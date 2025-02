Starbucks anunță concedieri corporative majore ca parte a planului de redresare al lui Niccol

Acțiunile Starbucks au crescut cu 1,66% după ce compania a anunțat că intenționează să elimine 1.100 de funcții de suport corporativ și câteva sute de posturi neocupate la nivel global, ca parte a strategiei de redresare a CEO-ului Brian Niccol. Puncte cheie: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Concedierile corporative afectează aproximativ 7% din cele 16.000 de funcții de suport ale companiei

Nu vor fi afectați angajații magazinelor, cei care lucrează la prăjire, producție și distribuție

Liderii de nivel VP din America de Nord trebuie acum să lucreze în birou cel puțin trei zile pe săptămână

Viitoarele angajări la nivel corporativ vor trebui să fie în Seattle sau Toronto

Angajații afectați vor primi pachete compensatorii, inclusiv salariu și beneficii până la 2 mai Context financiar Restructurarea vine după ce Starbucks a raportat venituri staționare de la an la an în ultimul său trimestru, iar profitul pe acțiune a scăzut cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gigantul din sectorul cafelei s-a confruntat cu patru trimestre consecutive de declin al vânzărilor în magazine la nivel global și al traficului pietonal, care au scăzut cu 4% și, respectiv, 6% în cel mai recent trimestru. Direcție strategică Într-o scrisoare adresată angajaților, Niccol a subliniat că aceste concedieri sunt menite să „simplifice structura companiei, eliminând în același timp straturile și dublările și creând echipe mai mici și mai agile”. CEO-ul, care a preluat conducerea pe 9 septembrie, își pune în aplicare planul „Back to Starbucks”, care se concentrează pe produsele de cafea de bază, pe prețuri mai bune și pe servicii mai rapide. „Intenția noastră este de a opera mai eficient, de a crește responsabilitatea, de a reduce complexitatea și de a conduce o mai bună integrare”, a scris Niccol. „Toate acestea cu scopul de a fi mai concentrat și capabil să aibă un impact mai mare asupra priorităților noastre.” Contextul din industrie Starbucks nu este singura companie în restructurarea corporativă, deoarece alte lanțuri de restaurante, inclusiv Bloomin' Brands și Yum Brands, au anunțat recent măsuri similare pentru eficientizarea operațiunilor și reducerea costurilor. Starbucks (interval zilnic) Acțiunile Starbucks se tranzacționează în apropierea maximului istoric (ATH) de 114,65 USD. Taurii vor încerca să recupereze acest nivel, în timp ce urșii vor încerca să împingă prețul sub minimul recent de 111,48 USD. RSI formează o divergență crescătoare cu maxime în creștere, în timp ce MACD se îngustează, semnalând un potențial crossover crescător. Sursa: xStation5

