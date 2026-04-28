Sinteza piețelor: Băncile europene sub presiune, petrolul depășește 100 de dolari

Prezentare generală a pieței Băncile europene își pierd o parte din atractivitatea de care se bucurau anterior în rândul investitorilor, deși se tranzacționează în continuare la evaluări relativ atractive în comparație cu piața în ansamblu, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de încetinirea creșterii economice în Europa, de expansiunea mai modestă a creditării și de presiunea asupra marjelor într-un context în care ratele dobânzilor ar putea scădea. După câțiva ani de câștiguri puternice, sectorul a intrat într-o fază clară de rotație a capitalului, investitorii orientându-și din ce în ce mai mult alocările către alte domenii, cum ar fi tehnologia și acțiunile legate de mărfuri. În această săptămână, atenția se concentrează în special asupra deciziei Băncii Centrale Europene de joi, deoarece orientările sale privind traiectoria viitoare a ratei dobânzii ar putea influența semnificativ așteptările privind profitabilitatea băncilor. În același timp, perspectivele sectorului rămân puternic dependente de condițiile macroeconomice din Europa, întrucât orice noi majorări ale ratei dobânzii ar putea susține profiturile, în timp ce o creștere mai slabă și un risc de credit în creștere ar putea compensa rapid acest beneficiu. Sesiunea europeană Sesiunea de tranzacționare de marți din Europa se caracterizează printr-un ton prudent pozitiv, indicii principali recuperând pierderile anterioare și înregistrând câștiguri modeste pe fondul îmbunătățirii sentimentului, în ciuda incertitudinii geopolitice continue din jurul negocierilor dintre SUA și Iran și a creșterii prețurilor petrolului. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu aproximativ 0,5%, CAC 40 din Franța a câștigat 0,2%, DAX din Germania a crescut cu 0,2%, în timp ce indicele IBEX din Spania a înregistrat o performanță superioară, cu un câștig de aproximativ 1%. Cu toate acestea, piețele rămân sensibile la orice lipsă de progres în negocierile de pace și la riscul unor creșteri suplimentare ale prețurilor la energie. SUA–Iran Petrolul Brent rămâne peste pragul de 100 de dolari pe baril, susținut de tensiunile crescânde dintre SUA și Iran. Teheranul a propus un acord care implică redeschiderea unei rute maritime cheie în schimbul ridicării blocadei americane asupra porturilor și navelor iraniene, dar fără nicio concesie privind programul său nuclear, ceea ce rămâne inacceptabil pentru administrația Trump. În același timp, președintele SUA și-a retras planurile de a trimite o delegație în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri, slăbind și mai mult perspectivele unui progres diplomatic și consolidând poziția intransigentă a Washingtonului. Drept urmare, cu negocierile blocate și riscul unei instabilități regionale sporite, piața petrolului rămâne extrem de sensibilă, menținând prețurile petrolului Brent la un nivel ridicat. Companii BP (BP.UK) a depășit semnificativ așteptările pieței în primul trimestru, înregistrând o creștere puternică a profiturilor, determinată de prețurile mai mari ale petrolului și de volatilitatea crescută legată de conflictul dintre SUA și Iran. Venitul net ajustat a crescut la 3,2 miliarde de dolari față de 1,38 miliarde de dolari cu un an în urmă și a depășit previziunile analiștilor, în timp ce EBIT-ul ajustat a crescut cu aproximativ 40% față de anul precedent, ajungând la 6,27 miliarde de dolari. Cifre financiare cheie: Venit net ajustat: 3,2 miliarde de dolari față de 1,38 miliarde de dolari cu un an în urmă, peste așteptări

EBIT ajustat: 6,27 miliarde de dolari, în creștere cu ~40% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste consens

Segmentul Clienți și produse: 3,2 miliarde de dolari față de 677 milioane de dolari cu un an în urmă, principalul motor al creșterii

Segmentul Upstream: 1,98 miliarde de dolari, în scădere cu 32% față de aceeași perioadă a anului trecut

Profit pe acțiune: 20,67 cenți față de 8,75 cenți în anul precedent, peste așteptări

Dividend: 8,32 cenți pe acțiune, neschimbat față de trimestrul anterior Principalul motor al performanței a fost segmentul de tranzacționare și rafinare, care a beneficiat de volatilitatea extremă a prețurilor și de întreruperile în aprovizionare de pe piețele energetice. Cu toate acestea, compania continuă să se confrunte cu presiuni din cauza fluxurilor de numerar mai slabe și a nivelurilor crescânde ale datoriei, care compensează parțial imaginea puternică a profiturilor. Noul CEO, Meg O’Neill, a subliniat că rezultatele îi consolidează poziția de a continua eforturile de restructurare, inclusiv reducerile de costuri și vânzarea de active. BP și-a reiterat, de asemenea, angajamentul față de disciplina financiară și reducerea datoriei, avertizând în același timp că rezultatele viitoare rămân în mare măsură dependente de evoluțiile geopolitice și de dinamica prețurilor petrolului. Sursa: xStation5 Bayer (BAYN.US) s-a aflat sub presiune în urma unei audieri cu reacții mixte la Curtea Supremă a Statelor Unite, referitoare la încercarea sa de a limita zeci de mii de procese legate de erbicidul său Roundup. Cazul se concentrează asupra întrebării dacă legile federale privind etichetarea pesticidelor au prioritate față de procesele la nivel de stat în care se invocă lipsa avertismentelor cu privire la riscurile de cancer. În timpul audierii, unii judecători au părut să fie de acord cu argumentele Bayer în favoarea unor standarde federale uniforme, în timp ce alții au subliniat că statele individuale pot avea în continuare dreptul de a evalua riscurile și de a emite avertismente. Lipsa unei orientări clare din partea curții a afectat sentimentul pieței și a declanșat o scădere a acțiunilor. Cazul este crucial pentru Bayer, care a alocat deja peste 11 miliarde de dolari pentru acorduri și continuă să se confrunte cu zeci de mii de reclamații. O hotărâre favorabilă ar putea reduce semnificativ riscurile legale și ar contribui la rezolvarea unei probleme de lungă durată care a afectat evaluarea companiei. Sursa: xStation5 Metale prețioase Aurul și argintul rămân sub presiune descendentă. Tensiunile geopolitice legate de situația dintre SUA și Iran nu reușesc să ofere un sprijin, aurul înregistrând o scădere de aproximativ 1,5% și coborând sub 4.650 de dolari pe uncie. Argintul se află sub o presiune și mai puternică, scade cu aproape 3% și alunecă sub pragul de 73 de dolari pe uncie. Criptomonede Presiunea descendentă este vizibilă și pe piața criptomonedelor, unde activele majore pierd teren. Bitcoin și Ethereum au înregistrat ambele o scădere de aproximativ 1,6%, reflectând o deteriorare mai amplă a sentimentului pieței globale.

