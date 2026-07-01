Știri de ultimă oră: Raportul privind stocurile de petrol indică în continuare o scădere. Prețul țițeiului WTI a atins cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii februarie

Stocurile de țiței: Scădere cu 3,775 milioane de barili . Acest rezultat este ușor mai bun decât estimarea de 4 milioane de barili, dar mai bun decât cel din săptămâna precedentă, când stocurile au scăzut cu aproape 6,1 milioane de barili. Stocul total se ridică în prezent la 408,359 milioane de barili (o scădere de 0,92%).

Stocurile de benzină: Scădere cu 2,33 milioane de barili (o scădere de 1,08%). Se aștepta o scădere de 0,9 milioane de barili, iar anterior se înregistrase o creștere de 2,06 milioane de barili.

Stocurile de distilați: Creștere cu 2,48 milioane de barili (o creștere de 2,34%). Se aștepta o scădere de 0,8 milioane de barili, după o creștere anterioară de 3,06 milioane de barili.

Stocurile din nodul de distribuție Cushing: Creștere cu 709 mii de barili (până la nivelul de 19,666 milioane de barili). Acest lucru atenuează îngrijorările recente privind posibilitatea ca stocurile din acest hub să scadă la un nivel critic.

Gradul de utilizare a rafinăriilor: Creștere de 0,50% față de săptămâna precedentă.

Importurile de țiței ale SUA: Scădere cu 291 de mii de barili pe zi (bpd) până la nivelul de 5,279 milioane bpd. Comentariu privind datele Raportul EIA de astăzi are un impact destul de pozitiv asupra prețurilor; cu toate acestea, observăm în continuare scăderi pe piața petrolului, datorită sentimentului pozitiv persistent legat de deschiderea Strâmtorii Hormuz. Ce merită remarcat în raport? Cerere puternică și presiune asupra scăderii stocurilor de țiței: Un punct-cheie al raportului îl reprezintă scăderea continuă a stocurilor de țiței (-3,775 milioane de barili). Această scădere a fost stimulată de doi factori: o creștere a activității rafinăriilor din SUA (o creștere a gradului de utilizare cu 0,50%) și un aflux mai redus de materii prime din străinătate (importurile au scăzut cu aproape 300 de mii de barili pe zi). Principala povară a scăderilor a fost suportată de regiunea Coastei Golfului, care reprezintă inima industriei americane de rafinare. Piața combustibililor (benzină vs. distilați): Un semnal foarte pozitiv pentru cererea consumatorilor îl reprezintă scăderea semnificativă a stocurilor de benzină (cu 2,33 milioane de barili), ceea ce sugerează un sezon turistic puternic. Pe de altă parte, optimismul pieței este temperat de o creștere neașteptat de mare a stocurilor de distilați (motorină, păcură) cu aproape 2,5 milioane de barili, ceea ce ar putea indica o ușoară încetinire în sectorul industrial sau al transporturilor grele. Merită menționat faptul că marjele de crack pe piață se mențin la un nivel ridicat. Cushing Hub: Un factor ușor negativ îl reprezintă și creșterea stocurilor la importantul centru de decontare din Cushing cu 709 mii de barili, ceea ce arată că disponibilitatea fizică a petrolului la punctul de livrare a contractelor futures WTI s-a îmbunătățit ușor.

Stocurile continuă să înregistreze o scădere semnificativă. Observăm, de asemenea, o nouă scădere a rezervelor strategice de petrol (SPR). Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Diferența de preț între petrolul brut și produsele petroliere (Crack Spread) atinge deja maximele locale recente, ceea ce ar putea indica o cerere ridicată de combustibil sau o penurie. Astfel de divergențe mari sunt extrem de rare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Prețul petrolului brut WTI scade astăzi la un nou minim de la începutul războiului, situându-se cu doar 1,5% peste nivelul de închidere din februarie. Sursă: xStation5



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