Sinteza piețelor: Acțiunile europene înregistrează scăderi pe fondul reaprinderii conflictului dintre SUA și Iran

Aspecte esențiale Indicii europeni se tranzacționează în scădere, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și al tensiunilor geopolitice, care alimentează îngrijorările legate de inflație și de perspectivele politicii băncilor centrale.

Donald Trump a criticat Iranul, afirmând că Memorandumul de înțelegere (MoU) s-a prăbușit, cel mai probabil.

Investitorii așteaptă publicarea procesului-verbal al primei ședințe a Rezervei Federale prezidate de Kevin Warsh, în căutarea unor indicii privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor.

Acțiunile din sectorul energetic înregistrează performanțe superioare pieței în ansamblu, titlurile Shell și BP înregistrând creșteri odată cu majorarea prețurilor petrolului.

Piețele bursiere europene au deschis ședința de miercuri sub presiunea tensiunilor geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu și în așteptarea publicării procesului-verbal al primei ședințe a Rezervei Federale prezidate de Kevin Warsh. Creșterea prețurilor petrolului, determinată de intensificarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, a afectat încrederea investitorilor, deși scăderea generală a pieței rămâne relativ limitată. Investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că energia mai scumpă ar putea reaprinde presiunile inflaționiste și ar putea amâna perspectiva unor reduceri viitoare ale ratelor dobânzilor. La această incertitudine se adaugă strategia de comunicare în continuă evoluție a Fed sub noul său președinte, care a redus disponibilitatea investitorilor de a-și asuma riscuri. În contrast, companiile din sectorul petrolier și gazier înregistrează performanțe superioare, beneficiind de creșterea prețurilor petrolului brut. Donald Trump a declarat că acordul de pace cu Iranul s-a prăbușit probabil și a criticat conducerea de la Teheran, semnalând că Statele Unite sunt pregătite să reia acțiunile militare, dacă va fi necesar. Evoluții cheie Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a scăzut cu aproximativ 0,6%, reflectând mai degrabă o atitudine prudentă a investitorilor decât o vânzare masivă determinată de panică.

Indicele DAX din Germania pierde aproximativ 1%, CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,9%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie și FTSE MIB din Italia înregistrează fiecare o scădere de aproximativ 0,7%.

Contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu aproximativ 2%, ajungând la circa 75,60 dolari pe baril, în urma reînnoirii tensiunilor dintre SUA și Iran și a deciziei Washingtonului de a revoca o derogare cheie care permitea Iranului să exporte țiței.

Creșterea prețurilor petrolului a amplificat îngrijorările că inflația ar putea rămâne la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, determinând creșterea randamentelor obligațiunilor de stat europene și reducând apetitul pentru activele de risc.

Investitorii sunt concentrați asupra publicării procesului-verbal al ședinței Fed din iunie, prima sub conducerea președintelui Kevin Warsh, care a dat semne că va adopta o abordare de comunicare mai puțin transparentă decât predecesorii săi.

Având în vedere că aproape jumătate dintre membrii comitetului de politică monetară al Fed au indicat la ultima ședință că rămân deschiși la noi majorări ale ratei dobânzii, un ton ¨hawkish¨ în procesul-verbal ar putea determina piețele să-și reevalueze așteptările privind ratele dobânzilor la nivel global.

Marile companii petroliere înregistrează performanțe superioare în sesiunea de astăzi, BP câștigând aproximativ 2,3%, iar Shell crescând cu aproximativ 1,6%, ceea ce le plasează printre cele mai performante companii de pe piețele de acțiuni europene. EU50, DE40 (interval zilnic) Contractul futures Euro Stoxx 50 continuă să se tranzacționeze aproape de limita superioară a canalului său ascendent de preț, sugerând că există încă un spațiu considerabil pentru o corecție în cazul în care tensiunile geopolitice vor continua să se intensifice. Nivelul cheie de suport se situează în prezent în jurul valorii de 6.240 de puncte, consolidat de evoluția anterioară a prețurilor Sursa: xStation5 Contractul futures pe indicele DAX s-a retras către media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, situată în apropierea nivelului de 25.000 de puncte. O străpungere sub acest nivel de suport ar putea semnala un nou impuls descendent de amploare similară și ar putea deschide calea către o testare a EMA pe 200 de zile. Evoluțiile geopolitice care implică Iranul vor rămâne principalul factor de urmărit, întrucât orice escaladare ulterioară ar putea exercita o presiune suplimentară asupra acțiunilor germane. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."