Sinteza piețelor: Volatilitate redusă și un dolar puterni

Ședința de vineri este marcată de un sentiment mixt și o volatilitate redusă. În sesiunea europeană, echilibrul dintre cerere și ofertă înclină ușor în favoarea vânzătorilor. Contractele futures SPA35 sunt în scădere cu aproape 1%; W20, FRA40 și SUI20 sunt, de asemenea, în scădere. Cel mai mare câștig este înregistrat de DE40, cu o creștere de 0,5%. Infineon Technologies a câștigat două litigii privind brevetele împotriva InnoScience; acțiunile companiei au înregistrat o creștere de aproximativ 1,5%. Renault a achiziționat o participație de 65% în „Flexis”, o companie specializată în logistica „last-mile”; acțiunile au înregistrat o creștere de 3%. Departamentul de Comerț al SUA a avertizat compania europeană ASML că suspectează deținerea Chinei a unuia dintre echipamentele capabile de litografie cu ultraviolete extreme (EUV). Reprezentanții companiei au negat cu tărie acest lucru; acțiunile au scăzut cu aproximativ 1%.

Discuțiile programate pentru vineri între SUA și Iran, care urmau să aibă loc la Geneva, au fost anulate. Delegația iraniană a declarat că așteaptă semnale concrete privind punerea în aplicare a acordului de pace înainte de a se angaja într-o nouă rundă de negocieri. Îngrijorările privind durabilitatea păcii sunt alimentate și de o serie de ciocniri din Liban. Piața în ansamblu rămâne însă optimistă cu privire la soluționarea conflictului.

Piețele din SUA vor fi închise vineri din cauza unei zile de sărbătoare.

Publicarea datelor economice este limitată, dar se remarcă datele privind inflația din Japonia și cifrele privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie. Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mult peste așteptările de 1,8%.

Pe piața valutară se observă o volatilitate mai mare în comparație cu indicii bursieri. Susținută de date economice solide, lira sterlină este în creștere, apreciindu-se cu 0,2%–0,5% față de principalele perechi valutare. Poziția agresivă a noului președinte al Fed susține dolarul, care se află la cele mai ridicate niveluri din ultimele luni.

Piețele de mărfuri sunt relativ calme. Petrolul se menține în jur de 79 de dolari pe baril. În rândul metalelor, cele prețioase înregistrează cele mai mari pierderi, continuând o tendință determinată de așteptările privind menținerea ratelor dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai îndelungată.

Atitudinea “hawkish” a Fed exercită, de asemenea, presiuni asupra valorilor criptomonedelor; se observă scăderi moderate la majoritatea token-urilor. Principalele criptomonede au înregistrat o scădere de aproximativ 0,5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."