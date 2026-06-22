Sinteza piețelor: Piețele temperează optimismul inițial; Șoc politic în Marea Britanie💥

Indicii bursieri europeni au început săptămâna cu evoluții mixte — indicele spaniol IBEX 35 a crescut cu 0,65%, indicele olandez AEX a crescut cu 0,56%, iar indicele londonez FTSE 100 se află abia în teritoriu pozitiv (+0,19%), în timp ce DAX (-0,25%), CAC40 (-0,78%) și FTSE MIB din Italia (-0,32%) rămân sub presiune. Sentimentul pieței este determinat în principal de evoluțiile legate de negocierile de pace dintre SUA și Iran, în urma anunțului făcut de mediatorii din Qatar și Pakistan privind un acord preliminar asupra unei foi de parcurs pentru un acord final în termen de 60 de zile, ceea ce a redus semnificativ prima de risc geopolitic. Cu toate acestea, negocierile rămân fragile — Iranul a anunțat din nou închiderea Strâmtorii Hormuz, o măsură care a determinat anterior creșterea prețurilor petrolului până la aproape 126 USD/baril în luna mai, iar piețele rămân prudente în ceea ce privește durabilitatea detensionării situației. Țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 0,7%, ajungând la 80 USD pe baril, în timp ce WTI se tranzacționează în jurul valorii de 75–77 USD, cedând câștigurile anterioare. Dolarul se apreciază — indicele DXY a crescut cu 0,13%, în timp ce perechea USD/JPY urcă la 161,74, susținută de poziția “hawkish” a Fed, care semnalează o posibilă majorare a ratei dobânzii încă din septembrie. Un factor suplimentar care a afectat sentimentul pieței din Marea Britanie a fost demisia prim-ministrului britanic Keir Starmer, care a anunțat oficial în această dimineață că părăsește funcțiile de lider al Partidului Laburist și de șef al guvernului — ceea ce înseamnă că Marea Britanie se confruntă acum cu al șaptelea prim-ministru în ultimul deceniu. Reacția pieței a fost, totuși, moderată: lira a pierdut doar 0,19% față de dolar, tranzacționându-se la aproximativ 1,3207 USD, în timp ce randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani au rămas practic neschimbate la 4,85%, deoarece demisia fusese deja în mare măsură anticipată de piață în urma victoriei lui Andy Burnham în alegerile parțiale de săptămâna trecută. Piața de predicții Polymarket estimează șansele lui Burnham de a deveni prim-ministru la 96%, iar depunerea candidaturilor în cursa pentru conducerea Partidului Laburist va începe pe 9 iulie — totuși, întrebarea cheie pentru piețele de obligațiuni, aflate în stare de nervozitate, rămâne cine va ocupa funcția de ministru de finanțe și cum va aborda noul guvern cea mai dificilă moștenire a lui Starmer: finanțele publice tensionate. La nivel sectorial, în cadrul indicelui Euro Stoxx 50, sectorul tehnologic se află clar pe plus (+1,62%), impulsionat de semiconductori, în timp ce sectoarele bunurilor de lux și al consumului discreționar (-2,77%) se află în mare parte pe minus, alături de comunicații (-1,50%) și sănătate (-1,10%). Cu toate acestea, creșterea volatilității, măsurată prin indicele VSTOXX (-1,61% față de închiderea anterioară), sugerează că piața s-a calmat oarecum după turbulențele de săptămâna trecută. Informații despre companii Infineon Technologies înregistrează cea mai mare creștere din cadrul indicelui Euro Stoxx 50 — acțiunile sale au urcat cu 4,80% pe parcursul sesiunii, continuând o evoluție impresionantă: +130,6% de la începutul anului și +150,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu un raport P/E de 100x, ceea ce reflectă entuziasmul investitorilor pentru semiconductorii industriali și auto pe fondul boom-ului din domeniul inteligenței artificiale.

Hermès International a înregistrat o scădere de 5,57% și este cel mai mare pierzător al indicelui, acțiunile sale scăzând cu 23,5% de la începutul anului — slăbiciunea din sectorul bunurilor de lux provine din îngrijorările legate de cererea din China și de încetinirea cheltuielilor de consum în segmentul premium.

LVMH a înregistrat o scădere de 2,84%, contribuind la declinul sectorului de lux (-23,9% de la începutul anului).

EasyJet a înregistrat o creștere de aproximativ 3% după ce fondul Castlelake a făcut a treia ofertă de preluare a companiei aeriene, reaprinzând speculațiile privind consolidarea în sectorul companiilor aeriene low-cost din Europa. Babcock International a scăzut cu aproape 4% în urma unor rezultate dezamăgitoare — compania din sectorul apărării nu și-a atins prognoza privind profitul brut, în timp ce BioArctic a înregistrat o creștere de 8% după ce a anunțat un acord de colaborare cu Eli Lilly în domeniul terapiilor neurologice.

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