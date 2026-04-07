Știri de ultimă oră: EURUSD crește ușor după publicarea datelor PMI din sectorul serviciilor din Zona Euro 💡

Zona Euro (date finale) PMI-ul din sectorul serviciilor: 50,2 (est. 50,1; val. anter. 50,1) — ușor peste previziuni, menținându-se cu greu peste pragul de expansiune

PMI compozit: 50,7 (est. 50,5; anter. 50,5) — o ușoară revizuire în sens ascendent, economia blocului rămâne peste linie Germania PMI pentru sectorul serviciilor: 50,9 (est. 51,2; anter. 51,2) — ușor sub așteptări, dar încă în zona de expansiune

PMI compozit: 51,9 — în linie cu previziunile, fără surprize Franța PMI pentru servicii: 48,8 (est. 48,3; anter. 48,3) — ușor peste așteptări, dar încă adâncit în contracția serviciilor

PMI compozit: 48,8 — în linie cu previziunile, economia se contractă pentru a doua lună consecutivă Italia PMI pentru sectorul serviciilor: 48,8 (est. 50,9; anter. 52,3) — surpriză negativă majoră , scădere bruscă sub pragul de 50 de puncte dintr-o poziție de expansiune solidă

, scădere bruscă sub pragul de 50 de puncte dintr-o poziție de expansiune solidă PMI compozit: 49,2 (est. 51,3; anter. 52,1) — la fel de dezamăgitor, decelerare puternică a activității Spania PMI pentru sectorul serviciilor: 53,3 (est. 50,6; anter. 51,9) — o surpriză pozitivă evidentă , sectorul serviciilor accelerează

, sectorul serviciilor accelerează PMI compozit: 52,4 (est. 50,5; anter. 51,5) — Spania este, fără îndoială, cea mai puternică economie din Zona Euro în luna martie Datele PMI din martie prezintă o imagine a unei Europe profund divizate: Spania accelerează în mod clar, Germania abia se menține în expansiune, în timp ce Franța și Italia — două dintre cele mai mari economii ale blocului — au intrat în contracție, Italia înregistrând o deteriorare deosebit de șocantă față de luna trecută. Pentru BCE, aceste cifre sunt deosebit de incomode pe fondul inflației care a sărit la 2,5% — banca centrală trebuie acum să găsească un echilibru între combaterea creșterii costurilor energetice și riscul de a trage o parte semnificativă a Zonei Euro în recesiune. Datele confirmă faptul că șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu afectează țările în mod asimetric, complicând și mai mult sarcina de a conduce o politică monetară unică pentru întreaga uniune monetară. EUR crește ușor după publicarea datelor.

