Sinteza piețelor 📌Acțiunile europene scad pe fondul temerilor legate de războiul din Orientul Mijlociu

Vineri după-amiază, sentimentul piețelor este dominat de temerile privind o escaladare militară suplimentară în Iran. Se preconizează o intensificare a concentrării forțelor americane în Golful Persic, iar piețele sunt din ce în ce mai îngrijorate că orice potențială ofensivă a SUA și a Israelului ar putea implica și Arabia Saudită. Un astfel de scenariu ar reprezenta o escaladare extremă, care ar putea duce la atacuri reciproce asupra infrastructurii critice din întreaga regiune — de la centrale electrice la instalații de desalinizare. Piețele au ignorat în mare măsură declarația de ieri a lui Donald Trump, care a anunțat peste noapte că perioada de neagresiune față de infrastructura energetică a Iranului a fost prelungită cu încă 10 zile, până pe 4 aprilie. Acțiunile europene sunt sub presiune, înregistrând scăderi generalizate la nivelul principalelor indici. Euro Stoxx 50 a scăzut cu peste 1,3%, în timp ce indicele german DAX a înregistrat o scădere de peste 1,5%. Președinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat ieri că piețele ar putea subestima amploarea șocului energetic care se propagă treptat în economia globală. Ea a subliniat că Europa ar putea fi expusă în mod special prin intermediul piețelor energetice, al lanțurilor de aprovizionare și al materiilor prime critice, precum heliul, care este esențial pentru producția de semiconductori. Lagarde a menționat, de asemenea, că șocul ar putea persista ani de zile, ajustarea economică desfășurându-se treptat. Industria grea europeană, precum și sectoare precum cel chimic și cel logistic, par deosebit de vulnerabile la o potențială recesiune determinată de prețurile ridicate ale petrolului și gazelor. Sectorul media, caracterizat de o evoluție ciclică, se numără printre sectoarele cu cele mai slabe performanțe astăzi, companiile europene din acest segment înregistrând o scădere medie de aproximativ 3%. CTS Eventim se află în centrul atenției, acțiunile sale scăzând cu 16% în urma unor previziuni dezamăgitoare pentru întregul an.

Piețele rămân extrem de sensibile la știrile privind o escaladare militară suplimentară, inclusiv la posibilitatea unei implicări sporite a trupelor terestre americane în regiune. Înaintea weekendului, investitorii își reduc în mod evident expunerea la risc.

Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct central pentru piețele globale. În opinia participanților la piață, doar un progres tangibil către redeschiderea strâmtorii ar oferi o îmbunătățire mai durabilă a sentimentului.

Impactul economic al conflictului este din ce în ce mai vizibil în datele macroeconomice, datele recente indicând o încetinire bruscă a activității sectorului privat în martie. Acest lucru întărește îngrijorările cu privire la o combinație de creștere mai slabă și presiuni inflaționiste în creștere.

Piețele ratelor dobânzilor au reevaluat, de asemenea, așteptările privind politica monetară a BCE. Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în aprilie a crescut la aproximativ 71%, comparativ cu așteptările privind absența majorărilor pentru cea mai mare parte a anului înainte de izbucnirea conflictului.

Creșterea randamentelor obligațiunilor exercită o presiune suplimentară asupra acțiunilor, randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani urcând la cel mai înalt nivel din 2011, reducând atractivitatea relativă a acțiunilor și crescând costul capitalului.

Pe fondul slăbiciunii generale a pieței, Pernod Ricard se remarcă, înregistrând o creștere de aproximativ 3% după confirmarea discuțiilor privind o potențială fuziune cu Brown-Forman, proprietarul Jack Daniel’s.

AstraZeneca are, de asemenea, o performanță superioară, acțiunile sale crescând cu 3,4% după ce tratamentul său experimental pentru afecțiuni respiratorii, Tozorakimab, a atins obiectivele principale în două studii clinice în fază avansată, susținând sectorul medical în ansamblu.

În ansamblu, sesiunea reflectă un model constant: investitorii își reduc expunerea la risc, randamentele obligațiunilor cresc, iar principalele canale de transmitere a tensiunilor geopolitice către piețe rămân prețurile energiei, așteptările privind inflația și politica băncilor centrale.

La începutul acestei săptămâni, STOXX 600 s-a apropiat pentru scurt timp de zona de corecție, scăzând cu aproximativ 10% față de maximul din februarie. Cu toate acestea, comentariile ulterioare ale lui Donald Trump cu privire la o potențială prelungire a termenului limită pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz au contribuit la stabilizarea parțială a sentimentului pieței.

