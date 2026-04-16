Speranțele privind negocierile rapide dintre Iran și SUA s-au spulberat, dar încrederea piețelor rămâne solidă

După o perioadă de optimism care a ajutat piețele să-și revină, semnalele potrivit cărora negocierile de pace dintre Iran și SUA ar putea dura mai mult decât se aștepta au provocat o ușoară scădere a activelor riscante la deschiderea ședinței de tranzacționare de joi. Deși războiul din Iran devine o preocupare secundară pentru investitori, știrile negative care sugerează că sfârșitul conflictului nu este iminent pot influența în continuare evoluția prețurilor.
În ansamblu, contextul pentru piețe este pozitiv datorită unui mix de vești bune recente. Armistițiul se menține încă în Orientul Mijlociu, datele privind PIB-ul Regatului Unit au surprins în sens pozitiv chiar înainte de începerea războiului, iar indicele S&P 500 a atins un nou record miercuri. Acest lucru reduce volatilitatea și ajută acțiunile globale să se redreseze.
Indicele mondial MSCI a înregistrat a 10-a zi consecutivă de creșteri, însă indicii europeni au înregistrat o ușoară scădere pe fondul știrilor din Pakistan conform cărora nu există în prezent o dată programată pentru noi discuții între SUA și Iran. Acest lucru a determinat creșterea prețului petrolului, iar Brent a revenit peste 96 de dolari, după ce a crescut cu 1,5% pe fondul acestei știri.
Până în prezent, știrea că nu au fost programate noi discuții are doar un impact moderat asupra piețelor financiare. Acțiunile europene se află încă pe teritoriu pozitiv, iar prețul petrolului rămâne sub 100 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă un nivel important din punct de vedere psihologic pentru investitori. Cu toate acestea, până când Strâmtoarea Ormuz va fi pe deplin operațională, prețul petrolului și al multor mărfuri va continua să se tranzacționeze cu o primă semnificativă, în special pe piața fizică.
Există factori pe termen lung care ar putea susține sentimentul investitorilor față de acțiuni, inclusiv reprezentanții băncilor centrale care sunt prezenți în număr mare săptămâna aceasta la reuniunile de primăvară ale FMI. Au existat o mulțime de declarații ale reprezentanților băncilor centrale în ultimele 24 de ore, inclusiv ale guvernatorului BOE, Andrew Bailey. Acesta a respins așteptările pieței privind majorările de dobândă din partea BOE în acest an și a adoptat o abordare de așteptare, ceea ce susține menținerea dobânzilor neschimbate de către BOE la reuniunea de la sfârșitul acestei luni. Acest lucru contribuie la scăderea randamentelor obligațiunilor în această săptămână. Chiar și Megan Greene, o susținătoare ferventă a politicii monetare restrictive, a adoptat o atitudine pragmatică cu privire la perspectivele inflației, afirmând că economia se află într-o situație cu totul diferită față de 2022.
Surpriza pozitivă privind PIB-ul Regatului Unit nu va dura mult
Surpriza pozitivă privind PIB-ul Regatului Unit pentru luna februarie sugerează că economia se afla pe o bază mai solidă la începutul acestui război. PIB-ul a crescut cu 0,5% în februarie și cu 0,5% în cele trei luni până în februarie.
Dacă această tendință s-ar menține, Marea Britanie ar putea înregistra o rată de creștere anuală de 2%. Cu toate acestea, datele din februarie par extrem de depășite în acest moment, iar economia britanică va fi probabil afectată de creșterea costurilor energiei și de scăderea încrederii consumatorilor, și ne îndoim că performanța robustă din februarie se va repeta în martie. Lira sterlină a înregistrat inițial o creștere pe fondul acestor știri, însă a renunțat acum la aceste câștiguri, pe măsură ce dolarul se apreciază pe scară largă, pe fondul știrilor despre negocierile dintre Iran și SUA, ceea ce ne reamintește că eforturile diplomatice sunt un proces și că va dura ceva timp până la încheierea acestui război.
Raliul acțiunilor din sectorul tehnologic va continua, pe fondul trecerii Allbirds la AI
Deși știrile despre negocieri ar putea afecta ușor sentimentul față de acțiuni, continuăm să credem că raliul acțiunilor din sectorul tehnologic poate susține indicii americani pe termen mediu, cu excepția cazului în care situația din Orientul Mijlociu se deteriorează grav de aici înainte. Allbirds, un brand american de încălțăminte aflat în dificultate, a înregistrat o creștere a prețului acțiunilor de peste 500% miercuri, după ce a făcut o schimbare neașteptată către centrele de date. Compania a investit 70 de milioane de dolari în centre de date și va furniza putere de calcul pentru companiile care doresc să-și îmbunătățească capacitățile AI. Allbirds a fost de departe cea mai performantă acțiune din SUA miercuri, dar cum trece o companie de încălțăminte la o companie AI? Investiția sa reală este minusculă în comparație cu cât cheltuiesc companii precum Meta, Microsoft și Google pe centre de date, așa că ce reprezintă aceasta? Este acesta un semn că tema AI a revenit sau este vorba de apogeul AI?
Merită urmărită evoluția prețurilor de astăzi în SUA. Tesla, Microsoft, Uber și Oracle au fost acțiunile cu cea mai bună performanță miercuri, pe fondul dominării continue a sectorului tehnologic. Pot acestea să continue să crească dacă piețele sunt îngrijorate de ritmul negocierilor dintre SUA și Iran sau dacă oamenii consideră că știrile despre Allbirds sunt un semn al unei bule speculative?
În cursul zilei de astăzi, rezultatele Netflix vor fi, de asemenea, urmărite cu atenție pentru a vedea care sunt planurile companiei după ce s-a retras din cursa pentru achiziționarea Paramount. Mai multe bănci centrale vor fi urmărite îndeaproape, iar fluxul de știri din Orientul Mijlociu merită urmărit.
Comentariu de piață: Apetitul pentru risc se intensifică; Wall Street revine la maxime!
⬆️Graficul zilei – US500 atinge noi maxime istorice! (16.04.2026)
Calendarul economic: Datele finale privind inflația în Zona Euro și producția industrială din SUA (16.04.2026)
Rezumatul dimineții: Recorduri pe Wall Street în așteptarea deschiderii Strâmtorii Hormuz (16.04.2026)
