Sinteza piețelor: Creșterea inflației și detensionarea situației. Companiile aeriene își recuperează pierderile.

Piețele europene își redobândesc o oarecare încredere, deși evaluările rămân în așteptare. În sesiunea de după-amiază, contractul SPA35 înregistrează cea mai bună performanță, cu o creștere de 0,7%; în coada clasamentului se află NED25, cu o scădere de peste 0,5%. EU50 înregistrează o scădere de 0,5%. La nivel european, dintre contractele futures pe indicii principali, W20 are cea mai bună performanță, crescând cu aproximativ 2%. Retorica de detensionare a lui D. Trump de joi a susținut o revenire după pierderile abrupte de la sfârșitul acestei săptămâni și de săptămâna trecută. În ciuda impulsurilor pozitive și a îmbunătățirii sentimentului, cumpărătorii și-au pierdut avântul astăzi. Producătorul francez de drone subacvatice Exail Technologies nu a reușit să ajungă la un acord cu ICG privind evaluarea obligațiunilor sale. Acțiunile au scăzut cu peste 10%. Creșterea inflației în Franța susține evaluările companiilor de modă și de lux, care au, în mod tradițional, o capacitate mult mai bună de a-și apăra și extinde marjele într-un mediu inflaționist. LVMH și Hermès au înregistrat creșteri de peste 4%. Scăderea prețurilor petrolului și combustibililor susține evaluările companiilor aeriene europene. Lufthansa a înregistrat o creștere de peste 6%, în timp ce Ryanair a câștigat aproximativ 4%. Air France este susținută suplimentar de discuțiile privind achiziția EasyJet. Transportatorul francez a înregistrat o creștere de până la 9%.

Rolls-Royce și Safran au înregistrat o creștere de aproape 4%. Aceasta vine în urma unei publicații a Berenberg care indică o îmbunătățire semnificativă a numărului de ore petrecute în aer per motor.

Producătorii europeni de automobile înregistrează câștiguri puternice. Stellantis, Renault și Volkswagen au înregistrat creșteri între 3% și 6%. Acest lucru este rezultatul unei scrisori deschise adresate Comisiei Europene, în care se susține că UE ar trebui să adopte un sistem transparent „Made in Europe” care să favorizeze vehiculele a căror valoare provine în proporție de 70% din Europa.

O serie consistentă de date macroeconomice a sosit din Europa, în principal privind inflația. Inflația din luna mai în Germania, Franța și Spania s-a situat în linie cu așteptările, dar rămâne ușor ridicată. HICP anual a fost de 2,7%, 2,8% și, respectiv, 3,6%. În Marea Britanie, creșterea economică a încetinit la 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția industrială a scăzut cu 0,2%.

Dintre materiile prime energetice, petrolul rămâne în centrul atenției, prelungind scăderile de ieri. Brentul a scăzut cu aproape 2% și se situează la 87 USD. Dintre metale, paladiul și cuprul înregistrează creșteri de aproximativ 2%.



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