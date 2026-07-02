Sinteza piețelor: Rotația continuă; capitalul se retrage din companiile din sectorul tehnologic!

Principalii indici europeni deschid astăzi în creștere, în ciuda slăbiciunii de pe Wall Street — contractele futures pe Euro Stoxx 50 sunt stabile, în timp ce indicele german DAX crește cu 0,46%, la fel ca și EU50 (+0,29%), UK100 (+0,45%) și indicele italian ITA40 (+0,94%). Principalul factor care influențează piețele astăzi este raportul privind locurile de muncă din SUA pentru luna iunie — prognoza mediană indică o creștere de 110.000 de locuri de muncă, cu o rată a șomajului de 4,3%, dar intervalul larg al estimărilor (25.000–200.000) prezintă un risc ridicat de surpriză, care va determina dacă Fed va majora în continuare ratele dobânzilor în cursul acestui an. Vânzările masive din sectorul tehnologic exercită o presiune suplimentară asupra sentimentului pieței — în urma știrilor conform cărora Meta intenționează să vândă puterea de calcul AI excedentară, indicele de semiconductori SOX a scăzut cu peste 6% miercuri, iar piețele bursiere din Coreea de Sud și Japonia au înregistrat scăderi accentuate. Yenul s-a apreciat abrupt, iar cursul de schimb dolar/yen a scăzut la aproximativ 161, în urma unor rapoarte conform cărora Japonia își schimbă strategia de intervenție valutară către o abordare mai „chirurgicală” împotriva speculatorilor care pariază pe slăbirea yenului, ceea ce a slăbit și mai mult dolarul pe piața mai largă. Prețurile petrolului scad pentru a treia zi consecutivă — Brent atinge un minim de patru luni, în timp ce prețurile WTI scad cu 0,72–0,86% în urma progreselor înregistrate în cadrul discuțiilor dintre SUA și Iran de la Doha privind Strâmtoarea Hormuz, ceea ce atenuează temerile legate de inflație. Dolarul american este ușor mai slab (-0,38%), în timp ce aurul a crescut cu 0,78% și argintul cu 1,29%, beneficiind de slăbiciunea dolarului. Pe piața bursieră europeană, sectoarele defensive și ciclice înregistrează cele mai bune performanțe — Sănătate (+1,98%), Finanțe (+1,22%) și Bunuri de consum discreționare (+1,09%). Sectoarele Tehnologie (-2,80%) și Comunicații (-0,75%) au performanțe slabe, determinând scăderea indicelui Euro Stoxx 50, în ciuda performanțelor solide ale celorlalte sectoare. Sursă: XTB Informații corporative Acțiunile Bayer au înregistrat o creștere de peste 5% (cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani) în urma înființării unei noi unități, Ruveon, pentru divizia Roundup din SUA, o mișcare pe care piața o interpretează ca un pas către o potențială divizare a grupului, susținută în plus de ridicarea recomandării Deutsche Bank la „cumpărare” și de o creștere cu 33% a prețului țintă, la 60 de euro.

Acțiunile Sodexo înregistrează creșteri solide după ce compania și-a majorat prognoza privind creșterea organică a veniturilor pe întregul an la 1,2–1,5%, în urma unor rezultate pentru trimestrul al treilea mai bune decât estimările de consens (6,17 miliarde de euro față de o estimare de consens de 6,04 miliarde de euro).

Volkswagen înregistrează profituri în ciuda tensiunilor interne — compania se pregătește pentru o ședință crucială a consiliului de supraveghere pe 9 iulie, în cadrul căreia se așteaptă să se ia o decizie privind reducerea a până la 100.000 de locuri de muncă și închiderea a patru fabrici din Germania, o măsură care se confruntă cu o opoziție puternică din partea sindicatelor și a landului Saxonia Inferioară.

Producătorii de cipuri rămân sub presiunea scăderilor înregistrate în trimestrul anterior — Infineon Technologies a scăzut cu 3,20%, iar ASML Holding cu 3,14%, pe fondul unei vânzări masive de acțiuni din sectorul semiconductorilor în SUA și Asia.

Banca Națională Elvețiană (SNB) a stabilit că UBS îndeplinește deja cerințele de capital mai stricte introduse în urma colapsului Credit Suisse, în timp ce UBS susține că noile reglementări sunt excesiv de restrictive și ar putea submina competitivitatea sectorului financiar elvețian.

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