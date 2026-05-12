Știri de ultimă oră: Indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA indică o presiune inflaționistă persistentă!

Inflația prețurilor de consum (IPC) – SUA Inflația IPC (lunar): valoare reală 0,6% prognoză 0,6% (anterior 0,9%)

prognoză 0,6% (anterior 0,9%) Inflația IPC de bază (lunar): valoare reală 0,3% prognoză 0,4% (anterior 0,2%)

valoare reală 0,3% prognoză 0,4% (anterior 0,2%) Inflația IPC (anual): valoare reală 3,8%, prognoză 3,7% (anterior 3,3%)

valoare reală 3,8%, prognoză 3,7% (anterior 3,3%) Inflația IPC de bază (anual): valoare reală 2,8%, prognoză 2,7% (anterior 2,6%) De ce sunt importante aceste date? Inflația prețurilor de consum (IPC) este cel mai important indicator care măsoară ritmul de creștere a prețurilor bunurilor și serviciilor din perspectiva consumatorului. Aceasta arată cum se modifică costul vieții pentru gospodării și servește ca punct de referință cheie pentru politica monetară a Rezervei Federale (Fed). O valoare a IPC mai mare decât cea preconizată sugerează o presiune inflaționistă persistentă în economie, ceea ce poate crește probabilitatea ca ratele dobânzilor să rămână la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă sau chiar să se înregistreze o înăsprire monetară suplimentară. Pe de altă parte, datele mai slabe pot susține așteptările privind reducerile ratei dobânzii și o poziție mai acomodativă a Fed. De o importanță deosebită este inflația IPC de bază, care exclude componentele cele mai volatile, precum alimentele și energia. Aceasta oferă o imagine mai clară a tendințelor inflaționiste pe termen lung și este monitorizată îndeaproape de banca centrală. Raportul privind IPC are un impact major asupra piețelor financiare. O inflație mai ridicată susține de obicei dolarul american și determină creșterea randamentelor titlurilor de stat, deoarece investitorii anticipează o politică mai restrictivă a Fed. În schimb, datele privind inflația mai scăzute decât se aștepta pot slăbi dolarul, susține piețele de acțiuni și spori așteptările privind reducerile viitoare ale ratei dobânzii. Date reale Cel mai recent raport privind IPC din SUA a transmis semnale mixte pieței. Inflația globală lunară a corespuns așteptărilor, situându-se la 0,6%, în timp ce IPC de bază a fost ușor sub previziuni, la 0,3% față de 0,4% cât se aștepta, sugerând o oarecare moderare a presiunilor subiacente asupra prețurilor pe termen scurt. Cu toate acestea, cifrele privind inflația anuală au surprins ușor în sens pozitiv. IPC global a accelerat la 3,8% a/a, peste consensul de 3,7% și semnificativ mai mare decât valoarea anterioară de 3,3%. IPC de bază a crescut, de asemenea, la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind așteptările de 2,7%. În ansamblu, datele indică în continuare o presiune inflaționistă persistentă în economia SUA, chiar dacă valoarea lunară mai scăzută a IPC de bază ar putea oferi o oarecare ușurare piețelor. Raportul va determina probabil Rezerva Federală să rămână prudentă în ceea ce privește potențialele reduceri ale ratei dobânzii pe termen scurt. Pentru piețele financiare, valorile mai ridicate ale inflației anuale ar putea susține dolarul american și randamentele titlurilor de stat, limitând în același timp dinamica ascendentă a acțiunilor. Pe piața valutară, perechea EUR/USD ar putea rămâne sub presiune, întrucât investitorii continuă să preconizeze o poziție relativ agresivă a Fed.

