor beneficia de creșterea cheltuielilor publice, de profituri solide și de îmbunătățirea condițiilor macroeconomice, realizând în același timp profituri în sectoarele care au înregistrat performanțe semnificativ superioare în ultimul an
Sursa: XTB Research
Sursa: XTB Research
Datele PMI indică o îmbunătățire a sectorului manufacturier, dar redresarea rămâne inegală
Datele PMI din sectorul manufacturier publicate miercuri sugerează că sectorul industrial european continuă să se stabilizeze după o încetinire prelungită, deși redresarea este încă departe de a fi uniformă.
Spania a dezamăgit, indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier scăzând la 49,7, sub așteptări și sub pragul-cheie de 50 de puncte care marchează expansiunea. Elveția nu a îndeplinit nici ea previziunile, deși valoarea sa de 54,3 continuă să indice o creștere solidă a sectorului manufacturier.
Franța a oferit o surpriză pozitivă, indicele PMI pentru sectorul manufacturier urcând la 51,2, în timp ce valoarea finală a Germaniei s-a situat la 50,3, rămânând la limită în zona de expansiune. Indicele PMI pentru sectorul manufacturier al Zonei Euro a fost confirmat la 51,4, ușor peste așteptările pieței.
În ansamblu, datele indică faptul că sectorul manufacturier european se îmbunătățește treptat, dar dinamica rămâne fragilă. Deși stabilizarea ar trebui să susțină companiile ciclice, ritmul de redresare este încă insuficient pentru a sugera o accelerare puternică a profiturilor corporative.
Inflația este principalul catalizator macroeconomic al zilei
Evenimentul principal al zilei va fi publicarea raportului preliminar privind inflația CPI din zona euro pentru luna iunie.
Economiștii se așteaptă ca inflația globală să încetinească de la 3,2% la 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut.
O valoare mai scăzută ar consolida așteptările conform cărora presiunile inflaționiste se atenuează treptat după șocul energetic din acest an, oferind potențial Băncii Centrale Europene mai multă flexibilitate pentru a relaxa politica monetară în cursul acestui an.
În schimb, o valoare a inflației mai mare decât cea preconizată ar putea determina creșterea randamentelor obligațiunilor de stat și ar reduce așteptările privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii de către BCE, afectând negativ evaluările acțiunilor.
Forumul de la Sintra ar putea da tonul piețelor globale
Al doilea catalizator major va fi Forumul anual al BCE privind activitatea băncilor centrale, care se va desfășura la Sintra.
Investitorii vor urmări cu atenție declarațiile următorilor:
- Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale
- Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene
- Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei
- Tiff Macklem, guvernatorul Băncii Canadei
Atenția este îndreptată cu fermitate asupra lui Kevin Warsh, care face prima sa apariție internațională importantă de la preluarea funcției de președinte al Fed. Deși mulți se așteptau inițial ca acesta să adopte o poziție politică mai acomodativă, comentariile sale recente au fost vizibil mai restrictive, subliniind riscul ca inflația structurală să rămână persistentă.
Orice indiciu că marile bănci centrale intenționează să mențină politica monetară restrictivă pentru o perioadă mai lungă ar putea influența atât randamentele obligațiunilor, cât și piețele de acțiuni la nivel mondial.
Riscurile geopolitice rămân în centrul atenției
Deși prețurile petrolului brut au anulat în mare parte câștigurile generate de recentul conflict din Orientul Mijlociu, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz s-a normalizat în mare măsură, riscurile geopolitice rămân în atenția investitorilor.
Rapoartele sugerează că președintele SUA, Donald Trump, a luat recent în considerare o nouă acțiune militară împotriva Iranului, înainte de a decide în cele din urmă să continue eforturile diplomatice. Discuțiile viitoare dintre oficialii americani și iranieni de la Doha indică faptul că incertitudinea geopolitică rămâne ridicată.
Pentru Europa, acest aspect este deosebit de important. Economia Zonei Euro este considerabil mai sensibilă la creșterea prețurilor la energie decât economia SUA, ceea ce înseamnă că o nouă creștere bruscă a prețurilor petrolului ar putea alimenta rapid așteptările inflaționiste și ar putea complica perspectivele de politică monetară ale BCE.
Ce urmăresc investitorii
După o serie de maxime istorice, acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare.
Dacă raportul de astăzi privind inflația se va situa sub așteptări, iar reprezentanții băncilor centrale vor adopta un ton echilibrat, acțiunile europene ar putea să-și prelungească recentul raliu.
Cu toate acestea, o valoare a inflației mai ridicată decât se aștepta sau un mesaj mai agresiv de la Sintra ar putea încuraja investitorii să-și realizeze profiturile după creșterile puternice înregistrate în ultimele săptămâni.
Deocamdată, piețele rămân relativ calme, dar combinația dintre datele-cheie privind inflația, comunicarea băncilor centrale și evoluțiile geopolitice ar putea crește semnificativ volatilitatea pe parcursul sesiunii
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Totul este pregătit pentru a doua „repriză” a anului
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