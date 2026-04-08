Știri de ultimă oră: O nouă creștere a stocurilor de petrol, scădere a stocurilor de combustibil

Stocurile de țiței: +3,08 milioane de barili (estimare: +0,5 milioane). Este vorba de o creștere semnificativă, care depășește de peste șase ori estimările pieței (Bloomberg).

Stocurile de distilate: -3,14 milioane de barili (estimare: -1,25 milioane). O scădere foarte accentuată, care sugerează o cerere puternică de motorină și păcură sau probleme de producție.

Stocurile de benzină: -1,59 milioane de barili (previziune: -1,55 milioane). Rezultatul este aproape perfect în linie cu așteptările, indicând o cerere sezonieră stabilă.

Gradul de utilizare a rafinăriilor: -0,1 puncte procentuale (previziune: +0,8 puncte procentuale). O scădere surprinzătoare a activității rafinăriilor, care explică parțial creșterea stocurilor de țiței (țiței neprelucrat).

Importurile din Mexic: -59% (scădere la 165.000 b/z). Acesta este un nivel istoric scăzut, rezultat din politica Mexicului de a limita exporturile în favoarea propriilor rafinării (inclusiv Dos Bocas). Aceasta marchează a șaptea creștere consecutivă a stocurilor de țiței din SUA. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Stocurile de țiței se acumulează, dar cele de carburanți se epuizează Raportul EIA prezintă imaginea unei piețe cu „două viteze”, ceea ce, în contextul armistițiului recent anunțat între SUA și Iran, ar putea complica și mai mult evaluările: Șocul ofertei de materii prime: Creșterea stocurilor de petrol cu peste 3 milioane de barili într-un moment în care piața se aștepta la o creștere simbolică este un semnal bearish. Acest lucru rezultă în principal din capacitatea redusă de procesare a rafinăriilor (utilizare) și din importurile solide din Canada, care au atenuat penuria din alte direcții. Am observat o creștere puternică continuă a stocurilor în ultimele săptămâni.

Criza distilatelor: În timp ce prețul țițeiului crește, stocurile de combustibili finali (în special distilate) se topesc rapid. Acesta este un semnal optimist pentru marjele de rafinare. Piața produselor rămâne extrem de strânsă, ceea ce ar putea împiedica scăderea prețurilor combustibililor la benzinării, chiar dacă prețul țițeiului Brent în sine se prăbușește ca răspuns la armistițiu.

„Detoxifierea” mexicană: Scăderea drastică a importurilor din Mexic (cu 233.000 b/z) reprezintă o schimbare structurală. SUA trebuie să caute țiței greu în altă parte (de exemplu, creșterea importurilor din Venezuela la 321.000 b/z), ceea ce sporește costurile logistice pentru rafinăriile de pe Coasta Golfului (PADD 3).

Contextul geopolitic: Aceste date au lovit piața tocmai în momentul în care „prima de război” se evaporă în urma armistițiului din 8 aprilie. Supraoferta de țiței din SUA (+3 milioane de barili) oferă administrației Trump un argument suplimentar în negocieri — America demonstrează că deține rezerve, ceea ce slăbește poziția de negociere a Iranului în ceea ce privește Strâmtoarea Hormuz.

Eliberarea rezervelor: Din 20 martie, doar 2 milioane de barili de petrol au fost eliberați din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), în ciuda unei eliberări anunțate de până la 172 de milioane de barili. Merită subliniat faptul că petrolul reacționează astăzi la problemele legate de Iran. Ultimele știri indică faptul că Iranul cere Israelului să înceteze atacurile asupra Libanului. Fără încetarea atacurilor, Iranul ar decide, se pare, să renunțe la armistițiu destul de repede.

