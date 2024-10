Starbucks are probleme: Vânzările scad pe măsură ce clienții stau deoparte

Gigantul cafelei, Starbucks, se confruntă cu provocări semnificative. Rezultatele preliminare pentru al patrulea trimestru arată o nouă scădere a vânzărilor, marcând cea mai slabă performanță de la pandemie încoace. Rezultate preliminare pentru al patrulea trimestru: Vânzări preliminare comparabile în magazine: -7% (estimări: -3,48%)

Vânzări preliminare comparabile în magazine în SUA: -6% (estimări: -2,81%)

Vânzări preliminare comparabile în magazinele din China: -14% (estimări: -10,5%)

Profitul preliminar ajustat pe acțiune: 80 de cenți (estimări: 1,03 USD)

Venituri nete preliminare: 9,1 miliarde de dolari (estimări: 9,36 miliarde de dolari) Informații suplimentare din raportul preliminar: Dividendul trimestrial a crescut de la 0,57 USD la 0,61 USD pe acțiune.

Raportul evidențiază slăbiciunea veniturilor în America de Nord.

Starbucks suspendă publicarea orientărilor pentru 2025. Rezultatele preliminare ale Starbucks au fost sub așteptări. Datele finale pentru al patrulea trimestru fiscal din 2024 vor fi publicate pe 30 octombrie. Sursa: Bloomberg Finance LP

Rezultatele până la al treilea trimestru fiscal. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Comentariu privind rezultatele preliminare: Clienții, în special în Statele Unite, vizitează mai rar cafenelele Starbucks, din cauza prețurilor ridicate la cafea. Prețul unui latte s-a apropiat recent de pragul de 6 dolari. Vânzările globale comparabile ale magazinelor au scăzut cu 7%, iar numai în SUA cu 6%. În China, cea mai mare piață externă a Starbucks, vânzările au scăzut cu 14%, din cauza slăbiciunii consumatorului chinez, care începe să economisească pentru un viitor incert. În SUA, consumatorii, din cauza creșterii costurilor de trai, reduc cheltuielile și caută alternative mai ieftine. Între timp, în China, Starbucks se confruntă cu o concurență mai puternică, cum ar fi Luckin Coffee, și cu o încetinire economică care afectează sentimentul consumatorilor chinezi. De asemenea, trebuie remarcată creșterea semnificativă a prețului cafelei în ultimul an, atât pentru boabele Arabica, cât și pentru cele Robusta, ceea ce reduce marjele cafenelelor. Acțiunile Starbucks au scăzut cu peste 4% după anunțarea rezultatelor preliminare. Prețul a scăzut cu peste 1% de la începutul anului, inclusiv tranzacțiile after hours de ieri.

Acțiunile Starbucks au fost tranzacționate lateral din 2019, rămânând mult în urma S&P 500. Sursa: xStation 5 Poate noul CEO să îmbunătățească starea companiei? Este demn de remarcat faptul că Starbucks are un nou CEO. Noul director executiv, Brian Niccol, se confruntă cu o sarcină dificilă. El s-a alăturat companiei într-un moment în care vânzările au scăzut timp de două trimestre. El s-a angajat să se concentreze pe îmbunătățirea experienței clienților, în special în timpul orelor de vârf de dimineață, și pe eficientizarea cafenelelor. În plus, el dorește, de asemenea, să simplifice meniul prea complex și să se asigure că fiecare vizită la Starbucks este o experiență pozitivă pentru client. Niccol intenționează, de asemenea, să aducă modificări sistemului mobil de comandă, astfel încât acesta să nu afecteze negativ atmosfera din cafenele. Unii critici susțin că Starbucks s-a îndepărtat de rădăcinile sale și a încetat să mai fie un loc de întâlnire și de relaxare pentru iubitorii de cafea.

